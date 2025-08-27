±è°ÇÈñÆ¯°Ë, ±Ç¼ºµ¿ ¼ÒÈ¯¡¦ ÅëÀÏ±³ ±ÝÇ°¼ö¼ö ÀÇÈ¤ ÁýÁß Ãß±Ã
Æ¯°Ë, 50Àå ÀÌ¸£´Â Áú¹®Áö ÁØºñ
ÇØ´ç ±ÝÇ° ºÒ¹ý ´ë¼±ÀÚ±Ý ¿©ºÎ Á¶»ç
±è°ÇÈñ Æ¯°ËÀÌ ÅëÀÏ±³·ÎºÎÅÍ ºÒ¹ý Á¤Ä¡ÀÚ±ÝÀ» ¼ö¼öÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤À» ¹Þ´Â ±Ç¼ºµ¿ ±¹¹ÎÀÇÈû ÀÇ¿øÀ» 27ÀÏ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î ºÒ·¯ Á¶»çÇß´Ù. Æ¯°ËÀº ÅëÀÏ±³°¡ Ä£À±¼®¿°è ÇÙ½ÉÀ¸·Î ²ÅÈù ±Ç ÀÇ¿ø¿¡°Ô Ã»Å¹ ¸í¸ñÀ¸·Î ´ë¼± ÀÚ±ÝÀ» Àü´ÞÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤ µîÀ» È®ÀÎÇÑ´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº A4 ¿ëÁö 50Àå ºÐ·®ÀÇ Áú¹®Áö¸¦ ÅëÇØ ±Ç ÀÇ¿ø¿¡°Ô À±¿µÈ£ Àü ÅëÀÏ±³ ¼¼°èº»ºÎÀåÀ» ¸¸³ °æÀ§¿Í ±ÝÇ° ¼ö¼ö ¿©ºÎ µîÀ» Á¶»çÇß´Ù. ±Ç ÀÇ¿øÀº 2021~2024³â À± Àü º»ºÎÀåÀ¸·ÎºÎÅÍ ÅëÀÏ±³ Çà»ç Áö¿ø µîÀ» ¿äÃ»¹ÞÀ¸¸é¼ ºÒ¹ý Á¤Ä¡ÀÚ±Ý 1¾ï¿øÀ» ¼ö¼öÇÑ ÇøÀÇ(Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý)¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº ¶Ç ±Ç ÀÇ¿øÀÌ ÇÑÇÐÀÚ ÅëÀÏ±³ ÃÑÀç·ÎºÎÅÍ Çö±ÝÀÌ µç ¼îÇÎ¹éÀ» ¹Þ¾Æ°¬´Ù´Â ÀÇÈ¤À» Á¶»çÇß´Ù. Æ¯°ËÀº À± Àü º»ºÎÀå°ú ÅëÀÏ±³ °ü°èÀÚ µîÀ» Á¶»çÇÏ¸é¼ ±Ç ÀÇ¿øÀÌ 2022³â 2~3¿ù ÇÑ ÃÑÀç°¡ ÀÖ´Â °æ±âµµ °¡Æò ÃµÁ¤±ÃÀ» µÎ Â÷·Ê ¹æ¹®ÇØ ¼îÇÎ¹éÀ» ¹Þ¾Æ°¬´Ù´Â ÃëÁöÀÇ Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº ÅëÀÏ±³°¡ µ·À» °Ç³Ù ½ÃÁ¡ÀÌ ±×ÇØ ´ë¼± Á÷ÀüÀÌ¶ó´Â Á¡¿¡¼ ÇØ´ç ±ÝÇ° µîÀÌ ºÒ¹ý ´ë¼±ÀÚ±Ý ¾Æ´ÑÁö ¼ö»ç ÁßÀÌ´Ù. À± Àü º»ºÎÀåÀº ±Ç ÀÇ¿ø°ú ¸¸³ Á÷ÈÄ ¡®¾à¼ÒÇÏ³ª¸¶ ÈÄº¸´Ô(À±¼®¿ Àü ´ëÅë·É)À» À§ÇØ ½á´Þ¶ó¡¯´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³Â°í, ´ÙÀÌ¾î¸®¿£ ¡®Å« °Å 1Àå support¡¯¶ó´Â ¸Þ¸ð¸¦ ³²±ä °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº À± Àü º»ºÎÀå°ú °ÇÁø¹ý»ç Àü¼º¹è¾¾°¡ °ø¸ðÇØ 2023³â 3¿ù ±¹¹ÎÀÇÈû Àü´ç´ëÈ¸ ´ç´ëÇ¥ ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ÅëÀÏ±³ ½ÅµµµéÀ» ´ë°Å ÀÔ´ç½ÃÅ² ÀÇÈ¤µµ ¼ö»ç ÁßÀÌ´Ù. ´ç¿ø ¸íºÎ µîÀÌ ¼ö»ç¿¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í º¸°í ±¹¹ÎÀÇÈû ´ç»ç¿¡ ´ëÇÑ ¾Ð¼ö¼ö»ö¿µÀåÀ» ÀçÃ»±¸ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº ÀÌ³¯ ±è°ÇÈñ ¿©»ç¿¡°Ô ÅëÀÏ±³ÀÇ Ã»Å¹°ú ¼±¹°À» °Ç³Ù ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â Àü¾¾¸¦ Á¶»çÇÏ¸é¼ ±Ç ÀÇ¿ø°ú ÅëÀÏ±³ÀÇ ¿¬°ü¼º¿¡ ´ëÇØ Áú¹®ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. Àü¾¾´Â Æ¯Á¤¹üÁË°¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó ¾Ë¼±¼öÀç, Á¤Ä¡ÀÚ±Ý¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î Áö³ 21ÀÏ ±¸¼ÓµÆ´Ù.
±Ç ÀÇ¿øÀº Æ¯°Ë Á¶»ç¿¡¼ ÇøÀÇ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù. ±Ç ÀÇ¿øÀº ÅëÀÏ±³ ÃøÀ¸·ÎºÎÅÍ Á¤Ä¡ÀÚ±ÝÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¾î¶² ±ÝÇ°µµ ¹ÞÀº Àû ¾ø°í, À± Àü º»ºÎÀå°ú À± Àü ´ëÅë·ÉÀÇ µ¶´ë ¿©ºÎ¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¾ËÁö ¸øÇÑ´Ù´Â ÃëÁö·Î Áø¼úÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
Æ¯°ËÆÀÀº ¾÷¹«»ó ¹èÀÓ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â Á¶¿µÅ¹ IMS¸ðºô¸®Æ¼ ´ëÇ¥¿¡ ´ëÇÑ 3Â÷ ¼ÒÈ¯Á¶»çµµ ÁøÇàÇß´Ù. IMS¸ðºô¸®Æ¼´Â ±è ¿©»ç ÀÏ°¡ÀÇ Áý»ç·Î ºÒ¸®´Â ±è¿¹¼º¾¾°¡ ¼³¸³¿¡ °ü¿©ÇÑ È¸»ç´Ù. ´ç½Ã ÀÚº»Àá½Ä »óÅÂ¿¡ ÀÖ´ø IMS¸ðºô¸®Æ¼¿¡ ¿©·¯ ´ë±â¾÷ÀÌ 184¾ï¿ø »ó´çÀ» ÅõÀÚÇÏ¸é¼ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. Æ¯°ËÆÀÀº ±â¾÷µéÀÌ ±è ¿©»ç¸¦ ¿°µÎ¿¡ µÎ°í ÀÌ¸¥¹Ù ¡®º¸Çè¼º ÅõÀÚ¡¯³ª ¡®Çö¾È ÇØ°á¿ë ÅõÀÚ¡¯¸¦ ÇÑ °ÍÀº ¾Æ´ÑÁö ¼ö»çÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Â÷¹ÎÁÖ ¹ÚÀçÇö ±âÀÚ lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç