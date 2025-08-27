[Æ÷Åä] ÈÆ·ÃÀº ½ÇÀüÃ³·³
°æ±âµµ ¿©ÁÖ½Ã ¿¬¾çµ¿ ³²ÇÑ°¿¡¼ 27ÀÏ ¿¸° ÇÑ¡¤¹Ì¿¬ÇÕ Á¦º´Çùµ¿ µµÇÏÈÆ·Ã¿¡¼ ÁÖÇÑ¹Ì±º ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿ Àå°©Â÷¿Í ÇÑ±¹±º K200 Àå°©Â÷°¡ ºÎ±³ µµÇÏ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø ÈÆ·Ã¿¡´Â À°±º Á¦7°øº´¿©´Ü ¿¹ÇÏ µµÇÏ´Ü°ú ¹Ì 2»ç´Ü¡¤ÇÑ¹Ì¿¬ÇÕ»ç´Ü ¿¹ÇÏ 814´Ù¸ñÀû±³·®Áß´ë, ½ºÆ®¶óÀÌÄ¿¿©´Ü, 2ÀüÅõÇ×°ø´Ü ¼Ò¼Ó 300¿©¸íÀÇ Àåº´ÀÌ Âü°¡Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
