ÇÑ´ö¼ö ±¸¼Ó¿µÀå½É»ç ¡®³»¶õ¹æÁ¶¡¯ ³õ°í ¸·ÆÇ±îÁö ÆØÆØ
Æ¯°Ë ¡°¹üÁË Áß´ë¼º Áõ°ÅÀÎ¸ê ¿ì·Á¡±
ÇÑ ¡°°è¾ö ¸¸·ù À§ÇØ ±¹¹«È¸ÀÇ ¼ÒÁý¡±
±¸¼Ó ¿©ºÎ ±¹¹«À§¿øµé ¼ö»ç °¡´ÆÀÚ
ÇÑ´ö¼ö Àü ±¹¹«ÃÑ¸®¿¡ ´ëÇÑ ±¸¼Ó Àü ÇÇÀÇÀÚ½É¹®(¿µÀå½ÇÁú½É»ç)ÀÌ ÁøÇàµÈ 27ÀÏ Æ¯°ËÆÀ°ú ÇÑ Àü ÃÑ¸® ÃøÀº ±¸¼Ó ÇÊ¿ä¼ºÀ» ³õ°í ¸·ÆÇ±îÁö Ä¡¿ÇÏ°Ô Ä¡°í¹Þ¾Ò´Ù. Æ¯°ËÀº ÇÑ Àü ÃÑ¸®°¡ 12¡¤3 ºñ»ó°è¾ö »çÅÂ¸¦ ¸·À» Ã¥ÀÓÀ» Àú¹ö·ÈÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿ÀÈ÷·Á ºñ»ó°è¾öÀÌ ÇÕ¹ýÀûÀÎ °ÍÃ³·³ º¸ÀÌµµ·Ï ÇÏ´Â µ¥ °ü¿©Çß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ¹Ý¸é ÇÑ Àü ÃÑ¸® ÃøÀº °è¾ö ¼±Æ÷¸¦ ¸¸·ùÇß°í µµÁÖ ¿ì·Áµµ ¾ø´Ù¸ç ºÒ±¸¼Ó ¼ö»ç¸¦ ÁÖÀåÇß´Ù. ÇÑ Àü ÃÑ¸® ±¸¼Ó ¿©ºÎ´Â ´Ù¸¥ ±¹¹«À§¿ø ¼ö»çÀÇ °¡´ÆÀÚ°¡ µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Á¤Àç¿í ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¿µÀåÀü´ã ºÎÀåÆÇ»ç´Â ÀÌ³¯ ³»¶õ ¿ìµÎ¸Ó¸® ¹æÁ¶ ¹× À§Áõ, ÇãÀ§°ø¹®¼ ÀÛ¼º µî ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â ÇÑ Àü ÃÑ¸®¿¡ ´ëÇÑ ¿µÀå½ÇÁú½É»ç¸¦ ÁøÇàÇß´Ù. Æ¯°Ë°ú ÇÑ Àü ÃÑ¸® ÃøÀº ¿µÀå½É»ç¿¡¼ ¹üÁË ÇøÀÇ ¼º¸³ ¿©ºÎ¿Í ±¸¼Ó ÇÊ¿ä¼º µîÀ» µÎ°í Ä¡¿ÇÑ °ø¹æÀ» ¹ú¿´´Ù. Æ¯°Ë Ãø¿¡¼± ±èÇü¼ö Æ¯°Ëº¸¿Í ±èÁ¤±¹ Â÷Àå°Ë»ç µîÀÌ 160ÂÊ ºÐ·®ÀÇ ÇÁ·¹Á¨Å×ÀÌ¼Ç(PPT) ÀÚ·á¿Í ÀÇ°ß¼ 362ÀåÀ» ÁØºñÇØ ÇÑ Àü ÃÑ¸®ÀÇ ±¸¼Ó ÇÊ¿ä¼ºÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.
Æ¯°ËÀº ¿µÀå½É»ç¿¡¼ ÇÑ Àü ÃÑ¸®°¡ °è¾ö ¼±Æ÷ Àü ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡ ´ëÇÑ ¿î¿µÀÌ³ª »çÈÄ °è¾ö¼±Æ÷¹®À» ÀÛ¼º¡¤Æó±âÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ÃÑ¸®·Î¼ Ã¥ÀÓÀ» Àú¹ö¸° Á¡À» µé¾î ¹üÁËÀÇ Áß´ë¼ºÀ» °Á¶ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ±¹¹«ÃÑ¸®´Â ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹°¡¡¤Çå¹ý ¼öÈ£ Ã¥¹«¸¦ º¸ÁÂÇÏ´Â Á¦1ÀÇ ±¹°¡±â°üÀÎµ¥ ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â ±× ¿ªÇÒÀ» ´ÙÇÏÁö ¾Ê¾Ò°í, ¿ÀÈ÷·Á °è¾öÀÇ Á¤´ç¼º ¿Ü°üÀ» °®Ãß´Â µ¥ °ü¿©ÇÏ¸ç À±¼®¿ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ³»¶õ ¹üÁË¸¦ ¹æÁ¶Çß´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. Æ¯°ËÀº ÀÌ¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇÏ±â À§ÇØ Á¶»ç °úÁ¤¿¡¼ È®º¸ÇÑ °ü·ÃÀÚ Áø¼ú µîÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
Æ¯°ËÀº ÇÑ Àü ÃÑ¸®ÀÇ Áõ°ÅÀÎ¸ê ¿ì·Áµµ °Á¶Çß´Ù. ÇÑ Àü ÃÑ¸®°¡ ¡®À± Àü ´ëÅë·ÉÀ¸·ÎºÎÅÍ °è¾ö¼±Æ÷¹®À» ¹ÞÀº ±â¾ïÀÌ ¾ø´Ù¡¯´Â Áø¼úÀ» ÀÏºÎ ¹øº¹ÇÑ Á¡À» °Á¶ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â Áö³ 2¿ù À± Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ½ÉÆÇ¿¡¼ ¡°¾ðÁ¦ ¾î¶»°Ô ±×°É(°è¾ö¼±Æ÷¹®) ¹Þ¾Ò´ÂÁö ±â¾ïÀÌ ¾ø´Ù¡±°í Áø¼úÇØ À§Áõ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸³ª Æ¯°Ë Á¶»ç¿¡¼ °è¾ö ´çÀÏ ±¹¹«È¸ÀÇ »óÈ²ÀÌ ÂïÈù CCTV ¿µ»ó µî Áõ°Å°¡ Á¦½ÃµÇÀÚ Áø¼úÀ» ¹Ù²å´Ù. Æ¯°ËÀº ÀÌ ¿µ»óµµ ÀçÆÇºÎ¿¡ Á¦½ÃÇß´Ù.
¹Ý¸é ÇÑ Àü ÃÑ¸® ÃøÀº À± Àü ´ëÅë·ÉÀÇ °è¾ö ¼±Æ÷¸¦ ¸¸·ùÇÏ±â À§ÇØ ±¹¹«È¸ÀÇ¸¦ ¼ÒÁýÇÑ °ÍÀÌ¶ó´Â ÁÖÀåÀ» Æñ´Ù. À§Áõ ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ¼µµ ¡°ÇøÀÇ¸¦ ½º½º·Î ÀÎÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç Áõ°ÅÀÎ¸êÀÌ³ª ±¸¼Ó »çÀ¯°¡ ÃæÁ·µÇÁö ¾Ê´Â´Ù°í Ç×º¯ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸® ±¸¼Ó ¿©ºÎ´Â ÇâÈÄ ¼ö»çÀÇ ºÐ¼ö·ÉÀÌ µÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù. ºñ»ó°è¾ö ¼±Æ÷ Àü ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÑ ±¹¹«À§¿øµéÀÌ À± Àü ´ëÅë·ÉÀÇ °è¾ö ¼±Æ÷ °èÈ¹¿¡ ´ëÇØ ¾ó¸¶³ª ¹Ý´ëÇØ¾ß Çß°í, ¾î¶² ¿ªÇÒÀ» Çß¾î¾ß ³»¶õ °¡´ã¡¤µ¿Á¶ ÀÇÈ¤À» ¹þÀ» ¼ö ÀÖÀ»Áö ÆÇ´Ü ±âÁØÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇÑ Àü ÃÑ¸® ±¸¼Ó ¿©ºÎ´Â ±¹È¸ °è¾ö ÇØÁ¦ Ç¥°á ¹æÇØ ÀÇÈ¤ ¼ö»ç¿¡µµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÇÑ Àü ÃÑ¸®´Â °è¾ö ¼±Æ÷ Á÷ÈÄ Ãß°æÈ£ ´ç½Ã ±¹¹ÎÀÇÈû ¿ø³»´ëÇ¥¿Í 7ºÐ°¡·® ÅëÈÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. Æ¯°ËÀÌ ÇÑ Àü ÃÑ¸® ½Åº´À» È®º¸ÇÑ´Ù¸é ÀÌ¿¡ °üÇÑ Á¶»çµµ º»°ÝÈÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
½ÅÁöÈ£ ±âÀÚ pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç