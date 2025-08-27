[송세영 특파원의 여기는 베이징] 둥시잉 사건 후폭풍… ‘특권층 불법 꽌시 관행’ 수면 위로

엑스에서 퍼진 중국의 불법 꽌시 관행 풍자화. 수술대에 누운 환자가 “나는 꽌시로 들어왔다”고 하자 의사와 간호사, 주변 기계까지 “나도 그렇다”고 말하고 있다. 오른쪽 사진은 레지던트 둥시잉과 흉부외과 의사 샤오페이의 불륜 사건이 벌어진 베이징 중일우호병원. 엑스·바이두 캡처

중일병원 한 의사 불륜 폭로 과정서

성적위조·학력세탁 등 사실 드러나

中 당국 “또다른 특혜 없다” 발표에도

누리꾼 “납득 못 해” 철저한 조사 촉구

