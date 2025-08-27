끌어안은 이재용·젠슨 황… 韓기업 “제조업 황금시대 열자”

한·미 비즈니스 라운드테이블

양국 대표 기업인 AI 등 의견 교환

첨단·전략산업·공급망 협력 추진

삼성·엔비디아 협력 기대도 높여

이재용 삼성전자 회장이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 윌러드 호텔에서 열린 한·미 비즈니스 라운드테이블 행사에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 만나 반갑게 포옹하고 있다. 이 회장이 지난달 말 한·미 관세협상 지원 차 미국을 방문했을 때도 두 사람의 회동이 있었던 것으로 알려졌다. 연합뉴스

25(현지시간) 한·미 정상회담에 이어 열린 한·미 비즈니스 라운드테이블은 ‘제조업 르네상스’를 주제로 양국 주요 기업인들이 대거 집결한 협력의 장이었다. 삼성전자·SK·현대차·LG 등 한국 주요 그룹의 총수와 엔비디아·구글·보잉 등 글로벌 기업의 최고위급 인사들은 이 자리에서 1500억 달러 규모 대미 투자와 핵심 산업 협력 방안 등을 집중 논의했다. 이재용 삼성전자 회장은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 뜨거운 포옹을 나누며 반가움을 표해 눈길을 끌었다.



한국경제인협회(한경협)가 워싱턴 DC 윌러드 호텔에서 개최한 한·미 비즈니스 라운드테이블에는 양국 대표 경제인과 정부 인사 등 40여명이 참석했다. 류진 한경협 회장은 한국 경제계 대표 발언에서 “한국 기업들은 미국과 글로벌 시장을 함께 견인하며 제조업 르네상스의 새 시대를 열기 위해 1500억 달러의 대미 투자를 계획하고 있다”며 “인공지능(AI)·반도체·바이오 같은 첨단산업과 조선·원자력 등 전략산업, 공급망과 인재 육성에 이르기까지 양국이 힘을 함께한다면 제조업의 새로운 황금시대를 열 수 있다”고 강조했다.



류 회장은 “미국의 혁신 역량에 한국의 높은 제조 기술이 결합되면 양국은 최상의 시너지를 만드는 파트너가 될 것”이라며 “이번 정상회담을 계기로 양국은 단순히 생산시설 확대를 넘어 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업에서부터 조선·원자력 같은 전략산업에 걸쳐 공급망과 기술을 공유하는 큰 틀의 상생협력을 추진할 것”이라고 덧붙였다.



한국 측에선 이재용 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장 등 총수와 전문경영인 16명이 참석했다. 미국 측에서는 AI 반도체 부문 세계 1위 엔비디아의 젠슨 황 CEO를 비롯해 정보통신·AI 분야의 구글과 IBM, 항공·방산 분야의 록히드마틴과 보잉, 원전 분야의 GE버노바 등 글로벌 기업 최고위급 인사 21명이 함께 했다.



참석자들은 첨단산업, 전략산업, 공급망 3개 분야를 중심으로 의견을 교환하고 협력 방안을 모색했다. 특히 이 회장과 젠슨 황 CEO가 환하게 웃으며 포옹하는 모습이 취재진 카메라에 담겼다. 삼성전자는 엔비디아에 그래픽용 D램(GDDR) 제품을 공급하고 파운드리(반도체 위탁 생산) 사업 부문에서 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 생산을 맡는 등 꾸준히 협력해왔다. 엔비디아는 삼성전자가 보낸 6세대 고대역폭메모리(HBM4)의 신뢰성 검증도 진행 중이다.



황 CEO는 최태원 회장과도 반갑게 인사하며 담소를 나눴다. 두 사람은 지난 1월 미국에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2025 현장에서도 만남을 가졌다. 엔비디아에 HBM을 주력 납품하는 SK하이닉스는 38억7000만 달러를 들여 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 AI 메모리용 첨단 패키징 생산기지를 건설할 예정이다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



