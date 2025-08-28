[여의도포럼] 트럼프에게 겹쳐 보이는 매킨리와 루스벨트

김흥종 고려대 국제대학원 특임교수

고관세와 해외 영토 확장으로

미국의 새 위상 만든 매킨리



"힘을 과시하며 협상하라"며

대중적 인기 누린 루스벨트



초강대국의 힘을 과시하고

명성 추구하는 트럼프와 겹쳐

