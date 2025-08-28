[알림] 오피니언면 필진 바뀝니다
가을을 맞아 국민일보 오피니언면 필진이 바뀝니다. 국정 현안에 대한 균형 잡힌 시각을 제공하는 ‘여의도포럼’에 우명제 서울시립대 도시공학과 교수, 급속히 변화하는 국제 정세를 분석하는 ‘글로벌 포커스’에 이원덕 국민대 일본학과 교수가 합류합니다. 경제 현상을 깊이 있게 진단하는 ‘경제시평’에 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원, 기독교적 세계관으로 시사 문제를 재해석하는 ‘바이블 시론’에 소강석 새에덴교회 목사가 참여합니다. 독특한 시각으로 세상을 바라보는 ‘혜윰노트’에서 엄지혜 작가, 에세이 ‘살며 사랑하며’에서 안미옥 시인이 독자들과 만납니다. 그동안 집필해주신 이명찬 전 동북아역사재단 명예연구위원, 박상현 iM증권 수석전문위원, 송용원 장로회신학대학교 조직신학과 교수, 배병우 칼럼니스트, 김소연 시인, 김윤하 대중음악평론가께 감사드립니다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사