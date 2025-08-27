[ÀÎ»ç] °ü¼¼Ã» èâ

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

2025-08-27 20:46
¡ß°ü¼¼Ã»¡ÝÀüº¸[°úÀå±Þ]¡â°ü¼¼Ã» ´ëº¯ÀÎ Á¤±¸Ãµ¡â¡¨ °ü¼¼±¹°æÀ§Çè°ü¸®¼¾ÅÍÀå Á¤ÁöÀº¡â¡¨ ¿î¿µÁö¿ø°úÀå ÃÖ¿¬¼ö¡â¡¨ °¨»ç´ã´ç°ü ±èÇöÁ¤¡â¼­¿ï¼¼°ü ½É»ç2±¹Àå ±è¿ìÃ¶

¡ßÇÑ±¹Áö¿ª³­¹æ°ø»ç¡ÝÀüº¸[ºÎ¼­Àå]¡âAXÃßÁø´ÜÀå À±¹ü¼ö[ºÎÀå]¡âAXÃßÁø´Ü AXÇõ½ÅTFÀå ÀÌÁöÀ±¡âÈ­¼ºÁö»ç °ø¹«Ç°ÁúºÎÀå ¾ö»ó¼·¡âÆÇ±³Áö»ç ±â°èºÎÀå ÀÌ¼ºÁØ¡Ý½Å±Ôº¸Á÷[ºÎ¼­Àå]¡âÆÇ±³Áö»çÀå ±Ç±â»ï

