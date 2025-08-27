[´Üµ¶] ±èÃæ½Ä, ÃÑ¼± ¶§ ±è°ÇÈñ ÅëÇØ Æ¯Á¤ÀÎ»ç °øÃµ ÃßÃµ ½Ãµµ ¹«»ê
Æ¯°Ë ¡®°øÈïÁö±¸¡¯ ¼ö»ç ÁýÁßÇÏ¸ç
±è¾¾ ¡®ºñ¸® ¸öÅë¡¯ µî ½ÇÃ¼ È®ÀÎ º´Çà
±è°ÇÈñ ¿©»ç ¾î¸Ó´Ï ÃÖÀº¼ø¾¾ÀÇ Áý»ç·Î ¾Ë·ÁÁø ±èÃæ½Ä¾¾°¡ Áö³ÇØ 4¡¤10 ÃÑ¼± ´ç½Ã Æ¯Á¤ ÀÎ»ç¸¦ ±¹¹ÎÀÇÈû ºñ·Ê´ëÇ¥·Î ÃßÃµÇÏ·Á´Ù ¹«»êµÈ Á¤È²ÀÌ µå·¯³µ´Ù. ±è¾¾ ¼öÃ¸¿¡¼± À±¼®¿Á¤ºÎ ´ëÅë·É½Ç °ü°èÀÚµéÀÇ ÃÑ¼± Ãâ¸¶ Èñ¸Á Áö¿ªÀ¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¸Þ¸ðµµ ¹ß°ßµÆ´Ù.
27ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸ ÃëÀç¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¸é ±è¾¾´Â Áö³ÇØ ÃÑ¼± °úÁ¤¿¡¼ ¼¿ïÀÇ ÇÑ ´ëÇÐ A±³¼ö¸¦ ±¹¹ÎÀÇÈû ºñ·Ê´ëÇ¥ ÈÄº¸·Î À±¼®¿ Àü ´ëÅë·É ºÎºÎ Ãø¿¡ ÃßÃµÇÑ Á¤È²ÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù. Áö³ 6¿ù ±è¾¾ÀÇ °æ±âµµ ¾çÆò ¼ÒÀç Ã¢°í ÀÎ±Ù Áü ´õ¹Ì¿¡¼ ÀÌ °°Àº ³»¿ëÀÌ ´ã±ä ¹®°ÇÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù. A4 ¿ëÁö ÇÑ ÀåÂ¥¸® ¹®°ÇÀº Áö³ÇØ ÃÑ¼±À» ¾ÕµÎ°í ÀÛ¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
±è¾¾´Â ¡®¿©»ç´Ô¡¯À¸·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â ¹®°Ç¿¡¼ ¡®´ëÅë·É ³»¿Ü²² ¿©·¯¸ð·Î µµ¿òÀÌ µÉ ¸¸ÇÑ ÀÎ¹° ÇÏ³ª¸¦ Ãµ°ÅÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù¡¯¸ç ¡®±¹¹«ÃÑ¸®½Ç ¡Û¡ÛÂ÷ÀåÀ» Áö³Â°í, Áö±ÝÀº ¡Û¡Û´ë ¼ÒÀåÀ¸·Î ÀÖ´Âµ¥ Âü À¯´ÉÇÏ°í ºñ¹üÇÑ »ç¶÷¡¯ÀÌ¶ó°í A±³¼ö¸¦ ¼Ò°³Çß´Ù. ±è¾¾´Â ÁÙ°ð A±³¼ö°¡ Àü·«À» ¼¼¿ì´Â µ¥ ´ÉÇÏ´Ù´Â °ÍºÎÅÍ ¡®ÃÑ¸®¸¦ ¡Û¸í º¸ÁÂÇØ ´ëÅë·É²²¼ Áß¿äÇÑ °íºñ¸¶´Ù ±ä¿äÇÑ Á¶¾ðÀÌ³ª º¸ÁÂ¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °Í¡¯ÀÌ¶ó¸ç ÀåÁ¡À» ºÎ°¢Çß´Ù. ¶Ç ¡®¿ì¼± ÀÌ »ç¶÷À» ºñ·Ê´ëÇ¥·Î ±¹È¸¿¡ ÁøÃâ½ÃÄÑ µÎ½Ã°í ÇÊ¿ä½Ã¸¶´Ù ´Ù¾çÇÏ°Ô È°¿ëÇÏ½Ã¸é µÎ ºÐÀÇ ÀåÀÚ¹æÀÌ µÉ °Í¡¯ÀÌ¶ó°íµµ Çß´Ù. ¹®°ÇÀº ¡®±èÃæ½Ä ±ÙÇÊ¡¯ÀÌ¶ó´Â Ç¥ÇöÀ¸·Î ³¡³µ´Ù.
±×·¯³ª °á°úÀûÀ¸·Î A±³¼ö´Â ´ç½Ã ÃÑ¼±¿¡¼ ºñ·Ê´ëÇ¥°¡ ¾Æ´Ñ ±¹¹ÎÀÇÈûÀÇ ÇèÁö·Î ºÐ·ùµÇ´Â °æ±âµµ ÇÑ Áö¿ª±¸¿¡ Ãâ¸¶ÇßÀ¸³ª °æ¼±¿¡¼ Å»¶ôÇß´Ù.
±è¾¾ Ã¢°í ÀÎ±Ù¿¡¼ ¹ß°ßµÈ 2023³â ¼öÃ¸¿¡´Â ´ëÅë·É½Ç ÀÎ»çµéµµ ½Ç¸íÀ¸·Î µîÀåÇÑ´Ù. 2023³â 8¿ù 3ÀÏ ÆäÀÌÁö¿¡´Â ¡®¡â¡â¡â ¡ã¡ãºñ¼°ü °í¾ç Ãâ¸¶¡¯ ¡®¡Ü¡Ü¡Ü: ¿ëÀÎ½Ã Ã³ÀÎ Ãâ¸¶¡¯ ¡®¡à¼ö¼®: ¿¹¼º¡¯ÀÌ¶ó´Â ¸Þ¸ð°¡ ÀûÇô ÀÖ´Ù. ½ÇÁ¦·Î´Â ´ç½Ã ¡â Àü ºñ¼°ü Ãâ¸¶·Ð¸¸ °Å·ÐµÆÀ» »Ó ±×°¡ Ãâ»çÇ¥¸¦ ³»Áö´Â ¾Ê¾Ò´Ù. ¡Ü Àü ÇàÁ¤°üÀº ÇÑ Áö¿ª±¸ ¿¹ºñÈÄº¸·Î µî·ÏÇß´Ù°¡ ´Ù¸¥ ÀÎ»ç°¡ Àü·«°øÃµµÇ¸ç ³«ÃµÇß´Ù.
´Ù¸¸ ÀÌµéÀÇ Ãâ¸¶ ¶Ç´Â ³«Ãµ °úÁ¤¿¡ ±è¾¾°¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´ÂÁö´Â È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±è¾¾°¡ ÃÖ¾¾¿Í ¿À·£ µ¿¾÷ÀÚ °ü°è¸¦ ¸Î¾î¿ÔÁö¸¸ À±¼®¿Á¤ºÎ ¶§ ±Ç·Â ÁÖº¯ºÎ¸¦ ¸Éµ¹¾Ò´Ù´Â Æò°¡µµ ÀÖ´Ù. ÇÑ ¾ß±Ç ÀÇ¿øÀº ¡°±è ¿©»ç ÀÏ°¡¿ÍÀÇ ÀÎ¿¬À» ÀÌ¿ëÇØ ´ëÅë·É ºÎºÎ ÀÌ¸§À» ÆÈ°í ´Ù´Ï´ø »ç¶÷¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±è¾¾´Â ¹®°Ç°ú °ü·ÃÇØ¼± ¡°³»°¡ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô ¾Æ´Ï´Ù¡±´Â ÀÔÀåÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ±¹¹ÎÀÏº¸´Â ¿©·¯ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇÑ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÀÔÀåÀ» µè±â À§ÇØ ¿©·¯ Â÷·Ê ±è¾¾¿¡°Ô ¿¬¶ôÀ» ½ÃµµÇßÁö¸¸ ´êÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
Æ¯°ËÀº ¿ì¼± ±è¾¾°¡ °æ±âµµ ¾çÆò °øÈïÁö±¸ ½ÃÇà»çÀÌÀÚ ±è ¿©»ç ÀÏ°¡ È¸»çÀÎ ESI&DÀÇ Àü½Å ¹æÁÖ»ê¾÷ÀÇ ÀÌ»ç¸¦ Áö³½ »ç½Ç¿¡ ¸ÕÀú ÁÖ¸ñÇÑ´Ù. °øÈïÁö±¸¿ÍÀÇ °ü·Ã¼ººÎÅÍ µé¿©´Ùº¸¸ç ±è¾¾¸¦ µÑ·¯½Ñ ´Ù¸¥ ÀÇÈ¤µµ Â÷Ãû ±Ô¸íÇØ³ª°¥ Àü¸ÁÀÌ´Ù. °øÈïÁö±¸ ÀÇÈ¤Àº ESI&D°¡ ¾çÆò±º °øÈï¸® ÀÏ´ë 2¸¸2411§³¿¡¼ 350°¡±¸ ±Ô¸ðÀÇ ¾ÆÆÄÆ® µµ½Ã°³¹ß»ç¾÷À» ¹úÀÌ¸é¼ °³¹ßºÎ´ã±Ý ¸éÁ¦ Æ¯Çý µîÀ» ¹Þ¾Æ 100¾ï¿ø ³Ñ´Â ÀÌµæÀ» ÃëÇß´Ù´Â ³»¿ëÀÌ´Ù.
¹ÚÀå±º ¹Ú¼º¿µ ±âÀÚ general@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç