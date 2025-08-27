¡®±Û·Î¹ú ·£µå¸¶Å©¡¯¡¦ ´ë±¸½ÃÃ» ½ÅÃ»»ç ¹Ø±×¸² º»°ÝÈ
±¹Á¦°ø¸ð ÅëÇØ 14°³ ÀÛÇ° Á¢¼ö
½É»ç °ÅÃÄ ³»´Þ 17ÀÏ ´ç¼±ÀÛ ¹ßÇ¥
´ë±¸½Ã´Â ½ÃÃ» ½ÅÃ»»ç °Ç¸³À» À§ÇÑ ±¹Á¦¼³°è°ø¸ð Á¢¼ö¸¦ ¸¶°¨ÇÑ °á°ú 14°³ ÀÛÇ°ÀÌ Á¢¼öµÆ´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¸ð´Â ½ÅÃ»»ç¸¦ ·£µå¸¶Å© °Ç¹°·Î ¸¸µé±â À§ÇØ ½Ç½ÃÇÑ °ÍÀ¸·Î ÇÑ±¹»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¹Ì±¹, ¿µ±¹, ÄÝ·Òºñ¾Æ, Æ¢¸£Å°¿¹, ÇÊ¸®ÇÉ µî¿¡¼ ´Ù¼öÀÇ ¼³°è»ç¿Í °ÇÃà»ç¹«¼Ò°¡ Âü¿©Çß´Ù.
ÀÛÇ° Á¢¼ö¿Í ÇÔ²² ±³¼ö¿Í °ÇÃà»ç µî 9¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ½É»çÀ§¿øÈ¸µµ ²Ù·ÁÁ³´Ù. Æ¯È÷ ½É»çÀ§¿ø ¼±Á¤ °úÁ¤ÀÇ Åõ¸í¼ºÀ» ³ôÀÌ±â À§ÇØ Á¢¼ö ´çÀÏ Âü°¡¾÷Ã¼°¡ Á÷Á¢ ÃßÃ·À» ÅëÇØ ½É»çÀ§¿øÀ» ¼±Á¤Çß´Ù.
½É»çÀ§¿øÈ¸´Â 9¿ù 2ÀÏ 1Â÷ ¼¸é ½É»ç¸¦ ÅëÇØ 5°³ ÀÛÇ°À» ¿ì¼± ¼±Á¤ÇÏ°í 9¿ù 16ÀÏ 2Â÷ ¹ßÇ¥½É»ç·Î ´ç¼±ÀÛ°ú ÀÔ»óÀÛÀ» ¼±Á¤ÇÑ´Ù. ÃÖÁ¾ °á°ú´Â 9¿ù 17ÀÏ °ø½Ä ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
½É»ç Àü °úÁ¤À» À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ ½Ç½Ã°£ °ø°³ÇÏ¸ç ÃÖÁ¾ °á°ú ¹ßÇ¥ ½Ã ½É»çÀ§¿øº° ÅõÇ¥ °á°ú¿Í Æò°¡»çÀ¯¼µµ ÇÔ²² °ø°³ÇØ ½É»çÀÇ Åõ¸í¼º°ú °øÁ¤¼ºÀ» ±Ø´ëÈÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. ´ç¼±ÀÚ¿¡°Ô´Â ½ÅÃ»»ç ±âº»¡¤½Ç½Ã¼³°è ¿ì¼±Çù»ó±Ç µîÀÇ ÇýÅÃÀÌ ÁÖ¾îÁö¸ç 2~5µî ÀÔ»óÀÚ¿¡°Ô´Â »ó±Ý(1¾ï4000¸¸¿ø ±Ô¸ð)ÀÌ Â÷µî Áö±ÞµÈ´Ù.
2030³â ÁØ°øÀÌ ¸ñÇ¥ÀÎ ½ÅÃ»»ç´Â ´Þ¼±¸ ¿¾ µÎ·ùÁ¤¼öÀå ºÎÁö¿¡ ´ëÁö¸éÀû 7¸¸2023§³, ¿¬¸éÀû 11¸¸6954§³ ±Ô¸ð·Î Á¶¼ºµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Ã»»ç¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¾à 7¸¸3000§³ÀÇ ºÎÁö´Â ½Ã¹ÎµéÀÌ ¿©°¡¸¦ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â µµ½É ¼Ó ¸íÇ° °ø¿øÀ¸·Î Á¶¼ºµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¾ÈÁß°ï ´ë±¸½Ã ÇàÁ¤±¹ÀåÀº ¡°ÀÌ¹ø ±¹Á¦¼³°è°ø¸ð¿¡ ±¹³»¿Ü À¯¼öÀÇ ¼³°è»çµéÀÌ Âü¿©ÇÑ ¸¸Å ´ë±¸ÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ´ã¾Æ³¾ »óÂ¡ÀûÀÎ ½ÅÃ»»çÀÇ ¹Ø±×¸²ÀÌ ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù¡±¸ç ¡°½É»ç °úÁ¤À» ½Ã¹ÎµéÀÌ ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Åõ¸íÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô ÁøÇàÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
