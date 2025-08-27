³í¼ú¿ì¼öÀÚ ÀüÇü ¼öÇÐ¥°¡¤¥± ¾à¼úÇü ¼ö¸®³í¼ú ÃâÁ¦
»ê¾÷°ú ±â¼ú, ±³À°ÀÌ À¶ÇÕµÈ ½Ç¹«Çü °øÇÐ±³À°ÀÇ ´ëÇ¥ ¸ðµ¨ÀÎ ÇÑ±¹°øÇÐ´ëÇÐ±³(TU Korea)´Â 2026ÇÐ³âµµ ÃÑ ¸ðÁýÀÎ¿ø 1681¸í Áß ¼ö½Ã¿¡¼¸¸ 1176¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù.
¼ö½Ã¸ðÁýÀº ÃÑ 9°³ ÀüÇüÀ» ÅëÇØ ÁøÇàµÈ´Ù. ¸ðÁý ÀÎ¿øÀº ³í¼ú¿ì¼öÀÚ 280¸í, ÇÐ»ýºÎ±³°ú(±³°ú¿ì¼öÀÚ 198¸í, Áö¿ª±ÕÇü 176¸í), ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕ(Ã¢ÀÇÀÎÀç 200¸í, À¶ÇÕÀÎÀç 47¸í, ±âÈ¸±ÕÇü 57¸í), Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ ÀüÇü(Á¤¿ø³» 2¸í, Á¤¿ø¿Ü 76¸í), Á¶±âÃë¾÷Çü°è¾àÇÐ°ú 120¸í µîÀÌ´Ù.
Ã¢ÀÇÀÎÀç ÀüÇüÀº ¼·ù Æò°¡¿¡¼ ÇÐ¾÷ 30%, Áø·Î 55%, °øµ¿Ã¼ 15% ºñÀ²·Î 1´Ü°è¸¦ Æò°¡ÇÏ¸ç, 2´Ü°è ¸éÁ¢¿¡¼´Â 30%-40%-30%·Î ÁøÇàµÈ´Ù. À¶ÇÕÀÎÀç ÀüÇü(ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ)Àº ¸éÁ¢ ¾øÀÌ ¼·ù 100%·Î Æò°¡µÇ¸ç ÇÐ¾÷ 45%, Áø·Î 40%, °øµ¿Ã¼ 15%ÀÇ ºñÀ²·Î Æò°¡µÈ´Ù. ±âÈ¸±ÕÇü ÀüÇüÀº ¼·ù 100%·Î ¼±¹ßÇÏ¸ç µ¿ÀÏÇÑ ºñÀ²(30-55-15)·Î Æò°¡µÈ´Ù.
Æ¯¼ºÈ°íÁ¹ÀçÁ÷ÀÚ ÀüÇüµµ ±âÁ¸ÀÇ ÀçÁ÷±â°£, ¾÷¹« Áß½É¿¡¼ ¹þ¾î³ª ÇÐ¾÷ 15%, Áø·Î 40%, °øµ¿Ã¼ 45%·Î ÀçÆíµÆÀ¸¸ç, Á¶±âÃë¾÷Çü°è¾àÇÐ°ú ÀüÇü ¿ª½Ã Áø·Î ¿ª·® Áß½ÉÀ¸·Î ÀçÁ¤ºñµÆ´Ù.
³í¼ú¿ì¼öÀÚ ÀüÇüÀº ³í¼ú°í»ç 80%+±³°ú ¼ºÀû 20%·Î ±¸¼ºµÈ´Ù. ÃâÁ¦´Â ¼öÇÐ¥°, ¥± Áß½ÉÀÇ ¾à¼úÇü ¼ö¸®³í¼úÀÌ´Ù. ±³°ú¿ì¼öÀÚ ÀüÇüÀº ¼ö´ÉÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØÀÌ ÀÖ´Â À¯ÀÏÇÑ ÀüÇüÀ¸·Î, °øÇÐ°è¿Àº 4°³ ¿µ¿ª Áß 2°³ ÇÕ 7µî±Þ, °æ¿µÇÐºÎ´Â 8µî±Þ ÀÌ³» ±âÁØÀÌ´Ù. ¹ÌÀûºÐ/±âÇÏ ÀÀ½ÃÀÚ´Â 1µî±Þ »óÇâ °¡»êÀ» ¹Þ´Â´Ù.
Áö¿ª±ÕÇü ÀüÇüÀº °í±³ ÃßÃµ¸¸ ÀÖÀ¸¸é ¼ö´ÉÃÖÀú ¾øÀÌ Áö¿ø °¡´ÉÇÏ¸ç, ³»½Å Áß½É Àü·« ¼ö¸³¿¡ À¯¸®ÇÏ´Ù.
