¡°³×ÀÌ¹ö°¡ ÁøÂ¥ »çÀå¡±¡¦ ÀÚÈ¸»ç ³ëÁ¶, ³ë¶õºÀÅõ¹ý ¾÷°í ±³¼· ¾Ð¹Ú
6°³ ÀÚÈ¸»ç ³ëÁ¶ 400¸í »ó°æ ÁýÈ¸
º»»ç¿Í ¿¬ºÀ¡¤º¹Áö Â÷º° ÇØ¼Ò ¿ä±¸
¡°»çÃø ºüÁ®³ª°¥ ±¸¸Û ¾îµðµµ ¾ø¾î¡±
¡°³×ÀÌ¹ö »çÃøÀº 6°³ ÀÚÈ¸»ç ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ »ç¿ëÀÚ¶ó°í ÇÏ´Â ¸»¿¡ ºüÁ®³ª°¥ ±¸¸ÛÀÌ ¾Æ¹«°Íµµ ¾ø½À´Ï´Ù.¡±
27ÀÏ °æ±âµµ ¼º³²½Ã ³×ÀÌ¹ö º»»ç ¡®±×¸°ÆÑÅä¸®¡¯ ¾Õ¿¡¼ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº ¿À¼¼ÈÆ ¹ÎÁÖ³ëÃÑ È¼¶½ÄÇ°³ëÁ¶ ³×ÀÌ¹öÁöÈ¸ ÁöÈ¸ÀåÀº ¡°³ë¶õºÀÅõ¹ý(³ëÁ¶¹ý 2¡¤3Á¶ °³Á¤¾È)À¸·Î ¼¼»óÀÌ º¯ÇÏ°í ÀÖ´Â °É ´À³¤´Ù¡±¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù. ÀÌ³¯ ³×ÀÌ¹ö º»»ç ¾Õ ÀÎµµ´Â ±×¸°À¥¼ºñ½º, ½ºÆ©µð¿À¸®ÄÚ, ¿£¾ÆÀÌÆ¼¼ºñ½º, ¿£Å×Å©¼ºñ½º, ÀÎÄÄÁî, ÄÄÆÄÆ®³Ê½º µî 6°³ ÀÚÈ¸»ç Á÷¿øµé·Î °¡µæ Ã¡´Ù. ³ë¶õºÀÅõ¹ý ±¹È¸ Åë°ú ÀÌÈÄ Ã³À½ ¿¸° ÀÌ³¯ ¡®6°³ ¹ýÀÎ ÃÑÁýÈ¸¡¯¿¡´Â ¾à 400¸íÀÌ ¸ð¿´´Ù.
ÀÚÈ¸»ç Á÷¿øµéÀº ÃÖ±Ù ÀÓ±Ý¡¤´ÜÃ¼±³¼· °á·ÄÀÇ Ã¥ÀÓÀ» º»»çÀÎ ³×ÀÌ¹ö¿¡ ¹°À¸¸ç º»»ç¿ÍÀÇ ¿¬ºÀ¡¤º¹Áö Â÷º° ÇØ¼Ò¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù. ±×·¯¸é¼ ÀÚÈ¸»ç ÁöºÐ Àý´ë´Ù¼ö¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ³×ÀÌ¹ö°¡ ¡®ÁøÂ¥ »çÀå¡¯ÀÌ¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌµéÀÌ ±Ù¹«ÁöÀÎ °¿ø ÃáÃµ, Àü³² ±¤ÁÖ, ÀÎÃµ ºÎÆò µî¿¡¼ ³×ÀÌ¹ö º»»ç ¾ÕÀ¸·Î ¸ðÀÎ ÀÌÀ¯´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ³×ÀÌ¹ö´Â ÇöÇà¹ý»ó ÀÚÈ¸»ç ³ëÁ¶´Â ±³¼· ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â ±âÁ¶ ¾Æ·¡ Ä§¹¬ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ³ë¶õºÀÅõ¹ýÀÌ Áö³ 24ÀÏ ±¹È¸¸¦ Åë°úÇÏ¸é¼ ³×ÀÌ¹ö°¡ ÀÚÈ¸»ç ³ëÁ¶ÀÇ ¿ä±¸¸¦ °è¼Ó ¿Ü¸éÇÏ±ä ºÎ´ã½º·¯¿ï Àü¸ÁÀÌ´Ù. ÀÌ ¹ýÀÇ ÇÙ½ÉÀº »ç¿ëÀÚ ¹üÀ§¸¦ ±Ù·Î°è¾à°ú »ó°ü¾øÀÌ ¡®½ÇÁúÀûÀÌ°í ±¸Ã¼ÀûÀÎ Áö¹è·Â¡¯À» °¡Áø ÀÚ±îÁö È®´ëÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÚÈ¸»ç ³ëµ¿ÀÚµéÀÌ ¼öÇàÇÏ´Â ¾÷¹«°¡ ³×ÀÌ¹ö »ç¾÷ ¿î¿µ¿¡ ÇÊ¼öÀûÀÌ°í º»»ç »ç¾÷Ã¼°è ³» ÆíÀÔµÇ¾î ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ¸é ¿øÃ»¿¡ ±³¼· ÀÇ¹«°¡ ºÎ¿©µÉ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÏÃ» ³ëÁ¶ÀÇ ¿øÃ» º»»ç¸¦ °Ü³ÉÇÑ ÁýÈ¸´Â Àü±¹ °÷°÷¿¡¼ ¿·È´Ù. Çö´ëÁ¦Ã¶ Çù·Â»ç ¼Ò¼Ó ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëÁ¶´Â ¼¿ï ¼ÃÊ±¸ ´ë°ËÂûÃ» ¾Õ¿¡¼ ¿øÃ»ÀÎ Çö´ëÁ¦Ã¶À» ºÒ¹ý ÆÄ°ß, ±³¼· °ÅºÎ µîÀ¸·Î °í¼ÒÇß´Ù. °°Àº ³¯ ¹ßÀü¼Ò ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëÁ¶µµ ¿ë»ê ´ëÅë·É½Ç ±ÙÃ³¿¡¼ °í¿ë º¸ÀåÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ÃÑÆÄ¾÷ ´ëÈ¸¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÀÌ·± ¿ä±¸´Â °ú°ÅºÎÅÍ ÀÖ¾úÁö¸¸ ³ë¶õºÀÅõ¹ý ±¹È¸ Åë°ú ÀÌÈÄ ÇÑÃþ ÈûÀÌ ½Ç¸®´Â ¾ç»óÀÌ´Ù. ÇÑ Á¦Á¶ ´ë±â¾÷ °ü°èÀÚ´Â ¡°¡®ÁøÂ¥ »çÀå ³ª¿À¶ó¡¯´Â ±¸È£°¡ ¸íÈ®ÇÑ ¹ý·üÀû ±Ù°Å¸¦ °®Ãß°Ô µÈ ¼ÀÀÌ¶ó »çÃøµµ ÇÏÃ»³ëÁ¶¿ÍÀÇ ±³¼·¿¡ ´ëºñÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â »óÈ²¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÏÃ»³ëÁ¶ÀÇ ±³¼· ¿ä±¸, ÆÄ¾÷¿¡ ´ëÀÀÇÏ´À¶ó »ç¾÷¿¡ ½á¾ß ÇÒ ¿ª·®ÀÌ ºÐ»êµÉ±î ¿ì·ÁµÈ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¿øÃ» ±â¾÷µéÀº ÇÏÃ» ³ëÁ¶ÀÇ ±³¼· ¿ä±¸¿¡ ¾î¶»°Ô ´ëÀÀÇØ¾ß ÇÒÁö È¥¶õÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. º»È¸ÀÇ¸¦ Åë°úÇÑ ÇöÀç±îÁöµµ »ç¿ëÀÚ¼ºÀÇ ÀÎÁ¤ ¹üÀ§, Á¤´çÇÑ ÀïÀÇÇàÀ§ ÆÇ´Ü ±âÁØ µî ÇÙ½É ÀïÁ¡¿¡ ´ëÇÑ ¼¼ºÎ ±âÁØÀÌ ¹ÌºñÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ±³¼·Ã¢±¸ ´ÜÀÏÈ, ±³¼· ¿ä±¸»ç½Ç °ø°í µî ½Ç¹«¸¦ µÑ·¯½Ñ È¥µ¿µµ º»°ÝÈÇß´Ù. °í¿ë³ëµ¿ºÎ °ü°èÀÚ´Â ¡°ÇöÀå È¥¶õÀ» ÁÙÀÏ ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÁöÄ§¡¤¸Å´º¾óÀ» ¸¶·ÃÇØ ³ª°¥ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ³ëµ¿ºÎ´Â ´ÙÀ½ ´ÞºÎÅÍ ³ë¶õºÀÅõ¹ý °ü·Ã ³ë»ç ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇÏ±â À§ÇÑ ÅÂ½ºÅ©Æ÷½º(TF)¸¦ º»°Ý °¡µ¿ÇÑ´Ù.
¼º³²=±Û¡¤»çÁø È²¹ÎÇõ ±âÀÚ okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
