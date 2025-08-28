퇴직로보일임 고객에 상품권 지급 이벤트
삼성증권이 퇴직로보일임 순입금 고객을 대상으로 상품권을 지급하는 이벤트를 10월 31일까지 진행한다. 퇴직연금 로보일임은 로보어드바이저가 알고리즘, 빅데이터 분석을 통해 포트폴리오를 자동 운용하는 서비스다. 투자 성향과 선호하는 운용 스타일을 선택하면 맞춤형 자산배분 전략을 기반으로 포트폴리오가 운용된다.
이번 이벤트는 퇴직로보일임 서비스에 100만원 이상 300만원 미만 순입금 시 모바일 상품권 5000원권, 300만원 이상 순입금 시 1만원권을 지급한다. 경품은 11월 말 일괄 제공될 예정으로 퇴직로보일임 잔고 유지가 필수다.
삼성증권은 쿼터백자산운용·디셈버앤컴퍼니와 제휴해 IRP 계좌 내에서 로보일임 서비스를 제공하고 있다. 연령대별 가입자는 50대 고객 비중이 51%로 가장 높고, 이어 60대(25%) 40대(16%) 순으로 나타났다. 30대 가입 고객도 증가하고 있다. 삼성증권은 퇴직연금 고객의 편의성을 높이기 위해 연금센터를 통한 전문적인 상담도 제공한다.
