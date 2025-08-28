미국·일본·프랑스 장기채 금리 급등
경제정책 등 흔들리자 신뢰성 뚝
미국과 일본, 유럽 등 주요 선진국의 장기 국채 금리가 급등하고 있다. 인플레이션 우려에 더해 각국 정부의 재정 건전성과 정책 일관성에 대한 신뢰가 흔들리면서 이런 현상이 나타나고 있다는 분석이다.
27일 인베스팅닷컴에 따르면 전날 기준 30년물 미국 국채 금리는 4.908%를 기록했다. 지난달 15일(5.018%) 연중 최고점을 찍은 뒤 지난 5일 4.769%까지 하락했지만 이후 다시 상승세가 이어지고 있다. 지난해부터 시작된 금리 인하 사이클에 연동돼 미 단기채 금리가 완만한 내림세를 보이는 것과 대조적이다.
일본의 30년물 국채 금리도 역사적인 고점 부근에 있다. 전날 3.200%를 기록했는데 지난 25일에는 3.216%까지 올라가 역대 최고점을 경신했다.
전문가들은 최근 장기채 금리가 급격히 오르는 이유에 대해 경제정책이 정치에 영향을 크게 받으면서 불확실성이 커지고 있기 때문이라고 분석한다. 미 장기채 금리는 지난 25일 도널드 트럼프 미 대통령이 리사 쿡 연방준비제도(Fed·연준) 이사를 해임하기로 한 후 가파르게 올랐다. 연준의 독립성이 훼손될 것으로 예상한 투자자들이 장기 국채를 대거 매도한 것이다. 연준이 정치적 압력에 휘둘리면 통화정책의 예측 가능성이 작아지고, 금리 인하를 우선시하는 트럼프의 기조가 연준의 결정에 반영되면 인플레이션이 다시 일어날 수 있다.
요미우리신문에 따르면 일본에서는 여당인 자민당이 최근 선거에서 참패하면서 확장 재정을 펼쳤던 자민당 정부의 정책이 뒤집힐 수 있다는 우려가 커지고 있다.
유럽에서도 비슷한 흐름이 나타나고 있다. 프랑스에서는 정부의 재정 긴축 시도와 야당 의원들의 현 정부에 대한 불신임 움직임으로 30년물 금리가 전 거래일보다 0.017% 포인트 오른 4.398%를 기록했다. 이는 2011년 11월 이후 약 14년 만의 최고치다.
김석환 미래에셋증권 수석매니저는 “10년물 이상 초장기 채권 금리의 상승은 ‘신뢰’ 문제와 연관이 크다”며 “투자자들이 해당 국가의 재정 지속 가능성이나 정책 일관성에 의문을 품으면 위험 프리미엄이 높아져 장기 금리가 상승한다”고 설명했다.
