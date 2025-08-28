“하나님과 가까워지려면…” 목회자 대신 AI에 묻는 교인들

목사님께 묻지 못한 질문, 인공지능(AI)에 털어놓는 시대가 왔다. 스마트폰만 열면 언제든 답해주는 ‘AI 상담사’ 앞에서 신앙 공동체와 목회 현장은 새로운 도전을 마주하고 있다. 국민일보는 AI가 단순한 도구를 넘어 인간의 영적 영역까지 확장하고 있는 실태와 기독교적 대응 방안을 짚어본다.