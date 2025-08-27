ºÎ»ê »ó±Ç Ãà, 1È£¼± ¿øµµ½É¼ 2È£¼± ÀüÆ÷¡¤±¤¾È¸®·Î ÀÌµ¿
10³â»õ ÆÇµµ º¯È¡¦ ¸ÅÃâ°ÝÂ÷ È®´ë
³²Æ÷¡¤¹üÀÏ, Á¡Æ÷ ¼ö¡¤¸ÅÃâ ¸ðµÎ ÇÏ¶ô
ºÎ»ê »ó±Ç Áöµµ°¡ 10³â ¸¸¿¡ ¹Ù²î¾ú´Ù. ³²Æ÷µ¿ µî ¿øµµ½ÉÀº °øµ¿È°¡ ½ÉÈµÈ ¹Ý¸é, ÀüÆ÷µ¿ Ä«Æä°Å¸®¿Í ±¤¾È¸®¡¤ÇØ¿î´ë »ó±ÇÀº ¼ºÀå¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡¸ç ¼Òºñ Áß½ÉÁö·Î ºÎ»óÇß´Ù.
µ¿³²Áö¹æÅë°èÃ»ÀÌ 27ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®ºÎ»êÁö¿ª ÁÖ¿ä »ó±Ç º¯È(2015~2024³â)¡¯¿¡ µû¸£¸é ºÎ»ê 55°³ »ó±ÇÀÇ »ç¾÷Ã¼ ¼ö´Â Áö³ÇØ 9¸¸4686°³·Î 2015³âº¸´Ù 2350°³(2.5%) Áõ°¡Çß´Ù. Á¾»çÀÚ ¼öµµ °°Àº ±â°£ 5¸¸2634¸íÀ¸·Î 11.1% ´Ã¾ú´Ù.
±×·¯³ª »ó±Çº° Èñºñ´Â °¥·È´Ù. ¿øµµ½ÉÀº ¼èÅð°¡ ¶Ñ·ÇÇß´Ù. Áß±¸ ³²Æ÷¿ª7¹ø Ãâ±¸ »ó±ÇÀº 2015³â 1¸¸269°³¿¡¼ Áö³ÇØ 8748°³·Î ÁÙ¸ç 1500°³ ÀÌ»ó °¨¼ÒÇß´Ù. µ¿±¸ ¹üÀÏ¿ª1¹ø »ó±Çµµ 24.6% ÁÙ¾ú´Ù. Á¡Æ÷ 10°÷ Áß 9°÷Àº Á¾»çÀÚ°¡ ¾ø´Â 1ÀÎ Á¡Æ÷ÀÏ ¸¸Å ¿µ¼¼È°¡ ½É°¢ÇÏ´Ù. ¹üÀÏ¿ª10¹ø »ó±ÇÀÇ »ç¾÷Ã¼´ç Æò±Õ ¸ÅÃâÀº 7¾ï8200¸¸¿øÀ¸·Î 55°³ »ó±Ç °¡¿îµ¥ °¡Àå ³·¾Ò´Ù.
¹Ý´ë·Î ÀüÆ÷µ¿°ú ±¤¾È¸® µî ½ÅÈï »ó±ÇÀº ¿ÜÇüÀû È®ÀåÀÌ µÎµå·¯Á³´Ù. ÀüÆ÷¿ª8¹ø Ãâ±¸ »ó±ÇÀº 1337°³¿¡¼ 2355°³·Î 76.1% ´Ã¾ú°í, ±¤ÀÏ¸Ç¼Ç Á¤·ùÀå »ó±Çµµ 284°³¿¡¼ 1115°³·Î 292.6% Áõ°¡Çß´Ù. Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡°ú ¿Ü±¹½Ä À½½ÄÁ¡ÀÌ ±ÞÁõÇÏ¸ç ÀþÀº Ãþ°ú °ü±¤°´À» ²ø¾î¸ðÀº °á°ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ °æÀïÀÌ Ä¡¿ÇØÁö¸é¼ ÀüÆ÷µ¿Àº Á¡Æ÷´ç ¸ÅÃâÀÌ 18.5% ÁÙ¾ú°í, ±¤¾È¸®´Â 2015³â 17¾ï3400¸¸¿ø¿¡¼ 2023³â 9¾ï2800¸¸¿øÀ¸·Î ¹ÝÅä¸· ³µ´Ù. ¿ÜÇü ¼ºÀå°ú ¸ÅÃâ È¿À² ÀúÇÏ°¡ µ¿½Ã¿¡ ³ªÅ¸³ ¼ÀÀÌ´Ù.
ÇØ¿î´ë ¾¾Å¬¶ó¿ìµåÈ£ÅÚ »ó±Çµµ 31.5% ´Ã¾ú°í, ±âÀå±ºµµ Á¤°ü½Åµµ½Ã¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î 24.1% Áõ°¡ÇÏ´Â µî ¿Ü°û »ó±Ç ¼ºÀåµµ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
¼¸éÀº ¿©ÀüÈ÷ ºÎ»ê ÃÖ´ë »ó±ÇÀÌ´Ù. ¼¸é¿ª8¹ø »ó±ÇÀº Á¡Æ÷ ¼ö 9289°³·Î °¡Àå ÄÇ°í, °³¾÷¡¤Æó¾÷µµ ºÎ»ê¿¡¼ °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù. ÇÏ·ç°¡ ¸Ö´Ù ÇÏ°í °£ÆÇÀÌ ¹Ù²ð ¸¸Å °æÀïÀÌ Ä¡¿Çß´Ù. ¹Ý¸é ¼¸é¿ª13¹ø »ó±ÇÀº 9.8% ÁÙ¸ç Á¤Ã¼¸¦ º¸¿´´Ù.
»ó±Çº° ¸ÅÃâ °ÝÂ÷´Â ´õ¿í È®´ëµÆ´Ù. Áö³ÇØ ±âÁØ »ç»ó±¸ ¼°¨ÃÊ »ó±ÇÀº »ç¾÷Ã¼´ç ¸ÅÃâÀÌ 6¾ï4200¸¸¿øÀ¸·Î °¡Àå ³ô¾Ò°í, µ¿±¸ ¹üÀÏ¿ª10¹ø »ó±ÇÀº 7820¸¸¿øÀ¸·Î ÃÖÀú¿´´Ù.
Àü¹®°¡µéÀº ¡°ºÎ»ê »ó±ÇÀÇ ÃàÀÌ µµ½ÃÃ¶µµ 1È£¼± ¿øµµ½É¿¡¼ 2È£¼± ÀüÆ÷¡¤¼ö¿µ¡¤ÇØ¿î´ë ÂÊÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ºÎ»ê=À±ÀÏ¼± ±âÀÚ news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç