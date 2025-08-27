특산물 활용한 지역 살리기 아이디어 ‘톡톡’
‘대한민국 사회적 가치 페스타’서 한동대 출신 사업가들 사례 발표
저평가된 지역 특산물을 발굴해 지역경제를 살리는 기업을 세우는 한동대(총장 최도성) 출신 청년 크리스천 사업가들이 주목받고 있다.
26일 서울 코엑스에서 열린 ‘대한민국 사회적 가치 페스타’에서 한동대는 ‘청년 인 로컬, 청년과 로컬의 동반성장’이라는 주제로 다양한 창업 사례를 발표했다(사진).
한동대 19학번인 양정빈(25) 대표의 ‘민하당’은 김천의 특산물인 샤인머스캣과 호두를 이용해 ‘푸갱(푸딩+양갱)’을 판매하는 업체다. 양 대표는 한동대 표어 ‘왜 세상을 바꾸지 않는가’를 접한 뒤 창업을 결심했다고 전했다. 그는 “학비를 벌기 위해 작은 카페를 시작했는데 여기에서 디저트만으로 누군가의 하루를 따뜻하게 할 수 있다는 걸 깨닫고 푸갱을 만들었다”고 밝혔다.
한동대 20학번인 김태윤(24) 대표의 ‘스누캣’은 김천 대추와 프랑스 전통과자를 접목해 독창적인 쿠키를 만들고 있다. 그는 “일자리를 찾아 대도시로 떠나는 청년들과 활기를 잃어가는 고향을 보며 지역 소멸 문제에 관심을 두게 됐다”며 “저평가된 농산물을 새로운 상품으로 만들어 지역을 살리고 싶었다”고 말했다. 그는 지난해에만 1500여명의 고객에게 지역의 가치를 전했다.
글·사진=박윤서 기자 pyuns@kmib.co.kr
