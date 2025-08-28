FSC 최초 ‘프리미엄 이코노미 클래스’ 신설
대한항공
대한항공이 국내 대형항공사(FSC) 최초로 프리미엄 이코노미 클래스를 신설했다.
대한항공 프리미엄 이코노미 클래스 좌석의 정식 명칭은 ‘프리미엄석’이다. 앞으로 보잉 대형기 777-300ER 11대에 순차적으로 도입된다. 기내에 2-4-2 구조로 설치돼 총 40석을 장착한다. 기존에는 일등석, 프레스티지석, 일반석으로 구성했으나 개조 이후에는 프레스티지석, 프리미엄석, 일반석 등 3개 좌석 클래스로 운영한다.
대한항공은 동일 기재 일반석의 약 1.5배 넓은 공간을 프리미엄석 승객에게 제공한다. 시트는 프랑스 사프란사에서 제작했다. 앞 좌석 간 간격은 39~41인치로 일반석보다 6~7인치(약 15~17㎝) 넓다. 모든 좌석에 다리 및 발 받침대를 장착해 신체 부담을 분산하고 편안히 여행할 수 있다.
좌석 디테일도 눈에 띈다. 좌석 등받이는 130도까지 젖힐 수 있다. 헤드레스트 윙으로 사생활 보호를 강화했고, 옆 승객을 방해하지 않는 각도로 개인 독서 등을 켜고 끌 수 있다. 좌석 테이블에는 휴대전화와 태블릿을 놓을 수 있는 거치대가 있으며, USB-C 타입 포트를 1인당 1개씩 제공하는 등 승객 편의를 고려한 요소를 곳곳에 넣었다. 기내식과 음료 서비스도 프레스티지석에 준하는 수준으로 제공된다.
대한항공 관계자는 “앞으로도 소비 트렌드를 면밀히 파악해 고객이 만족할 수 있는 다양한 옵션을 제공해 나가겠다”고 말했다.
