¡ã±èÁ¾¿ø¾¾ º°¼¼, ±èÁØ¼ö(±¹¹ÎÀÏº¸ µ¶ÀÚ¸¶ÄÉÆÃ±¹ ÆÀÀå)¾¾ ºÎÄ£»ó, ÃÖÇö¹Ì¾¾ ½ÃºÎ»ó=27ÀÏ °í·Á´ë±¸·Îº´¿ø, ¹ßÀÎ 29ÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã(02-857-0444)
¡ã¹Ú¿Á¼ø¾¾ º°¼¼, È²¼ºÂù È²¼ºÃ¶(Àü ±¤ÁÖMBC º¸µµ±¹Àå) È²¼ºÈñ È²¼º¼÷¾¾ ¸ðÄ£»ó, Á¤¼öÇõ ³ª¼±Èñ¾¾ ½Ã¸ð»ó=27ÀÏ ±¤ÁÖ VIPÀå·Ê½ÄÀå, ¹ßÀÎ 29ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã(062-521-4444)
¡ãÀ±À»Èñ¾¾ º°¼¼, °Çý¼ø(¿ï»ê Áß±¸ÀÇ¿ø)¾¾ ½ÃºÎ»ó=27ÀÏ, DCMD´ë±¸Ä«Åç¸¯´ëÇÐ±³ÀÇ·á¿øÀå·Ê½ÄÀå 5È£½Ç, ¹ßÀÎ 29ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã20ºÐ. 053-650-4444
¡ãÃÖ¼ø¸í¾¾ º°¼¼, ÃÖÁ¤½Ä(±¹°¡º¸ÈÆºÎ È«º¸´ã´ç°ü)¾¾ ºÎÄ£»ó=27ÀÏ ÆòÃÌ ÇÑ¸²´ë¼º½Éº´¿ø, ¹ßÀÎ 29ÀÏ(031-382-5004)
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
[ºÎ°í] ±èÁ¾¿ø¾¾ º°¼¼ èâ
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç