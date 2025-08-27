하나금융, 22년 만에 미 LA에 지점 열어
하나금융그룹이 지난 25일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에 현지 법인 ‘Hana Bank USA’ 지점을 열었다고 26일 밝혔다. 하나금융이 미국에 지점을 새로 낸 것은 22년 만이다.
Hana Bank USA는 중소기업대출과 개인금융을 중심으로 뉴욕·플러싱 등 미국 동부에서 영업 역량을 집중해왔다.
하나금융은 LA 지점에 미국 서부 지역의 전략적 거점 점포 역할을 맡겨 현지 금융 시장 공략에 박차를 가할 예정이다. 한국 기업의 미국 진출을 위한 금융 지원을 확대하고 미국계 기업 자금을 한국에 유치하는 일에도 힘쓸 계획이다.
현지 개점식에 참석한 이은형 하나금융 부회장은 “기업금융과 소매금융이 결합된 통합 금융 설루션(해법)을 통해 LA 교민과 지역 사회가 번영할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
