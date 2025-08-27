½Ã»ç ÀüÃ¼±â»ç

±³°ú¼ºÀû »êÃâ¹æ½Ä º¯È­¡¦ ¼öÇè»ý ºÎ´ã ¿ÏÈ­

ÀÔ·Â:2025-08-27 18:23
°øÀ¯ÇÏ±â
±ÛÀÚ Å©±â Á¶Á¤

°æ±â´ëÇÐ±³


°æ±â´ëÇÐ±³´Â 9¿ù 8ÀÏºÎÅÍ 12ÀÏ±îÁö 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼­Á¢¼ö¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ÃÑ 2122¸íÀ¸·Î ÀüÃ¼ Á¤¿øÀÇ ¾à 68%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.

¿ÃÇØ ÀÔ½Ã¿¡¼­ °¡Àå Å« º¯È­´Â ±³°ú¼ºÀû »êÃâ¹æ½ÄÀ¸·Î, ±âÁ¸ÀÇ Æò±Õ¼®Â÷ µî±Þ È¯»êÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °ú¸ñº° È¯»êÁ¡¼ö ¹Ý¿µ ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶Á¤µÆ´Ù. Ãâ°á ¹Ý¿µ ¶ÇÇÑ °­È­µÅ ¹ÌÀÎÁ¤ °á¼®»Ó ¾Æ´Ï¶ó Áö°¢¡¤Á¶Åð¡¤°á°ú¸¦ 3È¸ ¸ðÀ¸¸é ¹ÌÀÎÁ¤ °á¼® 1È¸·Î Ã³¸®ÇÑ´Ù.

¿µ¾î ¿µ¿ªÀÇ °æ¿ì ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØ¿¡¼­ 1¡¤2µî±ÞÀ» ¸ðµÎ 1µî±ÞÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÏµµ·Ï °³ÆíÇØ ¼öÇè»ý ºÎ´ãÀ» ¿ÏÈ­Çß´Ù.

³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ¼ö¿ø¡¤¼­¿ï ¾ç Ä·ÆÛ½º ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ¿¡¼­ 239¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÎ¹®¡¤ÀÚ¿¬ ±¸ºÐ ¾øÀÌ ¾ð¾î¡¤»çÈ¸³í¼ú ¶Ç´Â ¼ö¸®³í¼ú Áß ÅÃÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¹Ý¿µ ºñÀ²Àº ³í¼ú 90%, ÇÐ»ýºÎ±³°ú 10%ÀÌ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀú´Â Àû¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¼ö´É ÈÄÀÎ 11¿ù 21ÀÏ¿¡ ³í¼ú½ÃÇèÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.

ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀº ±³°ú 90%, Ãâ°á 10%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¸ç, Áö³­ÇØ Æò±Õ ÇÕ°Ý µî±ÞÀº ÀÎ¹® 2.9, ÀÚ¿¬ 2.93À¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ±¹¿µ¼ö¡¤»çÈ¸¡¤°úÇÐ Áß½ÉÀ¸·Î Æò°¡µÇ°í ¼ö´ÉÃÖÀú¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â ¹Ý¸é, ÇÐ±³ÀåÃßÃµÀüÇüÀº Àü ±³°ú¸¦ ¹Ý¿µÇØ ¹æ½Ä Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀú ÃæÁ··üÀº Àü³âµµ ±âÁØ 58.6%¿´´Ù.

ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº ÇÐ±³»ýÈ° Ãæ½Çµµ¸¦ Æò°¡ÇØ ¼º½Ç¼º°ú °è¿­ ÀûÇÕ¼º, ÀÚ±âÁÖµµ¼º, °øµ¿Ã¼ÀÇ½ÄÀ» Á¾ÇÕ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.

Æ¯È÷ SW¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº °è¿­ÀûÇÕ¼º Æò°¡ ºñÁßÀ» ³ô¿´´Ù. ÀüÇü °£ Áßº¹Áö¿øÀº ºÒ°¡ÇØ Áö¿øÀÚ´Â º»ÀÎ ÇÐ¾÷ ÀÌ·Â°ú ¼ºÀû ±¸Á¶¸¦ ²Ä²ÄÈ÷ ºÐ¼®ÇØ Àü·«ÀûÀ¸·Î ¼±ÅÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö
Å¬¸¯! ±â»ç´Â ¾î¶°¼Ì³ª¿ä?
¸¹ÀÌ º» ±â»ç
±¹¹ÎÀÏº¸°¡ ²Ä²ÄÈ÷ ÀÐ¾îº¸°í ¼±Á¤ÇÑ
¿À´ÃÀÇ ÃßÃµ±â»ç
¡®½É¸®Ä¡·á»ç¡¯ ÃªGPTÀÇ ¸í¾Ï¡¦Ú¸ 10´ë ¾Æµé ÀÒÀº ºÎ¸ð, ¿ÀÇÂAI¿¡ ¼Ò¼Û
¡°Æ¯°¡ ÆÇ¸ÅÇØ³õ°í °áÇ×¡± Á¦ÁÖÇ×°ø, ±¡ ³ë¼± Ãë¼Ò¿¡ ¼ÒºñÀÚ ¡®ºÐ³ë¡¯
¹Î»ýÄíÆùÀÌ µÎÀ¯ 120°³·Î¡¦°øÀ¯³ÃÀå°í Ã¤¿î µû¶æÇÑ ¸¶À½
¡°´Ù½Å ¸ø Ã£À» ÁÙ¡± ´«½Ã¿ï ºÓÈù ½º¸®¶ûÄ« À¯ÇÐ»ý ¹«½¼ ÀÏ?
¼öÁ·±¸º´ È¯ÀÚ ¼ö 3°³¿ù¸¸ 18¹è Áõ°¡¡¦¿µÀ¯¾Æ À¯Çà °è¼Ó
¡°ADHD Ä¡·á¡± SNS ¹Ï¾ú´Âµ¥ ¡¦ ½ÇÁ¦ È®ÀÎÇÏ´Ï ´Ü¼ø Äµµð·ù
ÇåÆÃÃµ±¹ ´©¸í ¾´ ¼­ÇÎ¸í¼Ò¡¦ ¡®ÇÑ±¹ÆÇ ´Ï½º¡¯ ¾ç¾çÀÇ Ãß¶ô
¾ö¸¶ ³ª ±ÞÇØ 100¸¸¿ø¸¸¡¦ ³» ¾ÆÀÌ ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸ø ¹ÏÀ» ¼¼»ó
±¹¹ÎÀÏº¸ ½Å¹®±¸µ¶