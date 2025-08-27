°Ë°æ ¼ö»ç±Ç Á¶Á¤ ÆóÇØ? Çü·® ¹ÝÅä¸· ³ ¡®´ëÇÐ ¸¶¾àµ¿¾Æ¸®¡¯ È¸Àå
Ûö ¡°Ëþ,¼ö»ç°³½Ã±Ç ¾ø¾îÁø ¹üÁË ±â¼Ò¡±
¿©Ä£ ÆøÇà¡¤¼º°ü°è ¿µ»ó À¯Æ÷ Çù¹Ú µî
1½É À¯ÁË ¼±°íµÈ ÇøÀÇ ÀÏºÎ °ø¼Ò±â°¢
´ëÇÐ ¿¬ÇÕµ¿¾Æ¸®¿¡¼ ¸¶¾à À¯Åë¡¤Åõ¾à µîÀ» ÁÖµµÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ µ¿¾Æ¸® È¸Àå ¿°¸ð(32)¾¾ÀÇ Çü·®ÀÌ 2½É¿¡¼ Àý¹ÝÀ¸·Î ÁÙ¾îµé¾ú´Ù. ¹ý¿øÀº 2021³âºÎÅÍ ½ÃÇàµÈ °Ë°æ ¼ö»ç±Ç Á¶Á¤À¸·Î ÀÎÇØ °ËÂûÀÇ ¼ö»ç°³½Ã±ÇÀÌ ¾ø¾îÁø ¹üÁË¿¡ ´ëÇØ °ËÂûÀÌ ¼ö»ç¸¦ °³½ÃÇß´Ù¸ç 1½É¿¡¼ À¯ÁË°¡ ¼±°íµÈ ÇøÀÇ Áß ÀÏºÎ¸¦ °ø¼Ò ±â°¢Çß´Ù.
¼¿ï°í¹ý Çü»ç4-3ºÎ(ÀçÆÇÀå È²Áø±¸)´Â 27ÀÏ ¸¶¾à·ù°ü¸®¹ý À§¹Ý, Æ¯¼ö»óÇØ, ¼ºÆø·Â¹üÁË Ã³¹ú µî¿¡ °üÇÑ Æ¯·Ê¹ý»ó ÃÔ¿µ¹° µî Çù¹Ú ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¿°¾¾¿¡°Ô Â¡¿ª 3³âÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÀ» ÆÄ±âÇÏ°í Â¡¿ª 1³â6°³¿ùÀ» ¼±°íÇß´Ù. ÀçÆÇºÎ´Â ¿°¾¾¿¡°Ô 40½Ã°£ÀÇ ¾à¹°Áßµ¶ ÀçÈ° ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¼ö, ¾à 1300¸¸¿øÀÇ ÃßÂ¡µµ ÇÔ²² ¸í·ÉÇß´Ù.
¿°¾¾´Â ´ëÇÐ»ý ¼ö¹é¸íÀÌ °¡ÀÔÇÑ ¿¬ÇÕµ¿¾Æ¸® È¸ÀåÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸ç 2022³â 11¿ùºÎÅÍ ¾à 1³â°£ Áý´ÜÀ¸·Î ¸¶¾àÀ» ±¸¸Å¡¤Åõ¾àÇÑ ÇøÀÇ·Î Áö³ÇØ 7¿ù ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù. ¿°¾¾´Â µ¿¾Æ¸®¿¡¼ ¸¸³ ¿©ÀÚÄ£±¸¸¦ ¿©·¯ Â÷·Ê ÆøÇàÇÏ°í(Æ¯¼ö»óÇØ), ºÒ¹ý ÃÔ¿µÇÑ ¼º°ü°è ¿µ»óÀ» À¯Æ÷ÇÏ°Ú´Ù°í Çù¹ÚÇÑ ÇøÀÇ(¼ºÆø·ÂÃ³¹ú¹ý»ó ÃÔ¿µ¹° µî Çù¹Ú)·Îµµ ±â¼ÒµÆ´Ù.
2½É¿¡¼ ¿°¾¾ÀÇ Çü·®ÀÌ Àý¹ÝÀ¸·Î ÁÙ¾îµç ÀÌÀ¯´Â ÀçÆÇºÎ°¡ Æ¯¼ö»óÇØ¿Í ¼ºÆø·ÂÃ³¹ú¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ °ü·Ã °ËÂûÀÇ °ø¼Ò¸¦ ±â°¢Çß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ÀçÆÇºÎ´Â ¡°(¿°¾¾ÀÇ) Æ¯¼ö»óÇØ, ÃÔ¿µ¹° µî Çù¹Ú ¹üÇàÀº (°ËÂûÀÇ) ¼ö»ç °³½Ã °æÀ§³ª ¹üÁË»ç½Ç Áõ°Å Ãø¸é¿¡¼ »ç¹ý°æÂû°üÀÌ ¼ÛÄ¡ÇÑ ¹üÁË¿Í Á÷Á¢ °ü·Ã¼ºÀÌ ÀÎÁ¤µÇÁö ¾Ê´Â´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ »ç°Ç¿¡¼ °Ë»ç°¡ ¼ö»ç¸¦ °³½ÃÇØ °ø¼Ò Á¦±âÇÑ °ÍÀº À§¹ýÇÑ Á¶Ä¡¡±¶ó°í ¹àÇû´Ù. 2020³â °³Á¤µÈ °ËÂûÃ»¹ýÀº °Ë»çÀÇ ¼ö»ç°³½Ã±ÇÀÌ ÀÎÁ¤µÇ´Â ¹üÁË¸¦ ¡®»ç¹ý°æÂû°üÀÌ ¼ÛÄ¡ÇÑ ¹üÁË¿Í °ü·ÃÇØ ÀÎÁöÇÑ ¹üÁË¿Í Á÷Á¢ °ü·Ã¼ºÀÌ ÀÖ´Â ¹üÁË¡¯ µîÀ¸·Î Á¦ÇÑÇÑ´Ù.
°Ë»çÀÇ ¼ö»ç±ÇÀÌ Áö¼ÓÇØ¼ Ãà¼ÒµÇ´Â °úÁ¤¿¡¼ ¡®¹üÁË°¡ °ÇÏ°Ô ÀÇ½ÉµÇ´õ¶óµµ Ã³¹úÇÒ ¼ö´Â ¾ø´Ù¡¯´Â ³í¸®°¡ ¼º¸³µÈ °ÍÀÌ´Ù. ¹ýÁ¶°è °ü°èÀÚ´Â ¡°°ËÂûÃ»À» ¾ø¾Ö°í °ËÂû ±ÇÇÑÀ» Áß¼öÃ» µîÀ¸·Î ºÐ»ê½ÃÅ²´Ù´Â Çö Á¤ºÎÀÇ °ËÂû°³ÇõÀÌ º¸´Ù ¼¼¹ÐÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â °ÍÀ» ´À³¢°Ô ÇÏ´Â ÆÇ°á¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
À±ÁØ½Ä ±âÀÚ
