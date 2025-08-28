“물난리로 신발 망가졌어요” 노숙인 하소연에 응답한 교회

일산방주·솔밭·마가의다락방교회, 폭우로 신발 못 쓰게 된 사연에 일일이 치수 재 운동화 나눠

일산방주교회의 오시헌(왼쪽) 목사가 지난 2일 서울 영등포공원에서 폭우로 신발이 망가진 노숙인에게 새 운동화를 선물하고 있다. 교회 제공

“비가 와서 신발이 다 망가졌어요.” 장마철 폭우가 잠시 그친 뒤 무더위가 이어진 지난달 19일 서울 영등포공원에서 노숙인들에게 삼계탕이 담긴 도시락을 나누던 일산방주교회(오시헌 목사)의 성도들은 이런 하소연을 들었다. 초복을 하루 앞둔 날, 거리 생활을 하는 이들에게 몸보신할 음식과 더위를 식혀줄 ‘쿨조끼’를 준비했지만 그들이 정작 필요로 하는 건 따로 있었다. 갑자기 내린 폭우에 물에 젖은 신발을 못 쓰게 됐던 것이다. 빗물에 운동화가 쓸려 내려가 슬리퍼로 지낸다는 노숙인도 있었다. 교회 봉사자들은 이들의 상황을 그냥 지나치지 않고 일일이 신발 치수를 물어봤다. 당시 새 신발이 필요한 이들은 29명이었다. 오시헌 목사는 27일 국민일보와의 통화에서 “그분들에게 ‘당장은 어렵고 2주 후에 오시면 드리겠다’고 약속했다”고 말했다.



교회는 약속한 대로 지난 2일 새 운동화를 준비해 노숙인들에게 선물했다. 교회가 사거나 성도들이 기부한 것들이었다. 운동화 나눔 사역은 지난 16일까지 3주에 걸쳐 진행됐다. 처음에 신청하지 못해 아쉬워하는 이들이 많아서였다. 이렇게 52명에게 새 신발이 전달됐다.



이 교회가 노숙인의 한마디에 귀 기울일 수 있었던 건 오랫동안 이어져 온 사역 덕분이었다. 교회는 서울 영등포구의 솔밭교회(이기철 목사), 인천의 마가의다락방교회(임진혁 목사)와 요일을 맡아 영등포공원 노숙인을 8년째 보살펴 왔다. 솔밭교회와 마가의다락방교회는 매주 월요일부터 금요일까지 도시락으로 노숙인들의 끼니를 챙기고, 일산방주교회가 토요일에 바통을 잇는 식이다. 속옷과 패딩 등 생필품도 때때마다 지원했다. 오 목사는 “교회에서 손수 만든 음식으로 도시락을 싸서 청년 성도와 함께 나와 도시락을 드리고 있다”며 “인근 다리 밑에서 지내는 노숙인 10여명을 직접 찾아가기도 한다”고 했다.



오 목사는 “(이번 운동화 사역 중) 오랫동안 봐온 노숙인 한 분이 ‘매번 받기만 해서 죄송하다’며 종이상자를 주워 번 돈이라고 5000원짜리 지폐를 주면서 헌금해 달라고 하셨다”며 “고마움과 감사를 표현하는 그 손길을 잊을 수가 없다”고 말했다.



신은정 기자 sej@kmib.co.kr



