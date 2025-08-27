½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

[Æ÷Åä] ÈÆ·ÃÀº ½ÇÀüÃ³·³

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:39
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

°æ±âµµ ¿©ÁÖ½Ã ¿¬¾çµ¿ ³²ÇÑ°­¿¡¼­ 27ÀÏ ¿­¸° ÇÑ¡¤¹Ì¿¬ÇÕ Á¦º´Çùµ¿ µµÇÏÈÆ·Ã¿¡¼­ ÁÖÇÑ¹Ì±º ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿ Àå°©Â÷¿Í ÇÑ±¹±º K200 Àå°©Â÷°¡ ºÎ±³ µµÇÏ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ÈÆ·Ã¿¡´Â À°±º Á¦7°øº´¿©´Ü ¿¹ÇÏ µµÇÏ´Ü°ú ¹Ì 2»ç´Ü¡¤ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕ»ç´Ü ¿¹ÇÏ 814´Ù¸ñÀû±³·®Áß´ë, ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿¿©´Ü, 2ÀüÅõÇ×°ø´Ü ¼Ò¼Ó 300¿©¸íÀÇ Àåº´ÀÌ Âü°¡Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
[´Üµ¶] ¾àÀÚ ÀÏÀÚ¸® ¸ÕÀú »ïÅ°´Â AI¡¦ ÀºÇà ÄÝ¼¾ÅÍ Á÷¿ø °¨¿ø Çà·Ä
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶