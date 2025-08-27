½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

[Æ÷Åä] ÄÝµåºê·ç, ÀÌ·¸°Ô ¸¸µì´Ï´Ù

ÀÔ·Â:2025-08-27 21:24
±¹³» Ä«Æä¡¤º£ÀÌÄ¿¸® »ê¾÷ÀÇ ÃÖ½Å Èå¸§À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â '2025 ¼­¿ï Ä«Æä¡¤º£ÀÌÄ¿¸®Æä¾î ½ÃÁð2'°¡ 27ÀÏ ¼­¿ï °­³²±¸ ¼¼ÅØ(SETEC)¿¡¼­ °³¸·Çß´Ù. Ä«Æä, º£ÀÌÄ¿¸®¿Í °ü·ÃÇÑ 220°³ ¾÷Ã¼°¡ Âü¿©ÇØ 330¿©°³ ºÎ½º¸¦ ¿î¿µÇÑ´Ù. Ä«Æä Ã¢¾÷ ¿¹Á¤ÀÚ¿Í °ü·Ã ¾÷°è Á¾»çÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¼¼¹Ì³ª¿Í Àü¹®°¡ °­¿¬ µîµµ ÁøÇàµÈ´Ù. Çà»ç Âü°¡ÀÚ°¡ ÄÝµåºê·ç ¸ÞÀÌÄ¿¸¦ ÃÔ¿µÇÏ¸ç »ìÆìº¸°í ÀÖ´Ù.

´º½Ã½º

