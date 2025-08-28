어좌에 앉은 왕 형상화 ‘조선왕실 와인마개’, K굿즈 대통령상
관광공사, 공모전 통해 25점 선정
역대 최고 경쟁률 27대 1 기록
한국관광공사가 실시한 2025 대한민국 관광공모전(기념품 부문)에서 ‘조선왕실 와인마개’(위쪽 사진)가 최고의 영예인 대통령상을 차지했다. 관광공사는 27일 역대 최고 경쟁률인 27대 1을 기록한 올해 공모전에서 ‘K굿즈’ 최종 수상작 25점을 발표했다.
조선왕실 와인마개는 경복궁 근정전 어좌 위 왕이 앉은 모습을 형상화한 제품이다. 외국인 심사단의 호평을 받아 올해 신설된 ‘글로벌 인기상’도 함께 차지했다.
국무총리상은 로컬특화 부문에서 경주의 전통주 제조법을 바탕으로 만든 ‘교동의 비주 대몽재 1779 전통주’, 일반 부문에서 전통 금박 기법을 체험형 상품으로 기획한 ‘금박공예 DIY 색칠 키트, 한국 전통 글리팅’이 선정됐다.
소비자 수요를 반영한 혁신상에는 해물파전과 김치전의 바삭한 식감을 표현한 누룽지 스낵 ‘전바삭해요’, 전통 한지를 여러 겹 덧붙인 ‘낭도 한지가죽 카드지갑’ 등 4개 제품이 포함됐다.
최근 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 열풍에 힘입어 외국인에게 인기를 끌고 있는 갓을 모티브로 한 ‘이리오너라 갓 풍경’(사진) ‘조선의 멋, 갓잔’ 등 최신 트렌드를 반영한 제품도 눈에 띄었다. 전통 화장 문화를 현대적으로 재해석한 K뷰티 제품 ‘화협옹주 연지고’도 좋은 평가를 받았다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사