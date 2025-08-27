1ÀÎ °¡±¸ Ã¹ 1000¸¸ µ¹ÆÄ
³ª È¥ÀÚ »ç´Â ¡®1ÀÎ °¡±¸¡¯°¡ Áö³ÇØ Ã³À½À¸·Î 1000¸¸ °¡±¸¸¦ µ¹ÆÄÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ÀüÃ¼ °¡±¸ÀÇ 42%³ª µÇ´Â ¼öÄ¡´Ù. ¹Ý¸é ÀüÇüÀû °¡Á· ÇüÅÂ¿´´ø 4ÀÎ ÀÌ»ó °¡±¸´Â ´«¿¡ ¶ç°Ô ÁÙ¾ú´Ù. ÁÖ¹Îµî·ÏÀÎ±¸´Â ÀúÃâ»ý ¿µÇâÀ¸·Î 5³â ¿¬¼Ó °¨¼ÒÇß´Ù.
ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ°¡ 27ÀÏ ¹ß°£ÇÑ ¡®2025 ÇàÁ¤¾ÈÀüÅë°è¿¬º¸¡¯¸¦ º¸¸é Áö³ÇØ ÀüÃ¼ °¡±¸ ¼ö´Â 2411¸¸8928°¡±¸·Î 2020³â 2309¸¸3108°¡±¸º¸´Ù ¾à 100¸¸ °¡±¸ Áõ°¡Çß´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ Áß 1ÀÎ °¡±¸ Áõ°¡¼¼°¡ ¶Ñ·ÇÇß´Ù. Áö³ÇØ 1ÀÎ °¡±¸´Â 1012¸¸2587°¡±¸¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç Ã³À½À¸·Î 1000¸¸ °¡±¸¸¦ µ¹ÆÄÇß´Ù. 2020³â 906¸¸3362°¡±¸·Î 900¸¸ °¡±¸¸¦ ³Ñ¾î¼± Áö 4³â ¸¸ÀÌ´Ù. ÀüÃ¼ °¡±¸ ´ëºñ 1ÀÎ °¡±¸ ºñÁßµµ 2020³â 39.2%¿¡¼ Áö³ÇØ 42.0%·Î È®´ëµÆ´Ù.
1ÀÎ °¡±¸ÀÇ Áõ°¡´Â °í·ÉÃþ°ú Ã»³âÃþÀÌ ÁÖµµÇß´Ù. 70´ë ÀÌ»óÀÌ 207¸¸1006°¡±¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù. ÀÌ¾î 60´ë(189¸¸5855°¡±¸), 30´ë(171¸¸6023°¡±¸), 50´ë(164¸¸1788°¡±¸) ¼øÀÌ¾ú´Ù. 60´ë ÀÌ»ó °í·ÉÃþÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²ÀÌ 39.19%³ª µÆ´Ù.
¡®µùÅ©Á·¡¯ µî ¾ÆÀÌ ¾øÀÌ »ç´Â 2ÀÎ °¡±¸µµ 2020³â 540¸¸4332°¡±¸¿¡¼ Áö³ÇØ 600¸¸5284°¡±¸·Î Áõ°¡Çß´Ù. 3ÀÎ °¡±¸ ¿ª½Ã ¼ÒÆø ´Ã¾ú´Ù. ¹Ý¸é 4ÀÎ ÀÌ»ó °¡±¸´Â °°Àº ±â°£ 461¸¸3754°¡±¸¿¡¼ 393¸¸8695°¡±¸·Î ±Þ°¨Çß´Ù. 4ÀÎ ÀÌ»ó °¡±¸°¡ 400¸¸ °¡±¸ ¾Æ·¡·Î ¶³¾îÁø °Ç ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.
ÀÎ±¸ °¨¼Ò´Â 5³âÂ° ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÁÖ¹Îµî·ÏÀÎ±¸´Â 2020³â 5182¸¸9023¸í¿¡¼ Áö³ÇØ 12¿ù 31ÀÏ ±âÁØ 5121¸¸7221¸íÀ¸·Î 61¸¸¸í°¡·® ÁÙ¾ú´Ù. ´Ù¸¸ Àü³â ´ëºñ °¨¼ÒÀ²Àº 2022³âÀ» Á¤Á¡À¸·Î ´Ù¼Ò ¿ÏÈµÇ´Â Ãß¼¼´Ù. Áö¿ªº°·Î º¸¸é ÀÎÃµ¡¤¼¼Á¾¡¤°æ±â¡¤Ãæ³² Áö¿ªÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç Áö¿ª¿¡¼ ÀÎ±¸ °¨¼Ò°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
Åë°è¿¬º¸¿¡´Â ¿ÃÇØ 7¿ù ±âÁØ ÁÖ¹Îµî·ÏÀÎ±¸µµ ±âÀçµÅ ÀÖ´Âµ¥, 5115¸¸9889¸íÀ¸·Î ¹Ý³â »õ 6¸¸¸í °¡±îÀÌ ´õ ÁÙ¾ú´Ù. ÀüÃ¼ ÀÎ±¸¿¡¼ 0~14¼¼ À¯¼Ò³â ºñÁßÀº 10.5%, 65¼¼ ÀÌ»ó °í·É ÀÎ±¸´Â 1000¸¸¸íÀ» ³Ñ¾î 20.7%·Î Áý°èµÆ´Ù. ¿ì¸® »çÈ¸°¡ ÃÊ°í·ÉÈ ´Ü°è¿¡ ÁøÀÔÇß´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.
Àü±¹ Æò±Õ¿¬·ÉÀº 45.7¼¼·Î Áý°èµÆ´Ù. ÀÌº¸´Ù ³ôÀº °÷Àº Àü³²¡¤°æºÏ¡¤°¿ø¡¤ÀüºÏ¡¤ºÎ»ê¡¤°æ³²¡¤Ãæ³²¡¤ÃæºÏ¡¤´ë±¸ µî 9°÷ÀÌ¾ú´Ù. Àü³²ÀÌ 49.4¼¼·Î °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. ¼¼Á¾Àº 39.4¼¼¸¦ ±â·ÏÇØ °¡Àå ÀþÀº Áö¿ªÀ¸·Î ±â·ÏµÆ´Ù. µÎ ¹øÂ°·Î ÀþÀº °æ±â(43.9¼¼)¿Íµµ Â÷ÀÌ°¡ ÄÇ´Ù.
¾ÈÀü °ü·Ã ÁöÇ¥µµ ´«¿¡ ¶è´Ù. Çö½ÇÈµÈ ±âÈÄÀ§±â°¡ ¼öÄ¡·Î µå·¯³µ´Ù. Áö³ÇØ Æø¿°ÀÏ¼ö´Â 30.1ÀÏÀ» ±â·ÏÇß´Ù. Àü³âµµ 14.2ÀÏ¿¡¼ ¹è ÀÌ»ó ¶Ù¾ú´Ù. 2020³â 7.7ÀÏ°ú ºñ±³ÇÏ¸é 4¹è ³Ñ°Ô ´Ã¾ú´Ù.
ÀÚ¿¬ÀçÇØÀ§Çè °³¼±Áö±¸´Â 2022³â 2574°÷¿¡¼ Áö³ÇØ 3001°÷À¸·Î 16.6% ´Ã¾ú°í, ±Þ°æ»çÁö ºØ±«À§Çè Áö¿ªÀº °°Àº ±â°£ 1919°÷¿¡¼ 2142°÷À¸·Î 11.6% Áõ°¡Çß´Ù. ÀçÇØÀ§Çè Àú¼öÁö ÁöÁ¤ ¿ª½Ã 724°÷¿¡¼ 831°÷À¸·Î ±ÞÁõÇß´Ù. ÀÌ¹Û¿¡ »ýÈ° ¼Ó À§ÇèÀ» Á÷Á¢ ½Å°íÇÏ´Â ¾ÈÀü½Å¹®°í °Ç¼öµµ 2020³â 188¸¸¿©°Ç¿¡¼ Áö³ÇØ 1243¸¸¿©°ÇÀ¸·Î 6.6¹è ´Ã¾ú´Ù.
µðÁöÅÐ ÀüÈ¯Àº ±¹¹Î »ýÈ° Àü¹Ý¿¡¼ °¡¼ÓÈÇß´Ù. ¿Â¶óÀÎ ¹Î¿ø ÀÌ¿ë·üÀº 2020³â 59.4%¿¡¼ Áö³ÇØ 83.7%·Î ±Þ»ó½ÂÇß´Ù. ÀüÀÚÁõ¸í¼ ¹ß±Þ °Ç¼öµµ °°Àº ±â°£ ¾à 48¸¸°Ç¿¡¼ ¾à 2620¸¸°ÇÀ¸·Î 54¹è ¶Ù¾ú´Ù. °ø°øµ¥ÀÌÅÍ ¹Î°£ È°¿ë ½ÇÀûµµ 3.6¹è È®´ëµÆ´Ù.
À±È£Áß Çà¾ÈºÎ Àå°üÀº "ÀÌ¹ø Åë°è¿¬º¸´Â ¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ »Ñ¸® ±íÀº º¯È¸¦ Áý¾àÀûÀ¸·Î º¸¿©ÁÖ´Â ÀÚ·á"¶ó¸ç "µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±¹¹Î »ýÈ°À» Æí¸®ÇÏ°Ô ÇÏ°í, ±âÈÄÀ§±â¿Í ¾ÈÀü¹®Á¦¿¡ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Á¤Ã¥ ¼³°è¿¡ È°¿ëÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
