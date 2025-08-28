롯데 ‘타임빌라스’ 레드닷 디자인 어워드 본상
롯데백화점은 쇼핑몰 ‘타임빌라스’의 공식 홈페이지가 ‘레드닷 디자인 어워드 2025’ 브랜드·커뮤니케이션 디자인 부문 본상을 수상했다고 27일 밝혔다. 레드닷은 IDEA, IF와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 국제 디자인 공모전이다.
수상한 홈페이지는 지난해 5월 타임빌라스 수원점 리뉴얼을 기념하며 운영을 시작했다. 사용자 친화적인 UX와 브랜드 정체성을 독창적으로 담은 디자인으로 호평을 받았다. ‘새로운 시간이 열리는 공간’이라는 비전에 맞춰 동적 로고와 사용자 인터랙션 요소를 적용해 몰입감을 높였다.
홈페이지 공식 오픈 이후 누적 방문객은 약 100만명에 이른다. 김연주 롯데백화점 디지털부문장은 “온·오프라인을 아우르는 롯데백화점만의 프리미엄 디지털 경험을 선사하는 데 주력하겠다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사