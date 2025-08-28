[오늘의 설교] 예언자의 사명
예레미야 1장 4~10절
한여름 불볕더위로 바깥 활동을 자제해야 했던 올여름 저는 주변 친구들과 함께 한 권의 책을 읽었습니다. ‘시대와 함께하는 용기’라는 책으로 한국교회가 지난 30년간 어떻게 시대의 고난 속에서 목소리를 내고 연대했는지를 기록한 목요기도회 30년사입니다. 책을 읽으면서 목요기도회가 단순한 종교 행사에 그치지 않고 억울하게 고통받는 이들과 함께 울고 저항하던 믿음의 자리였음을 알게 됐습니다.
특히 1974년 인혁당 사건은 한국 현대사에서 깊은 상처로 남아 있습니다. 4월 9일 새벽, 8명의 관련자가 하루아침에 사형당했고 바로 다음 날 열린 목요기도회 강단에 문동환 목사가 섰습니다. 그는 분노와 탄식 속에서 이렇게 외쳤습니다. “억울한 자에게 그리스도가 아무 의미가 없다면 그 예수 다 집어치워라. 억울한 자를 위한 신학, 그것이 바로 그리스도인이 감당해야 할 사명이다.” 권력자들에게는 도전적인 언어였지만 억눌린 이들에게는 하나님이 여전히 살아 역사하신다는 확신을 심어주는 말씀이었습니다. 이후 문 목사와 이해동 목사 김상근 목사 등이 수사기관에 의해 연행됐지만 그들의 설교는 고난받는 이들에게 꺼지지 않는 등불이 됐습니다.
예레미야 시대도 이와 다르지 않았습니다. 요시야 왕이 전장에서 죽자 애굽의 세력은 유다를 좌지우지했습니다. 여호야김이 왕위에 오른 뒤 나라는 친애굽 정책 속에서 부패와 불의가 만연했습니다. 그때 예레미야는 성전 한가운데서 ‘이 땅에 정의가 사라지고 고아와 과부가 억눌리는 상황에서 드려지는 예배는 무가치하다’고 외쳤습니다.(렘 7:2~15) 하나님의 이름으로 세워진 성전조차도 불의 속에선 무너질 수밖에 없다는 경고였습니다. 성전은 사람들에게는 신성불가침의 영역이었지만 하나님은 진실한 순종과 정의 없는 제사를 역겨워하셨습니다.
예레미야의 설교는 사람들의 분노를 샀고 그는 동료 제사장과 예언자들에게도 박해를 받았습니다. 그러나 하나님은 그에게 말씀하셨습니다. “내가 내 말을 네 입에 두었다. 내가 너를 민족과 나라 위에 세워 뽑고 허물고 파괴하고 무너뜨리며 세우고 심게 했다.”(렘 1:9~10) 예언자의 말은 두 가지 얼굴을 가집니다. 불의한 권력자들에게는 불편한 심판이 되고 억눌린 자들에게는 하나님의 임재와 위로가 됩니다.
오늘날 교회 역시 이 사명 앞에 서 있습니다. 교회가 시대정신을 읽지 못하고 형식적 예배와 자기 보존에만 머문다면 성전조차 무너질 수 있다는 예레미야의 경고는 우리를 향한 말씀이기도 합니다. 그러나 교회가 억눌린 이들과 함께하며 담대히 진리를 선포할 때 교회는 다시 세상의 희망이 됩니다.
예언자의 길은 언제나 쉽지 않습니다. 때로는 “나는 어립니다”라는 예레미야의 고백처럼 부족함을 느낍니다. 그러나 하나님은 연약한 우리를 부르셔서 말씀을 맡기십니다. 진리를 외칠 때 불편해할 사람도 있지만 억울한 자들에게는 살아계신 하나님의 증거가 됩니다.
오늘 우리는 이 부르심 앞에 서 있습니다. 교회가 권력과 타협하지 않고 고통받는 이들과 함께하는 자리에서 예언자의 사명을 이어갈 때 하나님은 그 말씀을 통해 무너진 것을 다시 세우실 것입니다. 억압하는 이들에게는 거북하더라도, 억울한 이들에게는 하나님의 생생한 위로와 희망을 전하는 예언자의 사명을 우리 모두 담대히 감당하기를 소망합니다.
한경균 목사 (교생연 대표)
◇한경균 목사는 실천신학대학원대에서 특임교수로 일하고 있으며 책을 통해 한국교회와 사회를 들여다보는 모임인 교생연 대표로 섬기고 있습니다.
