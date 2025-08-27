ÀÌ ´ëÅë·É ¡°¾È¹Ì°æÁß ¸øÇÑ´Ù¡± ¹ß¾ð¿¡¡¦ Áß±¹ Á¤ºÎ ¡°Á¦3±¹ ¿µÇâ ¹Þ¾Æ¼± ¾È µÅ¡±
ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÌ ¡®¾È¹Ì°æÁß¡¯(¾Èº¸´Â ¹Ì±¹, °æÁ¦´Â Áß±¹)À» ÀÌ¾î°¥ ¼ö ¾ø´Ù°í ¸»ÇÑ µ¥ ´ëÇØ Áß±¹Àº ÇÑ¡¤Áß °ü°è ¹ßÀüÀÌ Á¦3±¹ÀÇ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ¼´Â ¾È µÈ´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
±ÅÀÚÄï Áß±¹ ¿Ü±³ºÎ ´ëº¯ÀÎÀº 27ÀÏ Á¤·Ê ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ¡°Áß¡¤ÇÑ °ü°èÀÇ ¹ßÀüÀº ¾ç±¹ °øµ¿ ÀÌÀÍ¿¡¼ ±â¿øÇÑ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Á¦3±¹À» °Ü³ÉÇÏÁöµµ, Á¦3±¹ ¿äÀÎÀÇ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁöµµ ¾Ê´Â´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°Áß±¹ÀÇ ´ëÇÑ±¹ Á¤Ã¥Àº ¿¬¼Ó¼º°ú ¾ÈÁ¤¼ºÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ ´ëÅë·ÉÀº 25ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¿ö½ÌÅÏDC ½ÌÅ©ÅÊÅ© Àü·«±¹Á¦¹®Á¦¿¬±¸¼Ò(CS IS) ¿¬¼³ ÈÄ ÁúÀÇÀÀ´ä¿¡¼ ¡°ÇÑ±¹ÀÌ ¾È¹Ì°æÁßÀÇ ÀÔÀåÀ» °¡Á®¿Ô´ø °Ô »ç½Ç¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÃÖ±Ù ÀÚÀ¯ Áø¿µ°ú Áß±¹À» Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ Áø¿µ °£ °ø±Þ¸Á ÀçÆíÀÌ º»°ÝÀûÀ¸·Î ¹ú¾îÁö°í ¹Ì±¹ÀÇ Á¤Ã¥ÀÌ ¸íÈ®ÇÏ°Ô Áß±¹ °ßÁ¦ ¹æÇâÀ¸·Î °¡¸é¼ °ú°Å¿Í °°Àº ÅÂµµ¸¦ ÃëÇÒ ¼ö ¾ø´Â »óÅÂ°¡ µÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ¹ß¾ðÀ» µÎ°í Áß±¹ °ü¿µ ±Û·Î¹úÅ¸ÀÓ½º´Â 27ÀÏ »ç¼³¿¡¼ ¡°ÇÑ±¹Àº Áß°ß °±¹À¸·Î¼ °Ýº¯ÇÏ´Â ±¹Á¦ Áú¼ °¡¿îµ¥ Àü·«Àû ÀÚÀ²¼ºÀ» ¾î¶»°Ô À¯ÁöÇÏ°í È®´ëÇÒÁö¿¡ ´ëÇÑ ±Ùº»Àû Áú¹®À» ¿Ü¸éÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.
ÀÌ ¸ÅÃ¼´Â ¡°¡®¼±ÅÃÀÇ ¿©Áö°¡ ¾ø´Ù¡¯´Â Ç¥ÇöÀÌ ÇÑ±¹ ¿Ü±³Á¤Ã¥¿¡ µîÀåÇÏ´Â ¼ø°£ ÇÑ±¹ÀÇ ±¹ÀÍÀ» ¹Ì±¹ÀÇ ±Û·Î¹ú Àü·« ¾Æ·¡ Á¾¼Ó½ÃÅ°´Â °á°ú¸¦ ³º´Â´Ù¡±¸é¼ ¡°ÇÑ±¹ÀÌ ¹ÝµµÃ¼, °ø±Þ¸Á, ´ë¸¸ÇØÇù, ³²Áß±¹ÇØ µî Áß±¹ÀÇ ÇÙ½É ÀÌÀÍ°ú °ü·ÃµÈ ¹®Á¦¿¡¼ ¹Ì±¹ ¿ä±¸¿¡ µû¶ó ´ëÁß±¹ °ßÁ¦¿¡ ³ª¼±´Ù¸é ÇÑ±¹ÀÇ ¿î¸íÀ» À§ÇèÇÑ ¼ö·¹¿¡ ¹´Â °Í°ú ´Ù¸§¾ø´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÇÑ±¹ÀÌ Áß±¹°ú °Å¸®¸¦ µÐ´Ù¸é ÇÑ±¹ °æÁ¦¿Í ±¹¹ÎÀÇ »î¿¡ ½É°¢ÇÑ Å¸°ÝÀ» ÀÔÈú °Í¡±ÀÌ¶ó°í °æ°íÇß´Ù.
º£ÀÌÂ¡=¼Û¼¼¿µ Æ¯ÆÄ¿ø sysohng@kmib.co.kr
