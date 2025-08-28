대통령이 직접 찾은 지 한 달… SPC, 초과 근무 없앤다
내달부터 새 근무제 도입하기로
3교대·중간조 체제 운영할 방침
SPC그룹이 다음 달부터 장시간 야근을 없애는 새 생산직 근무제를 도입한다. 지난 5월 경기 시흥시 SPC삼립 시화공장 사망사고 이후 정부·노동계가 요구해온 안전 강화 대책의 일환이다. 이재명 대통령 현장 방문 한 달여 만에 내놓은 첫 제도 개선 조치다.
SPC그룹은 다음 달 1일부터 전 계열사 생산 현장에 야간 8시간 초과 근무를 없애는 새 근무제를 시범 운영한다고 27일 밝혔다. SPC삼립과 샤니에는 3조 3교대를 도입하고, SPL·비알코리아에는 중간조가 운영된다. 중간조는 야간 근로 축소에 따라 생기는 공백 시간대를 메운다.
사고가 발생한 SPC삼립 시화공장 베이커리 라인의 경우 생산직 근무시간이 주 52시간에서 주 48시간 이하로 줄어든다. 3조 3교대로 전환되며 잠정적으로 주 6일 근무 체제가 운영된다. SPL은 주간·야간조 사이에 중간조를 신설하고 일부 라인에 주 6일제를 도입한다. 파리크라상, 샤니, 비알코리아 등도 사별 환경에 맞는 방식으로 노사가 잠정 합의했다.
근로시간 단축으로 발생하는 임금 감소 문제에 대응하기 위해 회사는 계열사별로 기본급 인상, 휴일·야간수당 가산율 상향, 특별수당 지급 등의 보완책을 마련했다. SPC삼립은 휴일수당 가산율을 50%에서 75%로 올렸다. SPL은 야간수당 가산율을 50%에서 79%로 조정하며 특별수당을 신설했다.
새 근무제가 도입되면 약 250명의 생산직 추가 고용이 필요할 것으로 SPC 측은 예상했다. 그룹 전체로 보면 직원 2만2000여명 중 생산직이 6500여명으로 생산인력 비중이 약 30%에 육박하게 된다. 이번 개편으로 SPC그룹은 연간 약 330억원의 인건비가 추가 발생할 것으로 내다봤다. 이는 지난해 그룹 전체 영업이익(768억원)의 43%에 달하는 수준이다. 지난해 2.8%였던 영업이익률은 1%대로 떨어질 가능성이 커져 수익성 악화가 불가피하다는 지적도 제기된다.
SPC그룹은 지난달 25일 이 대통령의 SPC삼립 시화공장 방문 이후 생산 체계와 근무제 개편 작업에 착수했다. 계열사별 교섭대표 노동조합과의 협의를 거쳐 시행 일정을 당초 계획보다 한 달여 앞당겼다. 새 근무제도는 한 달간 시범 운영을 통해 시스템을 점검하고 현장 의견을 반영한 뒤 10월 1일부터 전사에 정착시킨다는 방침이다.
SPC그룹 관계자는 “근로자의 안전 강화라는 목표를 위해 각사 교섭대표 노동조합과 최선의 방향을 찾고자 노력했다”며 “근무제 개편과 함께 현장의 작업중지권 강화와 안전 스마트 신공장 건립도 조속히 추진하겠다”고 말했다.
김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr
