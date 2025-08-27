일터 선교 위해 세상으로… 수제버거에 환대를 담다
IBA 일터 선교 콘퍼런스
“많은 사람이 좋은 음악을 만들기 위해 예배사역팀 제이어스(J-US)를 시작했다고 생각합니다. 사실은 한국에서 다음세대가 교회를 빠르게 떠나고 있는 위기의식에서 시작하게 됐습니다.”
25일 저녁 화상플랫폼 줌(Zoom)에서 열린 ‘IBA 일터선교 콘퍼런스 2025’에서 마지막 강사로 나선 김준영 자이온 대표의 첫마디였다. 비즈니스선교연합체 IBA(International Business Alliance)가 ‘BAM 일터 현장과 선교적 삶’이라는 주제로 개최한 콘퍼런스에는 90여명이 참석했다. BAM은 선교로서의 비즈니스(Business As Mission)를 일컫는다.
김 대표는 예배팀에서 수제버거 사업으로 영역을 확장한 배경과 자이온(Zion) 브랜드를 통한 비즈니스 선교 과정을 소개했다.
“삶의 예배자를 일으켜 모든 영역에서 하나님 나라가 확장되는 것을 꿈꿨습니다. 그런데 하나님께서 질문하셨습니다. ‘너희가 예배하지 않는 자들을 예배하게 하려고 하는데, 정작 치열한 세상 현장에 나가본 적이 있느냐.’”
첫 매장은 20년간 불법 운영된 보양탕집을 9개월간 공사로 탈바꿈시킨 뒤 입주했다. 수제버거의 브랜드 철학은 히브리서 13장에 나오는 ‘환대’다. 김 대표는 “이곳에 오는 손님에게 정성 어린 인사와 정돈된 공간, 마음 담긴 음식으로 환대하는 것이 우리의 예배”라고 설명했다.
그가 공개한 투자자와의 일화는 정직의 중요성을 일깨웠다. 큰 투자를 제안받았지만 편법적 조건이 붙자 명확히 거절했다. 투자자는 당황했지만 2주 후 다시 연락해 “돈 때문에 안 받는 걸 보니 믿을 만하다”며 정당한 조건으로 투자하겠다고 다시 제안했다.
송동호 나우미션 대표는 ‘크리스천의 일터와 노동’을 주제로 비즈니스 선교의 성경적 근거를 제시했다. 송 대표는 “하나님의 형상을 따라 지음받은 인간의 정체성은 바로 일하는 존재”라며 “그리스도인들이 믿음 없는 이들과 관계 맺는 일터가 바로 복음 전도와 변혁을 위한 거대한 기회를 제공하는 곳”이라고 강조했다.
강의 후 이어진 질의응답에서는 현장의 생생한 고민이 쏟아졌다.
한 참석자는 “노동이 개인의 생존과 연결된 시대에서 노동이 참 예배가 되기란 매우 어렵다”고 토로했다. 이에 송 대표는 “세상 가치에 함몰되지 않겠다는 저항이 우리의 예배다. 이와 관련해 철저히 훈련을 받아야 한다”고 답했다.
또 회사에서 복음 전파의 방법에 관해 묻자 송 대표는 “먼저 탁월함으로 일해야 한다. 복음 전파에 앞서 먼저 내 삶이 그 복음을 전할 만한 설득력이 있는지 먼저 물어야 한다”고 조언했다.
27일까지 이어지는 콘퍼런스에서는 글로벌·이주민·통일·직장생활·더브릿지 5개 영역별 소그룹이 진행되며 여러 현장 사례들이 소개될 예정이다. 이다니엘 IBA 사무총장은 “참석자들이 일터 현장 속 복음의 능력을 경험하고 각자가 비즈니스 세계 속에서 성전으로서 주변을 변혁하는 역사가 일어나길 기도한다”고 전했다.
김아영 기자 singforyou@kmib.co.kr
