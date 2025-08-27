ÀÏº» °ø¹«¿ø ¡°°æÁÖ´Â »ì¾Æ ÀÖ´Â ¿ª»ç¿Í ¹®È µµ½Ã¡±
°æÁÖ½ÃÃ»¼ ±Ù¹«ÇÏ´Â ´ÙÄ«¾ß¸¶¾¾
¿ì»ç½ÃÃ» ¼Ò¼Ó ±³·ù·Î 6°³¿ù ¿¬¼ö
¡°°æÁÖ´Â ¿ª»ç¿Í ¹®È°¡ »ì¾Æ ÀÖ´Â µµ½Ã¿´½À´Ï´Ù. Ã·¼º´ë¿Í ´ë¸ª¿øÀ» Á÷Á¢ º¸¸ç ±íÀº ÀÎ»óÀ» ¹Þ¾Ò¾î¿ä.¡±
°æºÏ °æÁÖ½ÃÃ»¿¡¼ ±³·ù °ø¹«¿øÀ¸·Î ±Ù¹« ÁßÀÎ ÀÏº» ¿ÀÀÌÅ¸Çö ¿ì»ç½ÃÃ» ¼Ò¼Ó ´ÙÄ«¾ß¸¶ ¾Æ¾ß³ë(27¡¤¿©¡¤»çÁø) ¾¾´Â °æÁÖ¿¡ ´ëÇØ ÀÌ·¸°Ô Ç¥ÇöÇß´Ù.
¿ì»ç½Ã´Â ¿ÀÀÌÅ¸Çö ºÏ¼ºÎ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÀÎ±¸ 5¸¸¸í ±Ô¸ð µµ½Ã´Ù. ÀÏº» 3´ë ½Å±Ã Áß ÇÏ³ªÀÎ ¡®¿ì»ç½Å±Ã¡¯ÀÌ ÀÖ´Â °÷ÀÌ´Ù. °æÁÖ½Ã¿Í´Â ÀÚ¸Åµµ½Ã °ü°è·Î ²ÙÁØÈ÷ ±³·ù¸¦ ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ´Ù.
´ÙÄ«¾ß¸¶¾¾´Â ¿Ü±¹Áö¹æ°ø¹«¿ø ÃÊÃ»¿¬¼ö»ç¾÷(K2H)¿¡ ¼±¹ßµÅ °æÁÖ½ÃÃ» ´ë¿Ü¼ÒÅëÇù·Â°ü ±¹Á¦Çù·ÂÆÀ¿¡¼ ±Ù¹«ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Áö³ 4¿ù ÀÔ±¹ÇØ ¿À´Â 10¿ù±îÁö 6°³¿ù°£ ¿¬¼ö¸¦ ÇÑ´Ù. ±¹Á¦Çà»ç Áö¿ø, °æÁÖ½Ã¡¤³ª¶ó½Ã ÀÚ¸Åµµ½Ã 55ÁÖ³â ±â³ä»ç¾÷ Áö¿ø, ¿Ü±¹ÀÎ ¾È³» ÀÚ·á ¹ø¿ª ¾÷¹«¸¦ ¸Ã¾Æ °æÁÖÀÇ Áö¹æ¿Ü±³ ÇöÀåÀ» ¸ö¼Ò ¹è¿ì´Â ÁßÀÌ´Ù.
¡°µ¿·á °ø¹«¿øµéÀÇ µµ¿ò ´öºÐ¿¡ ¾ð¾î Àåº®µµ Á¶±Ý¾¿ ±Øº¹ÇÏ°í ÀÖ¾î¿ä. °æÁÖ½Ã¹ÎµéÀÇ µû¶æÇÑ È¯´ë¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù.¡±
¾ß¸¶±¸Ä¡´ëÇÐ±³ ÀÎ¹®ÇÐ°ú¸¦ Á¹¾÷ÇÑ ±×´Â 2021³â ¿ì»ç½ÃÃ»¿¡ ÀÔ»çÇß´Ù. Áö³ÇØºÎÅÍ ºñ¼°øº¸°ú¿¡¼ ÀÏÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ¹ø ¿¬¼ö¸¦ ÅëÇØ °æÁÖÀÇ Áö¹æ¿Ü±³¿Í ±¹Á¦Á¤Ã¥À» ¹è¿ì°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù¿£ APEC Á¤»óÈ¸ÀÇ ¿¹Á¤ÁöÀÎ È¹éÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ¿¡¼ ±¹Á¦Çà»ç ÁØºñ °úÁ¤À» ÀÍÈ÷±âµµ Çß´Ù. ¹®ÈÀ¯»ê Å½¹æ°ú ÀüÅë°ø¿¹ Ã¼Çè¿¡µµ Àû±Ø Âü¿©Çß´Ù.
³²Àº ¿¬¼ö ±â°£¿¡ ´ëÇØ ±×´Â ¡°Áö¹æ ¿Ü±³ Á¤Ã¥À» ´õ ±íÀÌ ¹è¿ì°í, ±Í±¹ ÈÄ ÀÌ¸¦ ¿ì»ç½Ã¿¡ ¼Ò°³ÇØ ±³·ù È®´ë¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ½Í´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¡°µ¹¾Æ°¡¼µµ °æÁÖ¸¦ ³Î¸® ¾Ë¸®´Â ´Ù¸® ¿ªÇÒÀ» ÇÏ°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
°æÁÖ=¾ÈÃ¢ÇÑ ±âÀÚ changhan@kmib.co.kr
