BTS 뷔, LA 다저스 시구… 오타니 만나 ‘월클 포옹’
LA FC 이적 손흥민도 28일 시구
그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔(본명 김태형)가 미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 홈경기에서 시구를 했다.
AP통신에 따르면 뷔는 25일(현지시간) 다저스타디움에서 열린 신시내티 레즈와의 경기에 앞서 마운드에 올라 다저스 투수 야마모토 요시노부에게서 공을 건네받고 와인드업을 거쳐 왼손으로 투구했다.
뷔는 경기 전 덕아웃에서는 다저스의 스타 선수 오타니 쇼헤이와 만나 포옹(사진)하며 인사를 나눴다.
앞서 다저스는 지난 17일 구단 소셜미디어에 “아미(ARMY), 준비됐나요?”라는 글과 함께 뷔의 사진을 올려 시구 소식을 알렸다. 다저스와 연고지가 같은 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC로 최근 이적한 축구선수 손흥민도 오는 28일 다저스 홈경기에서 시구할 예정이다.
조승현 기자
