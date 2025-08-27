[ºÎ°í] ±èÁ¾¿ø¾¾ º°¼¼ èâ

½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÀÔ·Â:2025-08-27 20:46
¡ã±èÁ¾¿ø¾¾ º°¼¼, ±èÁØ¼ö(±¹¹ÎÀÏº¸ µ¶ÀÚ¸¶ÄÉÆÃ±¹ ÆÀÀå)¾¾ ºÎÄ£»ó, ÃÖÇö¹Ì¾¾ ½ÃºÎ»ó=27ÀÏ °í·Á´ë±¸·Îº´¿ø, ¹ßÀÎ 29ÀÏ ¿ÀÀü 5½Ã(02-857-0444)

¡ã¹Ú¿Á¼ø¾¾ º°¼¼, È²¼ºÂù È²¼ºÃ¶(Àü ±¤ÁÖMBC º¸µµ±¹Àå) È²¼ºÈñ È²¼º¼÷¾¾ ¸ðÄ£»ó, Á¤¼öÇõ ³ª¼±Èñ¾¾ ½Ã¸ð»ó=27ÀÏ ±¤ÁÖ VIPÀå·Ê½ÄÀå, ¹ßÀÎ 29ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã(062-521-4444)

¡ãÀ±À»Èñ¾¾ º°¼¼, °­Çý¼ø(¿ï»ê Áß±¸ÀÇ¿ø)¾¾ ½ÃºÎ»ó=27ÀÏ, DCMD´ë±¸Ä«Åç¸¯´ëÇÐ±³ÀÇ·á¿øÀå·Ê½ÄÀå 5È£½Ç, ¹ßÀÎ 29ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã20ºÐ. 053-650-4444

¡ãÃÖ¼ø¸í¾¾ º°¼¼, ÃÖÁ¤½Ä(±¹°¡º¸ÈÆºÎ È«º¸´ã´ç°ü)¾¾ ºÎÄ£»ó=27ÀÏ ÆòÃÌ ÇÑ¸²´ë¼º½Éº´¿ø, ¹ßÀÎ 29ÀÏ(031-382-5004)

