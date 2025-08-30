[이것이 나의 간증이요] 군종병으로 섬기며 진가 드러난 모태신앙, 자녀에게도 이어지길

저는 모태신앙으로 자랐습니다. 부모님 영향으로 주일이면 교회에 가는 것이 당연한 일과였습니다. 일요일 아침 9시 TV 디즈니 만화를 뒤로하고 형과 누나와 함께 예배에 나가곤 했습니다. 초·중·고 시절 동안 세 곳의 교회를 거쳐 마침내 한 작은 지하 교회에 정착했습니다.
교회는 중·고등부가 활발해 각종 수련회와 문학의 밤, 예배까지 빠짐없이 즐겁게 참여했습니다. 그러나 그 시절 저는 예수님을 인격적으로 만나지 못했습니다. 그래도 졸린 눈을 비비며 들었던 말씀 덕분인지 큰 방황 없이 지낼 수 있었고, 도덕적으로 바르게 살기 위해 노력하며 학창시절을 보냈습니다.
예수님을 인격적으로 깊이 만난 것은 군 복무 시절이었습니다. 군 생활에서 종교는 흔히 ‘초코파이 신앙’이라 불리듯 간식에 따라 종교가 쉽게 바뀐다고 합니다. 군대에선 주일 예배조차 매주 드리기 어려웠습니다. 마음속에 말할 수 없는 허전함과 공허함이 찾아왔습니다. 자대 배치를 받으면서 공허함은 더욱 깊어졌습니다.
그때야 비로소 간절히 교회에 가고 싶다는 마음이 들어 하나님께 기도했습니다. “초코파이는 주지 않으셔도 되니, 제발 교회에 가서 예배 한 번만 드리게 해주세요.” 그러자 ‘못해 신앙’이 아닌 모태신앙의 진가가 드러나기 시작했습니다. 마침내 교회에 갈 수 있는 길이 열렸습니다. 이어 군종병으로 섬기며 하나님의 능력을 체험했습니다. 비로소 예수님을 만나 진정한 신앙생활을 시작하게 되었습니다.
그때부터 기도에 대한 제 관점이 달라졌습니다. 교만과 죄를 고백하며 기도의 응답에 얽매이지 않고 자유를 누리게 되었습니다. 나의 소망과 하나님의 계획이 다를 수 있음을 인정하며 내 삶의 주도권이 하나님께 있음을 깨닫게 되었습니다. 이젠 제가 일하는 영화와 드라마 현장에서 문화 선교사로 선한 영향력을 발휘하기를 기도합니다.
무엇보다 제 삶에서 예수님을 전할 수 있는 가장 가까운 대상은 하나님이 맡겨주신 세 아들입니다. 아이들에게 세상의 방식이 아닌 성경적인 삶과 신앙의 길을 가르치고 싶습니다. 힘든 세상을 살아갈 아이들이 어릴 때부터 하나님께 의지하고 예수님과 동행하며 언제나 하나님이 함께하심을 경험하도록 돕는 것이 제 소명입니다.
윤중현 평촌드림교회 집사
