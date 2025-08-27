±³°ú¼ºÀû »êÃâ¹æ½Ä º¯È¡¦ ¼öÇè»ý ºÎ´ã ¿ÏÈ
°æ±â´ëÇÐ±³´Â 9¿ù 8ÀÏºÎÅÍ 12ÀÏ±îÁö 2026ÇÐ³âµµ ¼ö½Ã¸ðÁý ¿ø¼Á¢¼ö¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¸ðÁýÀÎ¿øÀº ÃÑ 2122¸íÀ¸·Î ÀüÃ¼ Á¤¿øÀÇ ¾à 68%¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ ÀÔ½Ã¿¡¼ °¡Àå Å« º¯È´Â ±³°ú¼ºÀû »êÃâ¹æ½ÄÀ¸·Î, ±âÁ¸ÀÇ Æò±Õ¼®Â÷ µî±Þ È¯»êÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °ú¸ñº° È¯»êÁ¡¼ö ¹Ý¿µ ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶Á¤µÆ´Ù. Ãâ°á ¹Ý¿µ ¶ÇÇÑ °ÈµÅ ¹ÌÀÎÁ¤ °á¼®»Ó ¾Æ´Ï¶ó Áö°¢¡¤Á¶Åð¡¤°á°ú¸¦ 3È¸ ¸ðÀ¸¸é ¹ÌÀÎÁ¤ °á¼® 1È¸·Î Ã³¸®ÇÑ´Ù.
¿µ¾î ¿µ¿ªÀÇ °æ¿ì ¼ö´É ÃÖÀúÇÐ·Â±âÁØ¿¡¼ 1¡¤2µî±ÞÀ» ¸ðµÎ 1µî±ÞÀ¸·Î ¹Ý¿µÇÏµµ·Ï °³ÆíÇØ ¼öÇè»ý ºÎ´ãÀ» ¿ÏÈÇß´Ù.
³í¼ú¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ¼ö¿ø¡¤¼¿ï ¾ç Ä·ÆÛ½º ÀÚÀ¯Àü°øÇÐºÎ¿¡¼ 239¸íÀ» ¼±¹ßÇÑ´Ù. ÀÎ¹®¡¤ÀÚ¿¬ ±¸ºÐ ¾øÀÌ ¾ð¾î¡¤»çÈ¸³í¼ú ¶Ç´Â ¼ö¸®³í¼ú Áß ÅÃÀÏÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ¹Ý¿µ ºñÀ²Àº ³í¼ú 90%, ÇÐ»ýºÎ±³°ú 10%ÀÌ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀú´Â Àû¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ¼ö´É ÈÄÀÎ 11¿ù 21ÀÏ¿¡ ³í¼ú½ÃÇèÀ» ½Ç½ÃÇÑ´Ù.
ÇÐ»ýºÎ±³°úÀüÇüÀº ±³°ú 90%, Ãâ°á 10%¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¸ç, Áö³ÇØ Æò±Õ ÇÕ°Ý µî±ÞÀº ÀÎ¹® 2.9, ÀÚ¿¬ 2.93À¸·Î Á¶»çµÆ´Ù. ±³°ú¼ºÀû¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº ±¹¿µ¼ö¡¤»çÈ¸¡¤°úÇÐ Áß½ÉÀ¸·Î Æò°¡µÇ°í ¼ö´ÉÃÖÀú¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â ¹Ý¸é, ÇÐ±³ÀåÃßÃµÀüÇüÀº Àü ±³°ú¸¦ ¹Ý¿µÇØ ¹æ½Ä Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù. ¼ö´ÉÃÖÀú ÃæÁ··üÀº Àü³âµµ ±âÁØ 58.6%¿´´Ù.
ÇÐ»ýºÎÁ¾ÇÕÀüÇüÀº ÇÐ±³»ýÈ° Ãæ½Çµµ¸¦ Æò°¡ÇØ ¼º½Ç¼º°ú °è¿ ÀûÇÕ¼º, ÀÚ±âÁÖµµ¼º, °øµ¿Ã¼ÀÇ½ÄÀ» Á¾ÇÕ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ SW¿ì¼öÀÚÀüÇüÀº °è¿ÀûÇÕ¼º Æò°¡ ºñÁßÀ» ³ô¿´´Ù. ÀüÇü °£ Áßº¹Áö¿øÀº ºÒ°¡ÇØ Áö¿øÀÚ´Â º»ÀÎ ÇÐ¾÷ ÀÌ·Â°ú ¼ºÀû ±¸Á¶¸¦ ²Ä²ÄÈ÷ ºÐ¼®ÇØ Àü·«ÀûÀ¸·Î ¼±ÅÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
