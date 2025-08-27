[´Üµ¶] ¾àÀÚ ÀÏÀÚ¸® ¸ÕÀú »ïÅ°´Â AI¡¦ ÀºÇà ÄÝ¼¾ÅÍ Á÷¿ø °¨¿ø Çà·Ä
[³Ê¹« »¡¸® ´Ù°¡¿Â AI, ÁØºñ ´ú µÈ ÇÑ±¹] <1> ÀÏÀÚ¸® Áö¿ì´Â AI
ÀÎ°øÁö´É(AI) ÀüÈ¯ÀÇ ÆÄµµ°¡ ¡®¾àÀÚ¡¯ÀÇ ÀÏÀÚ¸®¸¦ »ïÅ°°í ÀÖ´Ù. »ó´ëÀûÀ¸·Î Ãë¾àÇÑ ÁöÀ§¿¡ ÀÖ´Â ÀºÇà ÄÝ¼¾ÅÍ Á÷¿øµé¸¸ ÇØµµ ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ´ëÆø °¨ÃàµÇ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. AI°¡ »ç¶÷ÀÇ ¾÷¹«¸¦ ºü¸£°Ô ´ëÃ¼ÇØ°¡´Â »óÈ²¿¡¼ AI°¡ ´õ ³ôÀº ´É·üÀ» ¹ßÈÖÇÏ´Â Á÷Á¾ºÎÅÍ ±Ù·ÎÀÚµéÀÇ ¼³ ÀÚ¸®°¡ »ç¶óÁ®°¥ °ÍÀÌ¶õ °æ°í°¡ ³ª¿Â´Ù.
27ÀÏ ÀÌÁ¤Çå ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿ø½ÇÀÌ 5´ë ½ÃÁßÀºÇà(ÇÏ³ª¡¤¿ì¸®¡¤½ÅÇÑ¡¤NH³óÇù¡¤KB±¹¹ÎÀºÇà)À¸·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é °í°´¼ºñ½º»ó´ã(CS) ¾÷¹«¿¡ AI°¡ µµÀÔµÈ ÀÌ·¡ ÄÝ¼¾ÅÍ ÀÎ¿øÀÌ °¡ÆÄ¸£°Ô ÁÙ°í ÀÖ´Ù.
2020³âºÎÅÍ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â±îÁö 5´ë ÀºÇà¿¡¼ 1¸¸1955¸íÀÇ ÄÝ¼¾ÅÍ Á÷¿øÀÌ ÁüÀ» ½Õ´Ù. ¿ì¸®ÀºÇàÀÌ 3181¸íÀ¸·Î ÅðÁ÷ÀÚ°¡ °¡Àå ¸¹¾Ò°í, °¡Àå ÀûÀº ÇÏ³ªÀºÇàµµ 1904¸í¿¡ ´ÞÇß´Ù. ½Å±Ô Ã¤¿ë ±Ô¸ð¸¦ °¨¾ÈÇØµµ 5´ë ÀºÇà ÀüºÎ ÀÎ·Â °¨¼Ò Ãß¼¼´Ù.
ÀÌ·± Èå¸§Àº ºñÁ¤±ÔÁ÷°ú ÇÏÃ»¾÷Ã¼ Á÷¿øµé¿¡°Ô¼ ´õ ¶Ñ·ÇÇÏ°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù. ½ÅÇÑÀºÇàÀÇ °æ¿ì ÄÝ¼¾ÅÍ Á¤±ÔÁ÷Àº 53¸íÀ¸·Î º¯µ¿ ¾ø¾úÁö¸¸ ¿ÜÁÖ(ÇÏÃ»)¾÷Ã¼ Á÷¿øÀº 14¸í ÁÙ¾ú´Ù. NH³óÇùÀºÇàµµ Á¤±ÔÁ÷ÀÌ 31¸í¿¡¼ 38¸íÀ¸·Î ´À´Â »çÀÌ µµ±Þ ÀÎ¿øÀº µÇ·¹ 20¸í °¨ÃàµÆ´Ù.
ÀÌ °°Àº °¨¿øÀÇ ¹è°æ¿¡´Â AI µµÀÔÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù. Á¤ÇØÁø ÇÁ·Î¼¼½º¿¡ µû¶ó ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â ÄÝ¼¾ÅÍ »ó´ã¿øÀº AI¿¡ ´ëÃ¼µÇ±â ½¬¿î Á÷Á¾À¸·Î ²ÅÈù´Ù. ½ÇÁ¦ KB±¹¹ÎÀºÇàÀº °í°´ÀÌ ÀºÇà¿¡ ÀüÈÇÏ´Â ¼ö½Å »ó´ãÀÇ 41.3%¸¦ AI·Î Ã³¸®Çß´Ù. Á¤º¸Àü´Þ µî ºñ±³Àû ´Ü¼øÇÑ ¹ß½Å »ó´ãÀº AI Ã³¸®À²ÀÌ 98%(½ÅÇÑÀºÇà)¿¡ ´ÞÇÏ´Â °÷µµ ÀÖ´Ù. °ú°Å ¡®±øÅë Ãªº¿¡¯ ¼öÁØÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÚ¿¬¾îÃ³¸®(NLP)¡¤°Å´ë¾ð¾î¸ðµ¨(LLM)¡¤°¨Á¤ºÐ¼® °°Àº ±â¼ú·Î ¹«ÀåÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ¿µÇâÀÌ´Ù. ±è¸íÁÖ ¼¿ï¿©´ë Á¤º¸º¸È£ÇÐ°ú ±³¼ö´Â ¡°ÄÝ¼¾ÅÍ ¾÷¹«´Â ´ëºÎºÐ Æ¯Á¤ ·çÆ¾¿¡ µû¶ó ÀÀ´äÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°»ý¼ºÇü AI±îÁö´Â ¾Æ´Ï´õ¶óµµ ±âÃÊ AI°¡ »ó´ãÁ÷·Ä °¨¿øÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù´Â °£Á¢Àû ÇØ¼®ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
AIÀÇ ÀÏÀÚ¸® Ä§°ø Á¶ÁüÀº °ø°ø ¿µ¿ª¿¡¼µµ ³ªÅ¸³´Ù. ±¹¹ÎÀÏº¸°¡ Àü±¹ ±¤¿ªÀÚÄ¡´ÜÃ¼¸¦ »ó´ë·Î Á¤º¸°ø°³¸¦ Ã»±¸ÇÑ °á°ú ¼¿ï½ÃÀÇ °æ¿ì 120´Ù»êÄÝ¼¾ÅÍ¿¡ ½ºÇÇÄ¡ Åõ ÅØ½ºÆ®(STT¡¤2023³â), Ã¤ÆÃ&»ó´ãµµ¿ì¹Ì(2024³â) µîÀÇ AI ±â´ÉÀ» µµÀÔÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ¿Ã »ó¹Ý±â AI°¡ ´ëÃ¼ÇÑ ¹Î¿ø»ó´ã °Ç¼ö(½Ç½Ã°£ Ã¤ÆÃ»ó´ã ±âÁØ)´Â 313¸¸6828°Ç Áß 5¸¸1637°ÇÀÌ¾ú´Ù. ÀüÃ¼ÀÇ ¾à 1.6%·Î ¾ÆÁ÷ ¹Ì¹ÌÇÑ ¼öÁØÀÌÁö¸¸ Áö³ÇØ 0.2%¿¡¼ ºñÀ²ÀÌ 8¹è ±ÞÁõÇß´Ù. ÇØ´ç ±â°£ ´ã´çÀÎ·ÂÀº ÃÑ 424¸í¿¡¼ 414¸íÀ¸·Î °¨¼ÒÇß´Ù. ½Å±Ô Ã¤¿ë ÀÎ¿øÀº 2020³â 29¸í¿¡¼ Áö³ÇØ 21¸í±îÁö ÁÙ¾ú°í, ¿ÃÇØ´Â ¾ÆÁ÷ 2¸í¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù.
ÀÌ ÀÇ¿øÀº ¡°AI ±â¼úÀÇ ¹ßÀüÀº ÇÇÇÒ ¼ö ¾ø´Â Èå¸§ÀÌÁö¸¸ °¡Àå ¸ÕÀú ÀÏÀÚ¸®¸¦ ÀÒ´Â °ÍÀº »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¿Í ÇöÀå ³ëµ¿ÀÚ¡±¶ó¸ç ¡°±¹È¸¿Í Á¤ºÎ´Â ¡®AI °í¿ë¼îÅ©¡¯¸¦ ¹æÄ¡ÇÏÁö ¸»°í »çÈ¸Àû ¾ÈÀü¸ÁÀ» ¸¸µé¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
