[앵글속 세상] ‘AI 시대’ 기후위기 해법 모색… 세계 에너지·기후 리더 ‘한자리’
2025 기후산업국제박람회
국제 기후·에너지 리더들이 기후위기 해법을 찾기 위해 한자리에 모였다. 인공지능 전환(AX) 및 에너지 전환 미래기술과 미래 국가 전력망의 핵심기술·솔루션이 총출동하는 대형 박람회가 27일 부산에서 막을 올렸다. 2025 기후산업국제박람회(WCE)는 산업통상자원부와 과학기술정보통신부, 해양수산부, 국제에너지기구(IEA), 세계은행(WB) 등과 공동 주최로 29일까지 벡스코에서 열린다.
올해 행사는 ‘인공지능(AI)을 위한 에너지, 에너지를 위한 AI’를 주제로 한다. 국내외 기업 541곳과 40여개 국가의 정부 대표단, 국제기구·단체, 기업인 1300여명이 참석해 기후위기 대응 전략을 제시한다. 청정에너지장관회의(CEM)와 미션이노베이션(MI), 아시아태평양경제협력체(APEC) 에너지장관회의도 잇따라 열린다.
기후산업국제박람회에선 개막식에 이어 콘퍼런스, 전시회, 채용설명회, 광안리 드론 쇼, 유튜버 ‘궤도’ 토크콘서트 등이 개최된다. 김민석 국무총리는 개회사에서 “에너지와 AI의 융합은 기후·에너지 위기 극복을 위한 돌파구가 될 것”이라며 “기후·에너지는 개별 국가가 홀로 해결할 수 없는 문제이고, 국제사회가 함께 풀어야 한다”고 강조했다. 파티 비롤 IEA 사무총장, 미셸 패트론 마이크로소프트 에너지정책 총괄 등이 세계 에너지와 기후 분야에 대해 기조연설을 했다.
여섯 가지 주제로 꾸려진 전시회는 에너지고속도로관과 미래에너지관, 탄소중립관, 청정전력관, 기상산업관, 환경에너지관으로 구성됐다. 해상풍력·수소·탄소저감 등의 혁신 기술을 선보인다. 올해 처음 만들어진 에너지고속도로관에서는 국내의 대표 전력 기자재 기업이 차세대 전력망, 초고압 직류송전(HVDC), 에너지저장장치(ESS), 디지털 전력 솔루션을 전시한다.
박람회 기간에 에너지-AI, 스마트에너지, 저탄소 혁신 전략 등의 핵심 의제를 논의하는 콘퍼런스도 열린다. 마이크로소프트와 구글, 엔비디아 등이 참여하는 글로벌 리더십 서밋, 수소와 에너지 전환을 논의하는 에너지·AI 서밋, 기상·기후 기술을 소개하는 기후 서밋 등이 진행된다.
부산=글·사진 윤웅 기자 yoonyep@kmib.co.kr
