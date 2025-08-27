¡°¸·¿¬ÇÑ ¡®³»ÀÏ¡¯¡¦ °°Àº Ã³Áö Ä£±¸µé°ú °í¹Î ³ª´ ¼ö ÀÖ¾î Å« Èû¡±
[ÀÚ¸³ÁØºñÃ»³â¿¡ Èñ¸Á µðµõµ¹À»] »ï¼ºÈñ¸Áµðµõµ¹ ¿¹ºñÀÚ¸³ÁØºñÃ»¼Ò³â Áø·Î Ä·ÇÁ
Áö³ 21ÀÏ ¼¿ïÀÇ ÇÑ ´ëÇü Çà»çÀå. Áö±ÝÀº ½Ã¼³ÀÇ ¿ïÅ¸¸® ¾È¿¡ ÀÖÁö¸¸ °ð È¦·Î ¼¾ß ÇÏ´Â ¿¹ºñÀÚ¸³ÁØºñÃ»¼Ò³â 30¿©¸íÀÌ ¸ð¿´´Ù. ½Ã¼³ Åð¼Ò Àü ÇâÈÄ Áø·Î¸¦ Å½»öÇØ º¸°í ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ÀÚ¸³À» ÁØºñÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ´Â ¡®»ï¼º Èñ¸Áµðµõµ¹ ¿¹ºñÀÚ¸³ÁØºñÃ»¼Ò³â Áø·Î ÄÚÄª Ä·ÇÁ-³»ÀÏ Ã£±â ¿öÅ©¼ó¡¯ÀÌ ¿¸° ³¯ÀÌ´Ù. º¸È£°¡ Á¾·áµÆ°Å³ª ½Ã¼³¿¡¼ Åð¼ÒÇÑ ÀÚ¸³ÁØºñÃ»³â Áö¿ø¿¡ ÃÊÁ¡ÀÌ ¸ÂÃçÁø Á¤ºÎ Á¤Ã¥ÀÇ ºóÆ´À» ¸Þ¿ì±â À§ÇÑ ÀÚ¸®ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
4~5¸í¾¿ Á¶¸¦ ÀÌ·ï 8°³ Å×ÀÌºí¿¡ µÑ·¯¾ÉÀº Ã»¼Ò³âµéÀº Ã³À½¿£ ³¸À» °¡¸®´Â ¸ð½ÀÀÌ¾ú´Ù. ¿î¿µÀ» ¸ÃÀº »çÈ¸º¹Áö¹ýÀÎ ¿ùµåºñÀü¿¡¼´Â Æ÷½ºÆ®ÀÕ¿¡ ³ª¸¦ »óÂ¡ÇÏ´Â ÀÌ¹ÌÁö¿Í ÀåÁ¡, ¿À´ÃÀÇ ´ÙÁü µîÀ» ÀûÀ» ¼ö ÀÖ°Ô ÁØºñÇß´Ù. ±×·± ´ÙÀ½ µÞÀå¿¡ 25ÄÀ» ¸¸µé¾î ÀÚ±â¸¦ ¼Ò°³ÇÏ°í 25¸íÀÇ »çÀÎÀ» ¹Þ¾Æ¿À´Â ¹Ì¼ÇÀ» Áá´Ù. ¾î»öÇß´ø ºÐÀ§±â´Â ÀÌ³» »ç¶óÁ³´Ù. Ã»¼Ò³âµéÀº Å×ÀÌºíÀ» µ¹¸ç ¼·Î ÀÎ»ç¸¦ ³ª´³´Ù. ¡®Â÷º°À» ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù¡¯ ¡®¸ñÇ¥°¡ ÀÖÀ» ¶§ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÑ´Ù¡¯ ¡®¾ó±¼¡¯ µî °¢¾ç°¢»öÀÇ ÀåÁ¡ ¼Ò°³¿Í ÇÔ²² ¿©±âÀú±â¼ ¿ôÀ½ÀÌ ÅÍÁ® ³ª¿Ô´Ù.
¸¶ÄÉÆÃ ±âÈ¹ÀÚ¸¦ ²Þ²Ù´Â °íµîÇÐ»ý Àå¸ð(18)¾çÀº ¡°Áø·Î´Â Á¤ÇßÁö¸¸ ³»°¡ Á¤¸» ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»±î, ÀÌ ±æÀÌ ¸Â³ª ÇÏ´Â ºÒ¾È°¨ÀÌ ºÒ¾¦ºÒ¾¦ ¿Ã¶ó¿Â´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¹ø Ä·ÇÁ¿¡¼ Á÷¾÷¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾ò°í ¼±»ý´ÔµéÀÇ Á¶¾ðµµ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ¾Ò´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ´ëÇÐ¿¡¼ ÀüÀÚ°øÇÐÀ» °øºÎÇÏ°í ÀÖ´Â ¹è¸ð(21)±ºÀº ¡°Ä·ÇÁ ÁÖÁ¦ÀÎ ¡®³»ÀÏ¡¯ÀÌ ¹Ì·¡ÀÌÀÚ ³ªÀÇ ÀÏÀÌ¶ó´Â µÎ °¡Áö ¶æÀ» ´ã°í ÀÖ¾î ¸¶À½¿¡ ¿Í ´ê¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°³ª¿Í ºñ½ÁÇÑ »óÈ²ÀÇ Ä£±¸µé°ú ¸¸³ª °ø°¨´ë Çü¼ºÀÌ Àß µÆ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¹ø Ä·ÇÁ´Â ¿¹ºñÀÚ¸³ÁØºñÃ»¼Ò³âµéÀÌ ´Ù¾çÇÑ Á÷¹«¸¦ Á÷¿ø¡¤°í°´ ÀÔÀå¿¡¼ °í¹ÎÇÏ°í ÇØ°áÇØº¸´Â ¡®µðÀÚÀÎ½ÌÅ·¡¯¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ°í ÁøÇàµÆ´Ù. Á÷¾÷À» ¼±ÅÃÇÒ ¶§ ÇÇ»óÀûÀÎ ÀÚ·á¿¡¸¸ ÀÇÁ¸ÇÏÁö ¾Ê°í ´Ù°¢ÀûÀ¸·Î Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ ÀÓÁ÷¿øµéÀº Áø·Î ÄÚÄ¡ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´Â ¡®Èñµ¹(Èñ¸Áµðµõµ¹) Å©·ç¡¯·Î µ¿ÂüÇß´Ù. 100¸í ¸ðÁý¿¡ 300¸í ³Ñ°Ô Áö¿øÇÒ Á¤µµ·Î È£ÀÀÀÌ ¶ß°Å¿ü´Ù°í ÇÑ´Ù. ÈÞ°¡¸¦ ³»°í Ä·ÇÁ¿¡ Âü¿©ÇÑ ÀÌ¼öºó(32) »ï¼ºÀüÀÚ ¹ÝµµÃ¼ºÎ¹®(DS) ÇÁ·Î´Â ¡°³ªµµ È¥ÀÚ ¹Ì·¡¸¦ °í¹ÎÇÏ´ø ½Ã±â°¡ ÀÖ¾ú´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ Ä£±¸µé¿¡°Ô È¥ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï¶ó´Â °É ¾Ë·ÁÁÖ°í ½Í¾ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Ä·ÇÁ µÑÂ°³¯¿¡´Â Ãë¾÷ Áö¿ø ÇÁ·Î±×·¥ ¡®»ï¼ºÈñ¸Áµðµõµ¹ 2.0¡¯À» °ÅÃÄ°£ ¼±¹è¿ÍÀÇ ´ëÈ°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. Áö¿ª ¼Ò¹æº»ºÎ 119Á¾ÇÕ»óÈ²½Ç¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ´Â ÀÌ¸ð(27)¾¾´Â ¡°Àú¿¡°Ô »ï¼ºÈñ¸Áµðµõµ¹Àº ³×ÀÌ¹ö Áöµµ¿Í °°Àº Á¸Àç¡±¶ó¸ç ¡°±º´ë Àü¿ªÇÏ°í Ãë¾÷ °í¹ÎÀ¸·Î ¸·¸·ÇÏ´ø ¶§ Àú¿¡°Ô ÃÖÀûÈµÈ ±æÀ» ¾Ë·ÁÁà Áö±ÝÀº ¿½ÉÈ÷ ¾ÕÀ» ÇâÇØ ´Þ·Á°¡°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾¾´Â ¡°´ëÇÐµµ ¸ø ³ª¿À°í ÁÁÀº ½ºÆåµµ ¾ø°í ¿À¸£¸·±æ¿¡¼ ±¼¸®¸é Àß ±¼·¯°¥ °Í °°ÀÌ »ý±ä Àúµµ ÀÌ·¸°Ô Àß »ì¾Æ°¡°í ÀÖ´Ù´Â °É º¸¸é¼ ¿ë±â¸¦ ¾ò¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±°í Áø½É¾î¸° Á¶¾ðÀ» °Ç³Þ´Ù.
¿Â¶óÀÎ ±¤°í¡¤È«º¸ ½Ç¹«±³À°À» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹Ú¸ð(25)¾¾´Â ¡°°øºÎ³ª Ãë¾÷ ÁØºñ¸¦ ÇÏ°í ½ÍÀºµ¥ °æÁ¦ÀûÀÎ ¾î·Á¿ò ¶§¹®¿¡ ¸øÇÏ´Â Ä£±¸µé¿¡°Ô »ï¼ºÈñ¸Áµðµõµ¹ 2.0À» ÃßÃµÇÏ°í ½Í´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. ¼ÂÂ°³¯ »ï¼ºÀüÀÚ È¼º»ç¾÷Àå, »ï¼ºÀ£½ºÅä¸® µî ÇöÀå °ßÇÐÀ» ³¡À¸·Î 3ÀÏ°£ ÀÌ¾îÁø Ä·ÇÁ ÀÏÁ¤ÀÌ ¸¶¹«¸®µÆ´Ù.
Ä·ÇÁ Âü¿© Ã»¼Ò³âµéÀº ´ÙÀ½ ´Þ Áø·Î ÄÚÄ¡¿Í ºñÀü Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ¸¸µé°í ¼ö·á½ÄÀ» °®´Â´Ù. »ï¼ºÀº ¼¿ï¡¤°æ±âµµ¸¦ ³Ñ¾î ´Ù¸¥ Áö¿ªÀ¸·Îµµ ÇÁ·Î±×·¥À» È®´ëÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
±ÇÁöÇý ±âÀÚ jhk@kmib.co.kr
