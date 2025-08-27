»ýÈ°°í¡¤°¥µî ¾ø¾ú´Âµ¥¡¦ ¼¼ ¸ð³à Ãß¶ô»ç ¹Ì½ºÅÍ¸®
¼¿ï °¼±¸ÀÇ ÇÑ ÁÖ»óº¹ÇÕ °Ç¹° ¿Á»ó¿¡¼ ¸ð³à 3¸íÀÌ ÇÔ²² Ãß¶ôÇØ ¼ûÁø »ç°ÇÀÇ Á¤È®ÇÑ »ç°í °æÀ§°¡ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù. °æÂûÀº Á¤È®ÇÑ »ç°Ç °æÀ§¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ±â À§ÇØ ÀÌµéÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ Æ÷·»½Ä Á¶»ç¸¦ °ËÅä ÁßÀÌ´Ù.
27ÀÏ °æÂû°ú ¼Ò¹æ´ç±¹¿¡ µû¸£¸é Àü³¯ ¿ÀÈÄ 9½Ã30ºÐÂë ¼¿ï °¼±¸ ¿°Ã¢µ¿ÀÇ ÁÖ»óº¹ÇÕ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ 12Ãþ ¿Á»ó¿¡¼ 40´ë ¿©¼º 1¸í°ú 10´ë ¿©¼º 2¸íÀÌ µ¿¹Ý Ãß¶ôÇß´Ù. 40´ë ¿©¼º°ú 10´ë ¿©¼º 1¸íÀº ÇöÀå¿¡¼ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÆ°í, ´Ù¸¥ 10´ë ¿©¼ºÀº ½ÉÁ¤Áö »óÅÂ·Î ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú(CPR)À» ¹ÞÀ¸¸ç º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆÀ¸³ª ³¡³» ¼ûÁ³´Ù. ¼¼ »ç¶÷Àº ÇØ´ç °Ç¹°¿¡ ÇÔ²² °ÅÁÖÇÏ´ø ¸ð³à °ü°è·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
°æÂûÀº À¯Á· Á¶»ç °á°ú µîÀ» Åä´ë·Î Å¸»ì µîÀÇ ¹üÁË ÇøÀÇÁ¡Àº ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. ¼ûÁø ¸ð³à°¡ ±Ø´ÜÀûÀÎ »ýÈ°°í¿¡ ³»¸ô¸° Á¤È²µµ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ±¸Ã»¿¡ µû¸£¸é »ç¸ÁÀÚ´Â ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ´Â ¾Æ´Ñ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
°æÂû ¿ª½Ã »ýÈ°°í³ª °¡Á· °£ °¥µîÀº È®ÀÎµÇÁö ¾Ê´Â´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÇöÀå¿¡ À¯¼´Â ¾ø¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ¼ûÁø ¸ð³à´Â °Ç¹° ¼¼ÀÔÀÚ¿´Áö¸¸ ÁÖ¹Îµî·Ï»ó ÁÖ¼ÒÁö´Â °¼±¸°¡ ¾Æ´Ñ ´Ù¸¥ °÷ÀÌ¾ú´Ù. ¼¼ »ç¶÷ÀÌ µ¿¹Ý Åõ½ÅÇØ »ç¸ÁÇß´Ù´Â »ç½Ç ÀÌ¿Ü¿¡´Â ÇÏ·ç°¡ Áö³ªµµ·Ï Á¤È®ÇÑ »ç°í °æÀ§³ª 10´ëÀÎ µÎ µþÀÌ ¸ðÄ£°ú ÇÔ²² Åõ½ÅÇÑ Á¡ µîÀÌ ¿©ÀüÈ÷ Ç®¸®Áö ¾Ê´Â ¹Ì½ºÅÍ¸®·Î ³²Àº ¼ÀÀÌ´Ù. °æÂûÀº À¯Á· ÀÇ°ßÀ» ¹Ý¿µÇØ ºÎ°ËÀº ÀÇ·ÚÇÏÁö ¾Ê±â·Î Çß´Ù.
»ç°í ÇöÀåÀº °Ç¹° ²À´ë±âÃþÀÎ 12Ãþ¿¡¼ °è´ÜÀ» ÅëÇØ ¿Ã¶ó°¥ ¼ö ÀÖ´Â ±¸Á¶¿´´Ù. ´Ü¼ø Ã¶¹® ±¸Á¶ÀÇ ÃâÀÔ¹®¿¡´Â ºñ»ó°³ÆóÀåÄ¡°¡ ¾ø¾î ´©±¸³ª ½±°Ô µå³ªµé ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. Ãß¶ô ÁöÁ¡À¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â °÷Àº °æÂû Æú¸®½º¶óÀÎÀ¸·Î ÅëÁ¦µÆ´Ù. ÇöÀåÀ» ¸ñ°ÝÇÑ ±è¸ð(32)¾¾´Â ¡°Áö³ª°¡´Âµ¥ Äô ÇÏ´Â ¼Ò¸®°¡ µé·È´Ù¡±¸ç ¡°°Ç¹° µÚÆí ÁÖÂ÷±¸¿ª¿¡ ÇÇ¸¦ Èê¸° Ã¤ ¾²·¯Áø ¿©¼ºµéÀÌ º¸¿© °ð¹Ù·Î ½Å°íÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
°æÂûÀº ÈÞ´ëÀüÈ Æ÷·»½Ä Á¶»çµµ °ËÅäÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ¶Ç À¯Á· Á¶»ç µîÀ» Åä´ë·Î ±¸Ã¼ÀûÀÎ »ç¸Á °æÀ§¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç¸¦ ÀÌ¾î°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÌÂùÈñ ±èÀÌÇö ±âÀÚ becoming@kmib.co.kr
