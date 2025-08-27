°øÁ¶³Ãµ¿±â¼ú ÀÚ°ÝÁõ µµÀü¡¦ 4°³¿ù°£ ÇÏ·ç 6½Ã°£ ±¸½½¶¡
[ÀÚ¸³ÁØºñÃ»³â¿¡ Èñ¸Á µðµõµ¹À»] ±³À°»ý Àü¿ø 1Â÷ ÇÕ°Ý, ³»´Þ ½Ç±â½ÃÇè
»ï¼ºÈñ¸Áµðµõµ¹ 2.0ÀÇ Á÷¹«±³À° Áß ÇÏ³ªÀÎ ¡®°øÁ¶³Ãµ¿±â¼úÀÚ¡¯ ¾ç¼º °úÁ¤¿¡ Âü¿©ÇÑ ÀÚ¸³ÁØºñÃ»³âµéÀº ¿¬ÀÏ ÀÌ¾îÁö´Â ¹«´õ¿î ³¯¾¾¿¡µµ ±¸½½¶¡À» Èê¸®¸ç Áø·Î¿¡ ÇÑ ¹ßÂ¦ ´Ù°¡°¡°í ÀÖ´Ù. ±³À°»ýµéÀº Áö³ 5¿ùºÎÅÍ 4°³¿ù°£ ÇÏ·ç 6½Ã°£¾¿, ÃÑ 588½Ã°£ ÁøÇàµÇ´Â ±³À°À» ÅëÇØ °Ç¹°ÀÇ ³Ã³¹æ½Ã¼³°ú °øÁ¶±â±â µîÀ» ¼³Ä¡¡¤Á¡°Ë¡¤°ü¸®ÇÏ´Â ±â¼úÀ» °¥°í´Û´Â ÁßÀÌ´Ù(»çÁø). °øÁ¶³Ãµ¿±â¼úÀÚ °úÁ¤Àº »ï¼ºÀüÀÚ¼ºñ½º ÀÓÁ÷¿øµéÀÇ Àç´É³ª´® È°µ¿ÀÌ »çÈ¸°øÇå ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î È®´ëµÇ¸é¼ ¿ÃÇØ »õ·Î °³¼³µÆ´Ù. »ï¼ºÀüÀÚ¼ºñ½º´Â ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ Àü¹®±â°üÀÎ Áß¾ÓÁ÷¾÷Àü¹®ÇÐ±³¿¡ ±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ ÀÚ¹®À» Á¦°øÇÏ°í ÀÎ±Ù ¼ºñ½º¼¾ÅÍ¿Í ¾ÆÄ«µ¥¹Ì µîÀÇ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ È°¿ëÇØ ±³À° È¿°ú¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù. »ï¼ºÈñ¸Áµðµõµ¹ 2.0 Á÷¹«±³À°Àº ÀÌ·Ð°ú ½Ç½ÀÀ» º´ÇàÇØ ÇöÀå¿¡ ¹Ù·Î ÅõÀÔ °¡´ÉÇÑ ¿ª·®À» Å°¿ì´Â µ¥ ÁßÁ¡À» µÎ°í ÁøÇàµÈ´Ù.
±³À°»ýµéÀº ±¹°¡±â¼úÀÚ°ÝÀÎ ¡®°øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â´É»ç¡¯¿Í ¡®¿¡³ÊÁö°ü¸®±â´É»ç¡¯ ÇÊ±â½ÃÇè¿¡ Àü¿ø ÇÕ°ÝÇØ ´ÙÀ½ ´Þ ÀÖÀ» ½Ç±â½ÃÇèÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù. °øÁ¶³Ãµ¿±â°è±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖÀ¸¸é °øÁ¶¡¤³Ã³¹æ¡¤»ê¾÷¼³ºñ ºÐ¾ßÀÇ ¼³Ä¡ ½Ã°øÀº ¹°·ÐÀÌ°í ¾ÈÀü°ü¸®ÀÚ, ±â¼úÁ÷ °ø¹«¿ø µî ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß·Î ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÏÁ¤ ±Ô¸ð ÀÌ»ó °Ç¹°ÀÌ³ª ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃÀº ¹Ýµå½Ã ¼³ºñ °ü¸®ÀÚ¸¦ µÖ¾ß ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ½ÇÁ¦ Ãë¾÷À¸·Î ¿¬°áµÇ´Â ºñÀ²ÀÌ ³ôÀº ÀÚ°ÝÁõÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
19¼¼ÀÇ ÇÑ ±³À°»ýÀº ¡°±â¾÷ °ßÇÐÀ» ÅëÇØ ¾÷¹« ÇöÀåÀ» ¹Ì¸® °æÇèÇÏ°í, °Ç¹° °ü¸®¾÷Ã¼³ª °øÁ¶±â±â Á¦Á¶°øÀå µî ´Ù¾çÇÑ Áø·Î°¡ ÀÖ´Ù´Â °É ¾Ë°Ô µÅ ´õ¿í ¿½ÉÈ÷ Ãë¾÷À» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
±³À°À» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Â ¹ÚÁø¿ø Áß¾ÓÁ÷¾÷Àü¹®ÇÐ±³ ºÎÀåÀº ¡°±³À°»ýµéÀÌ ÇÏ·çµµ ºüÁü¾øÀÌ ¼º½ÇÇÏ°Ô Âü¿©ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¸é¼ º¸¶÷À» ´À³¤´Ù¡±¸ç ¡°Áö±ÝÀÇ ¿Á¤°ú °ü½ÉÀ» ÀÌ¾î°£´Ù¸é ÈÇ¸¢ÇÑ Àü¹®°¡·Î ¼ºÀåÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ±â´ë°¨À» ³ªÅ¸³Â´Ù.
°øÁ¶³Ãµ¿Àº °Ç¹°ÀÇ ³Ã³¹æ, Á¤È µî °ø±â¸¦ ÄèÀûÇÏ°Ô À¯ÁöÇÏ°í »ê¾÷ ½Ã¼³ÀÇ ¿Â½Àµµ¸¦ ÀûÀýÈ÷ Á¶ÀýÇÏ´Â °ÇÃà¼³ºñ ºÐ¾ßÀÇ ÇÙ½É ±â¼úÀÌ´Ù.
