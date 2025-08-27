¡°ÝÁ APEC Âü¼®Àº ½±Áö ¾Ê¾Æ¡¦ ³²¡¤ºÏ¡¤¹Ì ÆÇ¹®Á¡ ´ëÈµµ °ËÅä¸¦¡±
Àü¹®°¡µé ¡°Æ®·³ÇÁ APEC ¹æÇÑ °è±â
±èÁ¤ÀºÀ» ´ëÈÀÇ ÀåÀ¸·Î ÀÌ²ø¾î¾ß
¿ø»ê¡¤±Ý°»ê¼ ¸¸³ª´Â °Íµµ ¹æ¹ý¡±
ÇÑ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ã¿¡¼ ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç°æÁ¦Çù·ÂÃ¼(APEC) °è±â ºÏ¡¤¹Ì ¶Ç´Â ³²¡¤ºÏ¡¤¹Ì Á¤»óÈ¸´ãÀ» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù´Â ¸Þ½ÃÁö°¡ ³ª¿À¸é¼ Á¤ºÎµµ ÈÄ¼Ó ÀÛ¾÷À» ÁØºñÇÏ´Â ºÐÀ§±â´Ù. Àü¹®°¡µéÀº ºÏÇÑÀÇ APEC Âü¼®À» °íÁýÇÏ±âº¸´Ù 2019³â ÆÇ¹®Á¡ È¸µ¿Ã³·³ µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹æÇÑÀ» ±âÈ¸·Î ºÏÇÑ°úÀÇ ¸¸³²À» ÃßÁøÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í Á¶¾ðÇß´Ù.
Á¤ºÎ °íÀ§ °ü°èÀÚ´Â 27ÀÏ ÅëÈ¿¡¼ ¡°ºÏÇÑÀ» ¿òÁ÷ÀÌ±â À§ÇØ Á¤ºÎ°¡ º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â ¿ªÇÒÀ» °è¼Ó ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°ÇÑ °¡Áö Á¶Ä¡¸¸ ÇÏ´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó °è¼Ó ÃàÀûÇÏ°í ¹Ý¿µÇØ³ª°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÅëÀÏºÎ´Â ´ëºÏ À¯ÈÃ¥, ³»ºÎ ÀÎÀû ¼â½Å, ³²ºÏÈ¸´ãº»ºÎ ºÎÈ° µî ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ¿Í ³²ºÏ °ü°è °³¼± ¿òÁ÷ÀÓÀ» ÀÌ¾î°£´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ¿Ü±³ºÎ´Â °ø°üÀ» È°¿ëÇÑ ºÏÇÑ°úÀÇ ¼ÒÅë ½Ãµµ¸¦ °ËÅäÇÏ°í, ±¹°¡¾Èº¸½Ç°ú ±¹°¡Á¤º¸¿øÀº ¹°¹Ø Á¢ÃË µî ¿òÁ÷ÀÓ¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. 2018~2019³â ³²ºÏ ÇØºù ¹«µå ´ç½Ã¿¡µµ ±¹°¡¾Èº¸½Ç°ú ±¹Á¤¿ø ¶óÀÎÀÌ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¿ªÇÒÀ» ¸Ã¾Æ ¿òÁ÷¿´´Ù.
Àü¹®°¡µéÀº Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹æÇÑÀÌ ÈçÇÏÁö ¾ÊÀº ¸¸Å ÀÌ¸¦ È°¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í Á¶¾ðÇß´Ù. 2019³â 6¿ù ÀÏº» µµÄì¿¡¼ ¿¸° ÁÖ¿ä 20°³±¹(G20) Á¤»óÈ¸ÀÇ¿¡ Âü¼®Çß´ø Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÌ ÁïÈïÀûÀ¸·Î ÆÇ¹®Á¡¿¡¼ ±èÁ¤Àº ±¹¹«À§¿øÀå°ú ¸¸³µµí APECÀ» È°¿ëÇØ ºÏ¡¤¹Ì °£ ¸¸³²À» ÃßÁøÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀÌ´Ù.
¹®ÀçÀÎÁ¤ºÎ Ã»¿Í´ë ±¹°¡¾Èº¸½Ç ÆòÈ±âÈ¹ºñ¼°ü°ú ¿Ü±³ºÎ Á¦1Â÷°üÀ» Áö³½ ÃÖÁ¾°Ç ¿¬¼¼´ë ±³¼ö´Â ÅëÈ¿¡¼ ¡°2019³âÃ³·³ APEC ¶§µµ ÆÇ¹®Á¡¿¡¼ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÏÁ¾ÀÇ ½Ã±×³ÎÀ» º¸³½ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°APECÀ» °è±â·Î ºÏ¡¤¹Ì È¤Àº ³²¡¤ºÏ¡¤¹Ì ´ëÈ¸¦ ÃßÁøÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°½Ã±×³Î Á¤µµ·Ð ºÏÇÑÀÌ ¾È ¿òÁ÷ÀÏ Å×´Ï ÇÑ¡¤¹Ì °øÁ¶¸¦ Åä´ë·Î ºÏÇÑÀÌ ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ´Â ¼±Á¦Àû ¹æ¾ÈÀ» ¸¸µé¾î³»´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù. ÀÌÁ¦´Â ½Ç·ÂÀÇ ½Ã°£¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÅëÀÏºÎ Â÷°ü Ãâ½Å ÀÌ°ü¼¼ °æ³²´ë ±Øµ¿¹®Á¦¿¬±¸¼ÒÀåµµ ¡°·¯½Ã¾Æ ¿Ü¹«Àå°üÀ» ÃÊÃ»Çßµí Æ®·³ÇÁ¸¦ ¿ø»êÀ¸·Î ÃÊ´ëÇÒ ¼ö ÀÖ°í ±Ý°»ê¿¡¼µµ ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°±è ±¹¹«À§¿øÀåÀÌ Á÷Á¢ °æÁÖ·Î ¿À´Â °Í¸¸ÀÌ ºÏ¡¤¹Ì È¸´ãÀÇ ¹æ¹ýÀº ¾Æ´Ï´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. Á¤µ¿¿µ ÅëÀÏºÎ Àå°üµµ Àü³¯ ¡°ºÏÇÑÀÇ APEC Âü¼®Àº ºñÇö½ÇÀûÀÌ°í, Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹æÇÑÀ» ÇÏ³ªÀÇ °è±â·Î È°¿ëÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºÏÇÑÀº ÀÌÀç¸í ´ëÅë·ÉÀÇ ºñÇÙÈ ¹ß¾ðÀ» ºñ³ÇÏ´Â µî ¿©ÀüÈ÷ ´ëÈ¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀÌ´Ù. Á¶¼±Áß¾ÓÅë½ÅÀº ÀÌ³¯ ³íÆò¿¡¼ ¡°ÀÌÀç¸íÀÌ ºñÇÙÈ ¸Á»óÁõÀ» À¯Àüº´À¸·Î °è¼Ó ´Þ°í ÀÖ´Ù°¡´Â ÇÑ±¹»Ó ¾Æ´Ï¶ó ±× ´©±¸¿¡°Ôµµ ÀÌ·ÓÁö ¸øÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°(ÇÑ±¹Àº) ±¹°¡ÀÇ ¸ðµç ÁÖ±ÇÀ» ¹Ì±¹¿¡ °í½º¶õÈ÷ ¼¶°Ü ¹ÙÄ£ ¼¼°èÀûÀ¸·Î À¯ÀÏ¹«ÀÌÇÑ Á¤Ä¡Àû °¡³¹ðÀÌ¡±¶ó°í ºñ³Çß´Ù. ÅëÀÏºÎ Â÷°üÀ» Áö³½ ±è±â¿õ ±¹¹ÎÀÇÈû ÀÇ¿øÀº ¡°³²ºÏ °£ ±º»çÀû ±äÀå ¿ÏÈÃ³·³ Áß¿äÇÑ ¹®Á¦ºÎÅÍ Ç® ¼ö ÀÖ´Â Æ²À» Àâ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°´ëÈ°¡ Á¶±Ý ÀÌ·ïÁø´Ù°í ±äÀå ¿ÏÈ°¡ µÉ °Å¶ó´Â »ý°¢Àº À§ÇèÇÏ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
¹ÚÁØ»ó ±âÀÚ junwith@kmib.co.kr
