[중보기도방] 대통령 해외 순방과 정상회담을 돌아보는 기도 外

대통령 해외 순방과 정상회담을 돌아보는 기도
정치를 초월하신 절대주권의 하나님, 대통령 취임 후 첫 한일·한미 정상회담이 있었습니다. 함께 가야 하는 이 나라들과의 만남을 통해 이 땅을 보다 확실한 평화와 안전으로 이끌어주시길 기도드립니다. 이어지는 안보와 경제 협력에 국민의 삶을 돌보는 지혜가 담기게 하시고, 이 과정에 하나님의 공의와 진실이 드러나게 하옵소서. 각국의 이익보다는 인류 공동의 선을 바라보며 서로 신뢰를 쌓아갈 수 있도록 인도해 주옵소서.
자립준비청년을 위한 기도
우리에게 생명 주시고 돌보시는 하나님, 자립준비청년들을 기억하옵소서. 많은 교회와 기업과 개인이 도움의 손을 내밀지만 부족함을 고백합니다. 부모의 보호 없이 사회로 나가는 우리 청년들이 기댈 수 있는 어깨는 너무 약하고 넘어야 할 벽은 너무 높습니다. 이들의 마음이 상처로 굳어지지 않게 지켜주시고 가능성과 존엄을 발견할 수 있도록 이끌어 주세요. 필요한 학업과 일자리, 안정된 주거와 건강한 관계를 열어 주시고, 우리가 함께 책임지는 공동체가 되게 하소서. 특별히 교회가 따뜻한 가족과 든든한 울타리가 돼 하나님의 사랑을 전하게 도와주세요. 그리스도 예수 이름으로 기도드립니다. 아멘.
