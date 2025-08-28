한 달 무제한 무료배송 2900원… 구독형 ‘제타패스’
롯데마트
롯데마트가 구독형 배송 서비스 ‘제타패스’를 출시했다.
이번 서비스는 ‘배송비 프리, 신선한 루틴’을 콘셉트로 한다. 제타패스 가입자라면 월 2900원으로 1만5000원 이상 구매 시 한 달 내내 무제한 무료배송을 받을 수 있다. 기존 무료배송 기준이 4만원 이상인 점을 고려하면, 소량으로 자주 구매하는 경우에도 부담 없이 온라인 장보기를 이용할 수 있다. 신선식품을 필요한 만큼만 구매해 최상의 신선도를 유지한 채 자주 즐길 수 있다는 점이 강점이다.
롯데마트 제타는 당일배송과 예약배송 서비스를 하루 3~4회 운영한다. 전 차량에 콜드체인 시스템을 적용해 신선·냉장·냉동식품의 품질을 배송 완료 시점까지 유지한다. 이러한 배송 인프라와 결합한 제타패스는 신선식품 중심의 장보기를 자주 이용하는 고객에게 최적화된 서비스다.
롯데마트 제타는 영국 리테일테크 전문기업 ‘오카도’와 협업해 개발한 인공지능(AI) 기반 온라인 장보기 플랫폼이다. 구매 이력, 소비 성향, 구매 주기를 분석해 자동으로 상품을 담아주는 ‘스마트 카트’ 기능이 대표적이다. 직관적이고 편리한 쇼핑 경험을 제공한다.
기술력과 차별화된 서비스에 힘입어 애플리케이션 출시 100일 만에 누적 다운로드 100만 건을 돌파하며 시장에 빠르게 안착했다. 롯데마트 관계자는 “스마트 신선 솔루션이라는 슬로건에 맞는 온라인 장보기에 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.
