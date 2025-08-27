트럼프 “한국 선박 사랑”… 한·미 협력 ‘키’된 K조선 미국 투자 강화
HD현대·삼성重 잇단 MOU 체결
현지 조선소 투자·MRO 등 추진
한·미 정상회담을 계기로 양국 간 조선 분야 협력이 더욱 속도를 내고 있다. 도널드 트럼프 미 대통령은 “한국이 와서 우리와 함께 (미국 조선업을) 재건하길 바란다”고 밝혔다. HD현대·삼성중공업 등 국내 조선사들은 미국 주요 기업과 잇따라 업무협약(MOU)을 맺고 현지 조선업 재건을 위한 투자와 유지·보수·정비(MRO) 사업 등을 추진하기로 했다. 한·미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’가 본격 가동에 들어간 것이다.
HD현대는 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 윌러드 호텔에서 서버러스 캐피탈, 한국산업은행과 함께 한·미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 MOU를 체결했다고 26일 밝혔다. 정기선 HD현대 수석부회장은 “미국 조선업 재건에 실질적인 도움을 제공하고, 한국 조선업계에도 새로운 시장과 성장 기회를 열어줄 것으로 믿는다”고 밝혔다.
이들은 수십억 달러 규모의 투자 프로그램을 통해 미국 조선소 인수, 공급망 강화를 위한 기자재 업체 투자, 자율운항·인공지능(AI) 등 첨단 조선 기술 개발 등에 투자를 진행한다. HD현대는 앵커(핵심) 투자자이자 기술자문사로 참여해 투자 프로그램 운용을 뒷받침하게 된다. 특히 투자 대상의 경쟁력, 성장 가능성을 검토해 투자 의사 결정을 지원하는 역할을 맡는다.
삼성중공업도 비거 마린 그룹과 미국 해군 지원함 MRO 등에 관한 전략적 파트너십을 체결했다. 비거 마린 그룹은 미국 군함 유지보수 및 현대화, 특수임무용 선박의 MRO 전문 조선사다. 삼성중공업은 이번 파트너십을 통해 비거 마린 그룹의 조선소와 가공공장을 현대화하고 운영 노하우를 전수하게 된다. 향후 지분 투자나 공동 사업 수주 등을 통해 미군 함정 MRO 사업에도 참여한다는 방침이다. 최성안 삼성중공업 대표이사는 “세계 최고 수준의 MRO 서비스를 제공하고, 앞으로 미국 상선과 지원함 건조까지 수행할 수 있는 기틀 마련에 최선을 다할 계획”이라고 말했다.
한화오션의 경우 이재명 대통령이 방미 기간 중 한화가 인수한 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에 방문할 예정인 만큼 그 시점을 전후해 투자 계획을 발표할 것으로 예상된다. 한화그룹은 필리조선소 투자를 포함해 한·미 조선 사업 협력 전반에 걸친 세부 투자 규모 및 계획을 수립 중인 것으로 알려졌다.
업계에선 이번 한·미 정상회담을 두고 조선업이 양국 협력의 핵심 축임을 다시 한번 확인하는 자리라는 평가가 나왔다. 도널드 트럼프 대통령은 이 대통령과 백악관에서 가진 정상회담에서 “우리는 일부 선박을 (한국과) 계약하는 것을 생각하고 있다”며 “한국은 선박을 매우 잘 만들며, 우리는 한국의 선박을 사랑한다”고 발언하기도 했다.
업계 관계자는 “선박 건조뿐 아니라 현지 합작 투자, MRO 서비스, 친환경 선박 개발까지 폭넓은 협력으로 이어졌다”며 “양국 조선 협력이 새로운 지평을 연 것”이라고 평가했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사