[포토] 녹조 확산하는 주암호
입력:2025-08-26 20:20

전남 순천시 송광면 주암호 신평교지점에서 26일 바라본 호수 색깔이 짙은 녹색을 띠고 있다. 광주·전남 식수원인 주암호에 조류경보가 발령된 것은 2011년 이후 14년 만이다. 연합뉴스