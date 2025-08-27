시사 전체기사

통일교서 억대 자금 수수 의혹… 권성동 오늘 피의자 신분 조사

입력:2025-08-27 02:04
공유하기
글자 크기 조정

특검, 한학자 총재도 소환 예정

국민의힘 권성동 의원이 지난 21일 국회 본회의장에 입장하고 있다. 연합뉴스

김건희 특검이 27일 권성동 국민의힘 의원을 피의자 신분으로 불러 조사한다. 특검은 통일교 현안을 청탁하기 위해 김 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등 금품을 건넨 혐의로 구속된 윤영호 전 통일교 세계본부장이 권 의원에게도 억대의 정치자금을 건넨 정황을 포착하고, 이 같은 자금 등이 ‘불법 대선자금’은 아닌지 의심하고 있다.

26일 특검에 따르면 권 의원은 2021~2024년 윤 전 본부장으로부터 통일교 행사 지원 등을 요청받으면서 불법 정치자금 1억원을 수수한 혐의(정치자금법 위반) 등을 받는다. 특검은 지난 18일 윤 전 본부장을 정치자금법 위반 등 혐의로 구속 기소했다.

특검은 권 의원이 한학자 통일교 총재로부터 현금이 든 쇼핑백을 받아갔다는 의혹도 들여다보고 있다. 특검은 윤 전 본부장과 통일교 관계자 등을 조사하면서 권 의원이 2022년 2~3월 한 총재가 있는 경기도 가평 천정궁을 두 차례 방문해 쇼핑백을 받아갔다는 취지의 진술을 확보한 상황이다. 특검은 통일교가 돈을 건넨 시점이 그해 대선 직전이라는 점에서 해당 금품 등이 불법 대선자금은 아닌지 의심한다.

윤 전 본부장과 건진법사 전성배씨가 2023년 3월 치러진 국민의힘 당대표 선거에서 권 의원을 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹도 수사 대상이다. 특검은 윤 전 본부장이 전씨에게 ‘윤심은 정확히 무엇입니까’라며 지원할 교인 규모를 물었고, 전씨는 ‘윤심은 변함없이 권’이라고 답했다는 문자도 확보했다. 윤 전 본부장은 특검 조사에서 “권 의원이 당대표 후보 출마를 포기하자 건진법사와 함께 김기현 의원의 당대표 당선을 도왔다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

특검은 한 총재가 과거 미국에서 원정도박을 했다는 의혹과 관련해 해당 수사가 무마된 배경도 들여다보고 있다. 윤 전 본부장이 그간 전씨 등의 도움을 받아 수사를 무마했다는 의혹이 알려졌는데, 특검은 ‘수사에 대비하라’는 말을 윤 전 본부장에게 전달한 ‘윤핵관’(윤석열 전 대통령의 핵심 관계자)이 권 의원이라고 의심한다. 특검은 권 의원 소환 후 한 총재도 소환해 조사할 예정이다.

권 의원은 혐의를 전면 부인하고 있다. 권 의원은 페이스북을 통해 “특검 측이 주장하는 모든 사안에 대해 결백하다. 그렇기에 당당하다”고 밝혔다. 특검은 김 여사에게 28일 오전 10시 재소환을 통보했다. 29일에는 김 여사를 재판에 넘길 예정이라고 밝혔다.

박재현 차민주 기자 jhyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
골프채, 거북선, 마가모자…李 대통령이 준비한 선물들
끼니 때우러 들어간 빵집… 소방관이 울컥한 까닭 [아살세]
시중 판매 액상 전자담배 1군 발암물질 ‘모락모락’
“정리해고·구조조정도 노동쟁의 대상 될 가능성”
[단독] “BTS 패션 마스크 1000만장 수주”… 11억 사기, 징역 4년 선고
주변 카페마다 “성심당 빵 취식 가능” 상생 입간판
트럼프 “한국에 숙청이나 혁명 벌어지는 듯…한국서 사업 못해”
트럼프 “한국에 무슨 일?”…대통령실 “확인 중”
국민일보 신문구독