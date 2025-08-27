½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

ÀÌ»ç ÇØÀÓ ³õ°í ¿¬ÁØ°ú Á¤¸éÃæµ¹ÇÑ Æ®·³ÇÁ

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:57
ÁÖ´ã´ë »ç±â ÇøÀÇ·Î Äî ÇØÀÓ Åëº¸
Àü·Ê ¾ø¾î ¿¬ÁØ ¹Ý¹ß¡¦ µ¶¸³¼º À§ÅÂ

»çÁø=AP¿¬ÇÕ´º½º

µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉÀÌ ±âÁØ±Ý¸® ÀÎÇÏ¸¦ µÎ°í ¸¶ÂûÀ» ºú¾î¿Â ¿¬¹æÁØºñÁ¦µµ(Fed¡¤¿¬ÁØ)¿Í ÀÌ»ç ÇØÀÓ ¹®Á¦·Î ´Ù½Ã Á¤¸éÃæµ¹ÇÏ°í ÀÖ´Ù. Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº ¸®»ç Äî(»çÁø) ¿¬ÁØ ÀÌ»ç°¡ ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâ »ç±â ÇøÀÇ·Î Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀÚ ÇØÀÓ ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû´Âµ¥ ±ÇÇÑ ³²¿ë ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁ³´Ù. Áß¾ÓÀºÇàÀÎ ¿¬ÁØÀÇ µ¶¸³¼ºÀÌ ½ÃÇè´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù´Â Æò°¡°¡ ³ª¿Â´Ù.

Æ®·³ÇÁ´Â 26ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ±¹¹«È¸ÀÇ¿¡¼­ ¡°±×(Äî ÀÌ»ç)°¡ ¾î¶² À§¹ÝÀ» ÇÑ °Í °°´Ù. ±× À§¹ÝÀº Àý´ë ÀÖ¾î¼­´Â ¾È µÈ´Ù¡±¸ç ¡°±×°¡ ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâÀ» °üÇÒÇÏ´Â À§Ä¡¿¡ ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. ¿ì¸®´Â 100% Èì°á ¾ø´Â ÀÎ¹°ÀÌ ÇÊ¿äÇÏÁö¸¸ ±×´Â ±×·¸Áö ¾ÊÀº °Í °°´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¿¬¹æÁÖÅÃ±ÝÀ¶Ã»(FHFA)Àº Äî ÀÌ»ç°¡ ÁÖÅÃ´ãº¸´ëÃâ »ç±â ÇøÀÇ°¡ ÀÖ´Ù¸ç ÃÖ±Ù ¹ý¹«ºÎ¿¡ ¼ö»ç ÀÇ·ÚÇß´Ù. ¿¬ÁØ ÀÌ»ç°¡ µÇ±â ÀüÀÎ 2021³â µÎ Ã¤ÀÇ ¼­·Î ´Ù¸¥ ºÎµ¿»êÀ» ¡®°ÅÁÖÁö¡¯·Î ÇãÀ§ ½Å°íÇØ ´ëÃâÀ» À¯¸®ÇÏ°Ô ¹ÞÀ¸·Á Çß´Ù´Â ÇøÀÇ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Äî ÀÌ»ç´Â ¾ÆÁ÷ ±â¼Òµµ µÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂ´Ù.

Æ®·³ÇÁ´Â Àü³¯ Çå¹ý 2Á¶¿Í 1913³â ¿¬ÁØ¹ýÀÌ ºÎ¿©ÇÑ ±ÇÇÑ¿¡ µû¶ó ÄîÀ» ÀÌ»çÁ÷¿¡¼­ ÇØÀÓÇÑ´Ù°í ¹àÈ÷¸é¼­ ÇØÀÓ Åëº¸ ¼­ÇÑÀ» Æ®·ç½º¼Ò¼È¿¡ °ø°³Çß´Ù. ¿¬ÁØÀÇ 111³â ¿ª»ç»ó Àü·Ê°¡ ¾ø´Â ÇØÀÓ ½Ãµµ´Ù.

·ÎÀÌÅÍÅë½ÅÀº ¡°¿¬ÁØ¹ýÀº ¡®Á¤´çÇÑ »çÀ¯¡¯°¡ ÀÖÀ» °æ¿ì ÇöÁ÷ ÀÌ»ç¸¦ ÇØÀÓÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çã¿ëÇÑ´Ù¡±¸é¼­µµ ¡°Áö±Ý±îÁö ±× ±ÇÇÑÀº ½ÃÇè´ë¿¡ ¿À¸¥ ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ¹Ì±¹ ´ëÅë·ÉµéÀº ÅëÈ­Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ º¸ÀåÇÏ±â À§ÇØ ¿¬ÁØ¿¡ ´ëÃ¼·Î °£¼·ÇÏÁö ¾Ê´Â ÅÂµµ¸¦ º¸¿´´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.

Äî ÀÌ»ç´Â ¼º¸í¿¡¼­ ¡°Æ®·³ÇÁ´Â ¹ýÀûÀ¸·Î Á¸ÀçÇÏÁöµµ ¾Ê´Â »çÀ¯¸¦ ±Ù°Å·Î ³ª¸¦ ÇØ°íÇß´Ù°í ÁÖÀåÇßÀ¸³ª ±×¿¡°Ô´Â ±×·± ±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°³ª´Â »çÀÓÇÏÁö ¾ÊÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÄîÀÇ º¯È£ÀÎÀº ¼Ò¼Û ÀÇ»ç¸¦ ¹àÇû´Ù.

¿¬ÁØµµ ¼º¸í¿¡¼­ ¡°ÀÌ»çµé¿¡ ´ëÇÑ Àå±â°£ÀÇ ÀÓ±â¿Í ÇØÀÓ Á¦ÇÑÀº Áß¿äÇÑ ¾ÈÀüÀåÄ¡ ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°¿¬ÁØÀº ¹ý¿¡ Á¤ÇØÁø ´ë·Î ±× ÀÓ¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. Æ®·³ÇÁ°¡ Äî ÀÌ»ç¸¦ ÇØÀÓÇÏ°í Ãæ¼ºÆÄ¸¦ ¾ÉÈ÷¸é ¿¬ÁØ ÀÌ»ç 7¸í Áß 4¸íÀ» ÀÚ½ÅÀÌ ÀÓ¸íÇÑ ÀÎ»ç·Î Ã¤¿ì°Ô µÈ´Ù.

¿ö½ÌÅÏ=ÀÓ¼º¼ö Æ¯ÆÄ¿ø

