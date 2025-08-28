정통 더마 브랜드 앞세워 중국 시장 공식 진출
아모레퍼시픽
아모레퍼시픽의 정통 더마 브랜드 ‘에스트라’(AESTURA)가 현지 주요 이커머스 플랫폼을 중심으로 중국 시장에 공식 진출한다.
중국 소비자의 온라인 쇼핑 구매 선호 성향에 맞춰 티몰, 도우인, 징둥, VIP숍 등 주요 온라인 플랫폼에 브랜드 공식몰을 순차적으로 오픈하며 본격적인 중국 시장 공략에 나설 계획이다.
중국에서는 ‘아토베리어365’ 크림을 비롯해 앰플, 로션, 세럼 등 아토베리어365 라인 전 제품을 선보인다. 캡슐크림으로 알려진 아토베리어365 크림은 7초에 1개씩 팔리는 등 다양한 판매 기록을 보유한 에스트라 대표 스테디셀러로 자리매김했다.
에스트라 관계자는 “온라인 중심의 전략적 진출을 통해 중국 현지의 민감 피부 고객들을 더 가깝고 편리하게 만날 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
1982년 태평양제약으로 시작된 에스트라는 일본·베트남·태국 등 아시아 진출에 이어 올해는 미국, 캐나다, 호주 등으로 영역을 빠르게 넓혀가며 K뷰티를 대표하는 더마 브랜드로 확장 속도를 높이고 있다.
