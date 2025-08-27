±¤ÁÖ¡¤Àü³²µµ ¡°ÇÏ³ªÀÇ °æÁ¦¡¤»ýÈ°±Ç¡±¡¦ Æ¯º°ÁöÀÚÃ¼ ÅëÇÕ ÃßÁø
¡®5±Ø3Æ¯¡¯ ±¹°¡±ÕÇü¹ßÀü Á¤Ã¥ ´ëÀÀ
¿ÃÇØ ³» Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕ Ãâ¹ü ¸ñÇ¥
±è°æ¼ö Áö¹æ½Ã´ëÀ§¿øÀå ¡°°ú°¨ Áö¿ø¡±
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã¿Í Àü¶ó³²µµ°¡ ÀÌÀç¸í Á¤ºÎ ¡®5±Ø3Æ¯¡¯ ±¹°¡ ±ÕÇü¹ßÀü Á¤Ã¥¿¡ ¹ß¸ÂÃç ±¤ÁÖ¡¤Àü³²À» ÇÏ³ªÀÇ °æÁ¦±Ç¡¤»ýÈ°±ÇÀ¸·Î ¸¸µé±â À§ÇØ Æ¯º°Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼¸¦ ÃßÁøÇÑ´Ù.
°±âÁ¤ ±¤ÁÖ½ÃÀå°ú ±è¿µ·Ï Àü³²µµÁö»ç´Â 27ÀÏ Àü³² ³ªÁÖ½ÃÃ» ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¿¸° ¡®±¤ÁÖ¡¤Àü³² Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕ ÃßÁø ¼±Æ÷½Ä¡¯¿¡¼ Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕ ¼³Ä¡ °øµ¿Çù¾à¼¿¡ ¼¸íÇß´Ù.
±¤ÁÖ¡¤Àü³²Àº ÀÌ³¯ Çù¾àÀ» ÅëÇØ Æ¯º°Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼(°¡Äª ±¤ÁÖ¡¤Àü³²Æ¯º°±¤¿ª¿¬ÇÕ) ¼³Ä¡¿¡ ÇÕÀÇÇÏ°í, ¿Ã ¿¬¸»±îÁö Æ¯º°ÁöÀÚÃ¼ Ãâ¹üÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÕµ¿ÃßÁø´ÜÀ» ±¸¼ºÇØ Ã¼°èÀûÀ¸·Î ÁØºñÇØ ³ª°¥ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÇÕµ¿ÃßÁø´ÜÀº Æ¯º°ÁöÀÚÃ¼ÀÇ Á¶Á÷¡¤ÀçÁ¤¡¤¿¬Â÷º° ¾÷¹«°èÈ¹ µî ¿î¿µ°ú °ü·ÃµÈ »çÇ×À» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÊ±¤¿ª °øµ¿»ç¹«¿Í ±¹°¡ÀÌ¾ç»ç¹« ¹ß±¼, ÀÇÈ¸ ¼³Ä¡, ±Ô¾à Á¦Á¤ µî Æ¯º°ÁöÀÚÃ¼ ¼³¸³À» À§ÇÑ »çÀü ÁØºñ¸¦ Àü´ãÇÑ´Ù.
¾ç ÁöÀÚÃ¼´Â ÀÌ³¯ Á¦1È£ °øµ¿»ç¹«·Î ¡®±¤ÁÖ~³ªÁÖ ±¤¿ªÃ¶µµ »ç¾÷¡¯À» ¼±Á¤, ½Å¼Ó ÃßÁøÅ°·Î Çß´Ù. ±¤ÁÖ½Ã¿Í Àü³²µµ, ³ªÁÖ½Ã´Â ¿À´Â 9¿ù±îÁö ±¤¿ªÃ¶µµ ³ë¼± ÇÕÀÇ¸¦ ¸¶Ä¡°í Á¤ºÎ¿Í ±¹È¸¸¦ »ó´ë·Î °øµ¿ ´ëÀÀÇÏ´Â µî ±ä¹ÐÈ÷ Çù·ÂÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¶Ç ±¤¿ªÃ¶µµÀÇ Á¶¼Ó °Ç¼³°ú È£³²±ÇÀÇ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ¿ÃÇØ ³» ¡®Á¦5Â÷ ±¹°¡Ã¶µµ¸Á ±¸Ãà°èÈ¹¡¯ ¹Ý¿µÀ» ¸ñÇ¥·Î ±¹Åä±³ÅëºÎ¿ÍÀÇ ÇùÀÇµµ ÀÌ¾î°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¾Æ¿ï·¯ Æ¯º°ÁöÀÚÃ¼ ¼³Ä¡°èÈ¹ ¼ö¸³, ±¹°í Áö¿ø, ÀçÁ¤±â¹Ý ±¸Ãà, Á¤ºÎ Á¤Ã¥ ¼ö¸³°ú ÀÔ¹ý°úÁ¤ ´ëÀÀ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×Àº °øµ¿À¸·Î ±ä¹ÐÈ÷ Çù·ÂÇÏ¸ç, ÇâÈÄ ÃÊ±¤¿ª Çù·ÂÀÇ ¼º°øÀû °æÇè µîÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±¤ÁÖ¡¤Àü³² ÇàÁ¤ÅëÇÕ ¹æ¾ÈÀ» °±¸ÇØ³ª°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
¼±Æ÷½Ä¿¡ Âü¼®ÇÑ ±è°æ¼ö Áö¹æ½Ã´ëÀ§¿øÀåÀº ¡°¿À´Ã ¼±Æ÷½ÄÀº ´Ü¼øÇÑ Çù·Â ¼±¾ðÀ» ³Ñ¾î ´ëÇÑ¹Î±¹ ±ÕÇü¼ºÀåÀÇ »õ·Î¿î ÀÌÁ¤Ç¥¸¦ ¼¼¿ì´Â ¿ª»çÀÇ ÀåÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°ÇÑ ÇØ 1¸¸¸í¿¡ °¡±î¿î Ã»³âµéÀÌ ±¤ÁÖ¡¤Àü³²À» ºüÁ®³ª°¡°í ÀÖ´Ù. ÀÌ´ë·Î´Â Áö¿ªÀÇ ¹Ì·¡°¡ ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°(Æ¯º°ÁöÀÚÃ¼¸¦ ÅëÇØ) Ã»³â¼¼´ë°¡ ±¤ÁÖ¡¤Àü³²¿¡¼ ¹è¿ì°í, ÀÏÇÏ°í, °¡Á¤À» ²Ù¸®°í, ²ÞÀ» Å°¿ï ¼ö ÀÖ´Â Áö¿ªÀ¸·Î ¸¸µé¾î °¡°Ú´Ù. Á¤ºÎ¿Í Áö¹æ½Ã´ëÀ§¿øÈ¸´Â ±¤ÁÖ¡¤Àü³²ÀÌ ÇÔ²² ¿øÆÀÀÌ µÅ ÃßÁøÇÏ´Â »ç¾÷µéÀ» °ú°¨È÷ Áö¿øÇØ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
Æ¯È÷ ±è À§¿øÀåÀº ¡°Áö±Ý±îÁö º¸Áö ¸øÇÑ °ú°¨ÇÏ°í ÆÄ°ÝÀûÀÎ Áö¿øÀº ¹°·Ð ±³À°¡¤±³Åë µî Á¤ÁÖ¿©°Ç °³¼±µµ ÇÔ²² ÀÌ·ïÁú °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áö¿ª ÁÖ¿äµµ½Ã¿Í ³ó»ê¾îÃÌÀ» ¿¬°èÇÏ´Â ±¤¿ª´ëÁß±³Åë¸ÁÀ» ¸¸µé¾î ±¤ÁÖ¡¤Àü³²À» ÇÏ·ç »¡¸® ÇÏ³ªÀÇ °æÁ¦±Ç, ÇÏ³ªÀÇ »ýÈ°±ÇÀ¸·Î ¸¸µé°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
³ªÁÖ=ÀÌÀºÃ¢ ±âÀÚ eun5261@kmib.co.kr
