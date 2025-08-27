¡ß°ü¼¼Ã»¡ÝÀüº¸[°úÀå±Þ]¡â°ü¼¼Ã» ´ëº¯ÀÎ Á¤±¸Ãµ¡â¡¨ °ü¼¼±¹°æÀ§Çè°ü¸®¼¾ÅÍÀå Á¤ÁöÀº¡â¡¨ ¿î¿µÁö¿ø°úÀå ÃÖ¿¬¼ö¡â¡¨ °¨»ç´ã´ç°ü ±èÇöÁ¤¡â¼¿ï¼¼°ü ½É»ç2±¹Àå ±è¿ìÃ¶
¡ßÇÑ±¹Áö¿ª³¹æ°ø»ç¡ÝÀüº¸[ºÎ¼Àå]¡âAXÃßÁø´ÜÀå À±¹ü¼ö[ºÎÀå]¡âAXÃßÁø´Ü AXÇõ½ÅTFÀå ÀÌÁöÀ±¡âÈ¼ºÁö»ç °ø¹«Ç°ÁúºÎÀå ¾ö»ó¼·¡âÆÇ±³Áö»ç ±â°èºÎÀå ÀÌ¼ºÁØ¡Ý½Å±Ôº¸Á÷[ºÎ¼Àå]¡âÆÇ±³Áö»çÀå ±Ç±â»ï
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
[ÀÎ»ç] °ü¼¼Ã» èâ
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç