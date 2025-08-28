SK텔레콤과 생활밀착형 혜택 구독상품 출시
이마트24
이마트24가 SK텔레콤과 함께 ‘T우주패스 올리브영·스타벅스·이마트24’를 선보인다. 편의점, 카페, H&B 스토어 등 일상 제휴처를 중심으로 생활 밀착형 혜택을 제공하는 구독 패키지 상품이다.
T우주패스를 구독한 이용자들은 이마트24에서 상품 구매 시 최대 20% 할인, 스타벅스 사이렌오더 주문 시 제조 음료 20% 할인, 1만원 상당의 올리브영 혜택을 받을 수 있다. 월 구독료는 9900원이다.
이마트24는 상품 출시를 기념해 추가 혜택도 제공한다. 오는 31일까지 상품 가입 시 이마트24 2000원 할인쿠폰, 스타벅스 카페 아메리카노 톨 사이즈 무료 쿠폰, 올리브영 2000원 기프트카드를 받을 수 있다. 이용자들이 체감할 수 있는 다양한 프로모션을 순차적으로 선보일 예정이다.
해당 구독상품은 가입한 통신사와 관계없이 누구나 이용할 수 있다. 자세한 혜택과 론칭 프로모션 내용은 이마트24 앱과 T 우주 앱에서 확인할 수 있다.
이외에도 이마트24는 KT 멤버십 최대 10% 할인, 신세계·CJ ONE포인트 적립 및 사용, 대한항공 마일리지 적립 등 다양한 제휴 혜택을 제공하고 있다.
이마트24 김상현 마케팅담당은 “T우주패스는 할인 혜택을 제공하는 구독 상품을 통해 신규·충성 고객을 확보하려는 전략”이라며 “앞으로도 제휴처를 확대하고 혜택을 강화해 고객들에게 차별화된 경험을 제공해 나가겠다”라고 말했다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사