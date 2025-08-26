수능 가늠자 9월 모평, 최대 변수는 ‘사탐런’

사탐 선택 61.3%… 15년 만에 최고

‘황금돼지띠’ 수험생 2만여명 늘어

의대 정원 제자리… n수생 줄어들 듯



다음 달 3일 대학수학능력시험 9월 모의평가(모평)를 시작으로 ‘대입 레이스’의 막이 오른다. 9월 모평은 단순히 수능 예행연습이 아니라 닷새 뒤 시작하는 수시 지원의 기준이 되는 시험이어서 수험생에게 중요하다. 입시 전문가들은 의대 모집인원 축소와 사회탐구로 수험생이 쏠리는 이른바 ‘사탐런’ 등 여러 변수를 고려해 수시 지원 전략을 수립해야 한다고 조언했다.



한국교육과정평가원은 9월 모평에 51만5900명이 지원했다고 26일 밝혔다. 고3 재학생 41만210명, 졸업생 등 10만5690명으로 집계됐다. 지난해 9월 모평보다 2만7608명 증가했다. 고3 재학생이 2만8477명 늘고 졸업생 등이 869명 줄었다. 출생률이 높았던 ‘황금돼지띠’(2007년생)가 수험생이 된 영향이다.



9월 모평은 수능을 출제하는 평가원이 주관하는 시험이다. n수생도 응시하기 때문에 수험생들이 자신의 객관적인 위치를 가늠하는 용도로 활용한다. 수험생들은 6월 모평 성적과 9월 모평의 가채점 결과를 토대로 수시 지원 전략을 세운다. 수능 최저학력기준 충족 가능성, 정시 합격 대학 수준 등을 판단해야 지원 전략을 수립할 수 있다.



올해 대입은 변수가 다양하다. 먼저 의대 모집인원이 증원 전인 3058명으로 돌아갔다. 최상위권인 의대 입시의 변화는 합격자들의 연쇄 이동을 유발하므로 전체 수험생에게 영향을 끼친다. 의대 모집인원 축소가 고득점 n수생 감소로 이어질 수도 있다.



사탐런 현상 심화도 주요 변수다. 올해 9월 모평에 사회탐구 과목을 선택한 수험생은 61.3%였다. 9월 모평 기준, 2011학년도(62.7%) 이후 15년 만에 최고치다. 사회탐구 선택 비율은 2012학년도 60.9% 이후 줄곧 50%대였다.



임성호 종로학원 대표는 “사탐런 현상 심화로 과학탐구 지원자가 수능 등급을 따기 어려울 수 있다”며 “의대 등 이과 최상위권 학생들이 수시에서 수능 최저학력기준 충족 여부나 정시 점수 등을 예측하기 까다로울 것”이라고 말했다.



이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr



